L'Oroscopo di domani, 22 novembre, prospetta nuove occasioni per il Leone mentre la Bilancia potrà vivere momenti di tensione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: chi ha vissuto una crisi in amore, potrebbe provare a sistemare le cose con il partner. Grazie a Giove a vostro favore potrete ottenere importanti risultati sul lavoro. Chi ha un posto fisso potrà notare dei cambiamenti molto favorevoli.

Le novità non mancheranno di certo.

Toro: spesso e volentieri vi ritrovate ad essere dei punti di riferimento per chi vi circonda. In amore amate le relazioni stabili e durature. Siete delle persone affidabili che amano rassicurare chi vi sta vicino. Per chi sta vivendo una relazione che sembra essere al capolinea, troverà il modo di chiudere definitivamente.

Gemelli: la grinta non vi mancherà di certo in questa giornata del 22 novembre.

Sarete particolarmente euforici per alcune novità che sono in arrivo. Giove in opposizione potrebbe comunque portarvi qualche difficoltà. In amore invece, riuscirete a ritrovare la serenità.

Cancro: sul lavoro potrebbero esserci delle problematiche che vi rendono nervosi. Quando siete agitati tendete a diventare anche molto polemici. Chi è single sarà alla ricerca di una persona molto affettuosa e comprensiva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: sarà un periodo molto interessante questo per voi. Sul lavoro state portando avanti nuovi progetti molto interessanti. Se una storia non va come vorreste, potreste decidere di chiudere definitivamente. Avrete bisogno di fare maggiore chiarezza nella vostra vita.

Vergine: l'oroscopo di domani, 22 novembre, prevede questioni da risolvere per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni di voi potrebbero aver a che fare con delle questioni burocratiche da risolvere. Cercate di essere molto prudenti e di rispettare tutte le scadenze.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: potrete vivere dei momenti di tensione con chi vi sta vicino. Quando le vostre aspettative non vengono rispettate tendete a diventare irascibili. Se siete affabili con qualcuno vi aspettate che questo ricambi, ma non sempre è così. Ci saranno delle difficoltà da affrontare, ma avrete presto modi di rifarvi.

Scorpione: Venere in aspetto favorevole sul vostro segno vi permetterà di fare nuovi incontri.

Sul lavoro potrete avere ottime intuizioni che non faticherete a mettere in atto. Questo è il momento di darsi da fare per realizzare progetti importanti che saranno utili per il vostro futuro.

Sagittario: siete tra i segni maggiormente favoriti della giornata del 22 novembre. State cercando di rompere alcuni schemi e uscire dalle vostre abitudini. Non lasciatevi condizionare da chi vi sta intorno.

Capricorno: potreste avere delle buone idee, ma dovrete impegnarvi per realizzarle al meglio. Sarete parecchio sicuri di voi stessi e questo vi porterà ad essere molto ambiziosi, specialmente a livello lavorativo. Chi ha vissuto una delusione in ambito sentimentale, adesso potrà sentirsi meglio.

Acquario: potrebbero palesarsi alcune difficoltà, motivo per cui dovrete prestare parecchia attenzione.

Dovrete cercare di programmare tutti i vostri impegni in maniera lineare, in modo da non sbagliare. In amore dovrete cercare di essere più comprensivi e meno polemici.

Pesci: nella giornata di domani, 22 novembre, potrete dar spazio alla vostra creatività. Per voi questo è un periodo particolarmente bello per vivere nuove emozioni. Chi ha questioni in sospeso in amore, potrà finalmente risolvere.