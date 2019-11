L'Oroscopo di domani, 16 novembre, è pronto a svelare che tipo di sabato sarà. Dopo giornate intense tra lavoro, casa e famiglia, la settimana può dirsi finalmente conclusa. In questa giornata e in quella di domenica, la Luna è nel suo domicilio naturale, ovvero nel Cancro. Questo significa che si prospetta un week-end fatto di emozioni, ma anche di sbalzi umorali come nel caso della Bilancia. Qualcuno potrebbe attuare una profonda trasformazione, mentre altri dovranno fare i conti con una novità. Approfondiamo il tutto scoprendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni astrologiche 16 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 9° posto - Qualcosa vi inquieta, avete timore di perdere il controllo o la serenità attuale. Per questo motivo, tendente a farvi mille problemi e a vedere difetti ovunque. In questo sabato dovete assolutamente rilassarvi, uscire e fare cose diverse dal solito. Cercate una nuova passione a cui dedicarvi e ampliate la cerchia di amicizia.

Chi è in cerca di un amore deve prima fare chiarezza interiore. Le coppie, invece, sono salde e non si lasciano scalfire dalle problematiche esterne.

Toro - 12° in classifica - In passato avete commesso degli errori di valutazione di cui ancora oggi vi pentite. Presto attuerete una profonda trasformazione e troverete nuova energia e magari anche un nuovo amore. In questo sabato avrete mille cose da fare e qualcuno potrebbe farvi spazientire.

Avete bisogno di tempo per trovare equilibrio interiore e levarvi delle soddisfazioni. Mantenete la calma o rischiate di rovinarvi tutto il week-end. Concedetevi un piccolo strappo alla regola.

Gemelli - 10° posto - Amate prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo. Uno dei vostri desideri è quello di vivere il più a lungo possibile. In questo sabato rischiate di compromettere l'intero fine settimana per via del vostro istinto eccessivo.

Rischiate di dire cose pesanti che potrebbero alterare l'umore di chi vi sta accanto. Fate il possibile per stare alla larga dai disagi e riflettete prima di compiere una determinata azione. Qualcuno potrebbe non mantenere una promessa e questo potrebbe deludervi.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 16 novembre vi vede più materni, dolci e tranquilli che mai. Con la Luna nel segno è facile sentirsi empatici e sensibili.

In questa giornata le vostre sensazioni risultano più accentuate del solito e questo è utile per migliorare o recuperare un rapporto. In genere tendete a soffrire con lo stomaco quindi, in questo sabato evitate di abbuffarvi e di mangiare piccante. Le cose fatte in fretta e furia non portano a niente di buono, abbiate fiducia nelle vostre capacità e affronterete anche le situazioni negative.

Leone - 5° posto - Fine settimana abbastanza valido.

Potrete recuperare le forze perse nei giorni precedenti e magari portarvi avanti con il lavoro o le faccende domestiche. L'amore torna protagonista, non chiudetevi in voi stessi. Prendete delle iniziative e chiarite ogni dubbio. Chi è a dieta in questa giornata può concedersi una golosità. In serata non si escludono delle uscite anche se qualcuno deciderà di rilassarsi davanti alla tv, magari in dolce compagnia.

Vergine - 6° in classifica - Siete un segno molto attendibile e serio anche se in passato non è stato così. Spesso avete commesso delle imprudenze. Agite in maniera controllata e fate estrema attenzione nel maneggiare determinai oggetti. Rischiate di fare tardi ad un appuntamento. Non agite sempre d'istinto, chiedete consiglio a chi ha più esperienza di voi. Siete molto impulsivi, ma se non riflettete attentamente su ciò che dite o fate, rischiate di pentirvene amaramente.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche di questo sabato vi vedono piuttosto lunatici. Dovete sforzarvi maggiormente per concentrarvi e appianare qualsiasi ostacolo. Nutrite dei grandi sogni e desideri, volete vivere una vita ricca di amore e stabilità economica. In famiglia non mancano imprevisti da affrontare. In questa giornata dovete prendere posizione e agire, siete sempre presi dal lavoro o dalle faccende di casa.

Scorpione - 8° in classifica - Dovete mettere dei paletti e diventare più intraprendenti, solo così acquisirete una sicurezza maggiore. Possibili uscite e shopping, non esagerate con gli acquisti altrimenti avrete delle serie difficoltà a sbarcare il lunario. Chi è in cerca di occupazione oppure vuole cambiare, deve sfruttare questo fine settimana per sviluppare un piano d'azione e riguardare il curriculum. Uscite fuori dagli schemi, osate di più.

Sagittario - 4° posto - Evitate di pensare continuamente a vicende passate. In questo sabato sarete molto malinconici e pensierosi. Finirete per infastidire qualcuno con questo atteggiamento. Odiate il freddo e la pioggia, volete che torni al più presto il bel tempo. Nel lavoro qualcosa non va oppure ci sono stati degli intoppi che dovrete affrontare nella prossima settimana. La questione finanziaria vi preoccupa, siete sempre attenti al denaro per timore di trovarvi in bolletta. Occhio alla salute, il vostro corpo chiede riposo assoluto.

Capricorno - 3° in classifica - Delle volte vi lasciate cogliere dall'ansia, questo è prettamente normale. In amore date il tutto per tutto ma solamente quando siete veramente innamorati. Al contrario, tendete a stancarvi facilmente di una frequentazione superficiale. Non sprecate la vostra vita a farvi mille paranoie o a spettegolare, piuttosto cercate di migliorarvi giorno per giorno. In questo sabato si prevedono delle uscite, qualcuno potrebbe chiedervi un favore particolare.

Aquario - 11° posto - In questa giornata apparite un pochino arroganti. Spesso date per scontate certe cose che in realtà richiedono maggiore attenzione. Cercate di essere modesti e umili, specialmente con i familiari. Qualcuno sparla di voi, guardatevi alle spalle e fate attenzione a chi rivelate un segreto. Per quanto riguarda il piano economico, ci saranno delle transazioni inaspettate. La vita non sempre è stata gentile nei vostri confronti. Tuttavia, siete stati capaci di andare avanti e di riscuotere approvazioni.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani, per molti nati sotto questo segno, annuncia importanti novità in arrivo. Presto qualcosa cambierà, magari sul piano sentimentale o finanziario. Spesso rivangate il passato, avete perso delle amicizie importanti e qualcosa vi ha lasciato l'amore in bocca, magari una delusione d'amore. Rompete la monotonia, uscite e fate vita mondata. Organizzate il futuro già in questo fine settimana. Presto otterrete una bella soddisfazione e chi lavora avrà delle ottime chance di fare carriera.