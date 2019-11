L'Oroscopo di domani mercoledì 6 novembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle a metà percorso settimanale? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il terzo giorno della corrente settimana messa a confronto con l'amore e il lavoro.

Allora, in merito alla sestina sotto analisi si evidenziano su due segni: Toro e Cancro. I simboli astrali appena citati risultano entrambi in giornata a cinque stelle, pertanto fortuna e positività garantita. Previsti una spanna più in basso invece, seppur preventivati in periodo non male, in questo caso classificato abbastanza positivamente, gli amici nativi in Gemelli e Vergine preventivati con le quattro stelle della normalità.

Intanto a soffrire più del solito, secondo le previsioni zodiacali del 6 novembre, gli amici appartenenti all'Ariete come anche coloro del Leone, rispettivamente valutati in periodo "sottotono" e da "ko". A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 6 novembre

In questo contesto la nuova classifica stelline interessa il giorno 6 novembre 2019. Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Toro e Cancro, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relativo al terzo giorno della corrente settimana relazionato al segno d'appartenenza? A questo punto inutile tergiversare oltre, andiamo subito al sodo svelando i risultati delle analisi astrali inerenti i primi sei segni dello zodiaco; il resoconto provvisorio a seguire:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Leone.

Oroscopo mercoledì 6 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo per voi, carissimi amici dell'Ariete, un periodo abbastanza in salita.

Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del sottotono a questo mercoledì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di alti e bassi. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, potranno ritornare alcune tensioni tra voi e la persona amata: dovete dunque evitare eventuali stati d’ansia per scacciare sofferenze e delusioni da entrambi le parti. Il vostro atteggiamento verso il partner dovrà cambiare, nel senso che dovreste cercare di essere più accomodanti e pazienti, in modo da evitare litigi continui.

Single, sarà possibile (o almeno probabile) qualche scivolone dell'umore a causa sia di Venere che del Sole entrambi speculari negativi al 75%. Occhio a noiosi contrattempi... Tenete duro, domani, come per incanto, qualcosa cambierà sicuramente e gli intrighi di questa giornata apparterranno solamente al passato. Nel lavoro gli impegni aumenteranno e anche le responsabilità e questo porterà anche nervosismo e tensioni nella vostra vita.

Toro - Partirà benissimo questo vostro mercoledì di mezza settimana, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese. Un po' meno per gli altri, ma quest'ultimi si riprenderanno già dal primissimo pomeriggio. Le predizioni di oggi, visto il buon momento per tanti Toro, invitano a tenere alto il morale anche in caso di problematiche aperte. In amore sarà una giornata maliziosa e stimolante per chi dovesse avere programmi appassionanti: felice corso grazie al transito della Luna in Pesci. La complicità della serata di certo porterà momenti di grande sintonia nella coppia. Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. State uscendo definitivamente dal guscio ed avete più consapevolezza delle vostre esigenze: trasformatele pure in risorse positive da sfruttare nella vostra vita amorosa. Nel lavoro, le stelle vi invitano ad essere concreti e giudiziosi, solo così potrete costruire passo dopo passo il vostro futuro. Sarà sicuramente anche una giornata fortunata per gli affari e gli investimenti con possibilità di ottimi guadagni.

Gemelli - Giornata poco sensibile a sogni o desideri valutata con la poco positiva sigla riservata ai momenti di routine. Le stelle, come anticipato in apertura, invitano ad osservare una certa cautela pur non rinunciando a fare quello che di solito normalmente fate. In alcuni casi avrete un nuovo modo di porvi verso la quotidianità, meno esitante, meno frenato e più incisivo. Così facendo, il vostro desiderio di tranquillità non incontrerà di certo alcuna resistenza: scommettiamo? In amore, sarete romantici e sensibili e l'intesa a due sarà abbastanza piacevole. Quindi potrebbe essere una giornata sufficientemente buona per fare programmi sfiziosi da condividere con la persona amata e gli amici. La Luna favorevole al 40% vi servirà un'occasione d'oro per far ripartire l'intesa di coppia, per chi avrà avuto dei problemi nei giorni indietro. Single, le attività quotidiane saranno frenetiche, perciò dovrete trovare del tempo anche per le persone che vi circondano. Sarete irresistibili e creativi, avrete modo di rigenerarvi ed anche di innamorarvi se sarete pronti. Nel lavoro sarà una fase positiva perché sarete molto richiesti e potrete realizzare grandi successi professionali. Gli impegni saranno innumerevoli, perciò cercate di prendervi più cura di voi stessi per far fronte a tutto, senza agitarvi.

Le predizioni del giorno 6 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro mercoledì di metà settimana. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. Le previsioni di mercoledì annunciano, dunque, in amore svariate possibilità per rimettere in sesto il rapporto in crisi: potrete contare su piccoli, incoraggianti cambiamenti nell'ambito domestico, vivacizzati dalla buona atmosfera generale: via al dialogo ed ai progetti condivisi. Potreste finalmente realizzare qualcosa di importante, se non addirittura un sogno che avevate in comune. Single, gli astri saranno complici di attrazioni prodigiose, mosse da sentimenti veri. Avrete sicuramente successo nei nuovi contatti, quindi curate molto l'aspetto, farete sicuramente scintille! Nel lavoro, sarete lucidi e razionali come non mai, non vi perderete un colpo. Fiducia e creatività vi guideranno verso un modo diverso di imporvi, caratterizzato da maggiore sicurezza in voi stessi e nelle vostre potenzialità.

Leone - La giornata sarà mediamente poco positiva, messa in preventivo dalle stelle con la sigla poco piacevole del "ko". Cercate di sopportare la routine quotidiana perché presto (si spera) si apriranno per voi orizzonti più stimolanti. Anche nei momenti più duri e difficili provate a cogliere i lati positivi e volgerli a vostro vantaggio. In amore, potreste avere dei problemi abbastanza stressanti con il partner a causa di obiettivi e stili di vita differenti, quasi impossibili da conciliare. Occhio alla tensione nervosa che potrebbe trovare un canale di sfogo non tanto piacevole per entrambi. Single, la Luna speculare negativa all'80% vi renderà irascibili e scontrosi con tutti. Nessuno sarà in grado di farvi ragionare, sarà meglio per voi e per le persone vicine a voi di trovare qualcosa che vi faccia rilassare: un massaggio o un bel bagno caldo, perché no? Vedrete che riuscirete senz'altro a restare calmi. Sul lavoro impartire ordini forse vi renderà nervosi, quindi, se non sarete più che preparati, le persone che avrete vicino non vi ascolteranno affatto. Questa situazione potrebbe portare ad essere aggressivi con tutti: fate attenzione e calmatevi.

Vergine - Una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni. Dunque, nei riguardi delle persone calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontati (ma anche più problematici) eventuali rapporti affettivi. Non è da escludere un persistente malcontento da e verso il partner, sappiatelo. L'oroscopo di domani 6 novembre in amore vi vede abbastanza favoriti: grazie alla specialissima amica Luna, la vita di coppia vi potrebbe regalare momenti intensi con la persona di sempre. Approfittatene per mettere in programma una serata tranquilla, magari cenando a lume di candela con un sottofondo della vostra musica preferita. Single, la vita potrebbe riservare qualche bella sorpresa, starà solamente a voi prenderla a volo e divertirvi come fate di solito con gli amici a voi più cari. Nel lavoro, le stelle favoriranno sicuramente l'intuizione giusta e vi suggeriranno le mosse per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo facendovi notare dai vostri superiori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.