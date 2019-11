L'Oroscopo del giorno 23 novembre 2019 porta in primo piano il passaggio della Luna in Bilancia di questo venerdì alle ore 23:15 della tarda serata. Tale transito porterà ghiotte occasioni in campo sentimentale soprattutto, non solo al fortunatissimo segno d'Aria sopracitato ma anche ad un altro simbolo astrale che andremo a scoprire a breve. Ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di sabato 23 novembre? Come sempre a fare la differenza tra i vari simboli astrali, in questo contesto rappresentati dalla sestina compresa da Bilancia a Pesci, l'Astrologia, nel frangente applicata al primo giorno di weekend.

Diciamo subito che questa parte della finale della settimana, terra di confine tra il periodo lavorativo e quello dedicato al relax, vede in primo piano il segno del Sagittario. Il perspicace segno di Fuoco potrà contare, oltre che sullo splendido trigono astrale in atto tra Urano e Venere (quest'ultimo pianeta di settore), soprattutto su Luna e Marte in sestile a Venere e Giove (anche quest'ultimo pianeta è presente settore).

Sempre parlando di positività quotidiana, l'Astrologia annuncia ottime opportunità da investire in amore, come anche nel lavoro, anche per Bilancia, Scorpione e Pesci, nel contesto valutati in periodo al "top". Invece, sempre secondo le previsioni di sabato 23 novembre, gli amici nativi nel generoso segno del Capricorno avranno a che fare con un periodo abbastanza impegnativo, in questo frangente valutato con l'odiosa spunta relativa al "sottotono".

Allora, dopo aver dato spazio alle anticipazioni di rito, passiamo pure a dare voce alla scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni segno per segno.

Classifica stelline 23 novembre 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 23 novembre 2019, è stata appena svelata e mostra in primo piano il segno del Sagittario, valutato al "top del giorno" in questo primo giorno di weekend. A seguire altri tre specialissimi segni che andremo subito a confermare (già svelati in anteprima in apertura) nella tabella posta di seguito.

A seguire il condensato quotidiano segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Capricorno.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 23 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata di sabato da considerare all'altezza di una vera e propria "top del giorno", perfetta in tutto e pronta a regalare innumerevoli soddisfazioni a molti di voi Bilancia.

In realtà il periodo, valutato nelle predizioni astrali correnti con le cinque stelline della buona fortuna, poteva essere classificato alla pari del primo in assoluto! Peccato per Urano e Plutone in quadratura al vostra bella Luna nel segno: hanno abbassato molto le quotazioni al vostro segno! Meno male che a far recuperare positività alla Luna stessa sarà il trigono da Giove e Venere (in Sagittario).

In amore pertanto, la giornata sarà dolce e zuccherata soprattutto nella vostra vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti. In generale, sia la Luna che Venere porteranno un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia il vostro credo o convinzione sentimentale. Single, le previsioni del giorno invitano a stare tranquilli, procedendo secondo le proprie idee, non ve ne pentirete!

Nel lavoro infine, vi attende un buon periodo per eventuali rilanci: le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Scorpione: ★★★★★. Si prevede frizzante e a sprazzi anche abbastanza fortunata questa parte conclusiva dell'odierna settimana, con un inizio weekend sicuramente da sfruttare come e quanto riterrete opportuno. Ad aumentare le probabilità di successo sarà quel pizzico di fortuna necessaria in certi momenti delicati della giornata.

Limitate l'euforia, almeno non prima di avere tra le mani riscontri certi... In amore, la maggioranza degli eventi (da qualche tempo) hanno messo a dura prova la pazienza di molti di voi Scorpione. Però, diciamolo pure, potrebbero esserci occasioni tali senz'altro capaci di ripagare con gli interessi tante infinite attese o amare delusioni. Preparatevi quindi a ritrovare finalmente quell'armonia di coppia e quel buon dialogo con la persona amata che tanto ha fatto penare il cuore. Single, risulterete abbastanza brillanti con una giusta vena di simpatia.

Pronti a guadagnare qualche punto in più a vostro favore specialmente in ambiti nuovi o inesplorati? Sapete, l’amore ama farsi attendere e spesso tende ad arrivare nei momenti più impensabili o strani: a voi saperli riconoscere per poi, giustamente, poterli fare vostri. Nel lavoro intanto, giornata appagante su molti fronti ed sotto tanti altri aspetti. Diciamo che questa positiva fluidità sarà capace di condurvi per mano sulla strada della tranquillità, senza farvi allontanare però da quelli che sono i vostri compiti abituali.

Sagittario ’top del giorno’. Questa parte della settimana coincidente con la giornata di sabato 23 novembre, per tanti di voi Sagittario si prevede davvero in grande stile. Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna in Bilancia splendidamente in sestile al vostro bel Pianeta Venere, sicuramente in grado di apportare sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere affettivo/sentimentale. In amore quindi massima positività, senz'altro pronta a riversarsi anche nelle relazioni familiari, come anche nei rapporti d'amicizia oppure a carattere interpersonale.

In coppia, se necessario cercate di rinsaldare il rapporto, magari con piccole attenzioni e tanta affettuosità, ovviamente non tralasciando nuovi giochi a sfondo erotico-passionale, la miglior "medicina" per ravvivare la complicità nel rapporto. Single, se negli ultimi tempi vivere da soli vi è apparso un incubo, è giunta l'ora di buttare via la tristezza e iniziare a sognare... Tassativamente da evitare quell'atteggiamento superficiale che spesso avete durante i primi approcci, anche perché non va affatto bene per un eventuale inizio di rapporto.

Nel lavoro, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti. Buon fiuto per gli affari.

Astrologia del giorno 23 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. Secondo quanto messo in conto nelle predizioni di sabato, in primis per quanto riguarda l'amore, quasi tutto il periodo non sarà troppo soddisfacente. Il motivo? Ebbene, un po' sarà per colpa degli astri, poi il resto sarà per demerito vostro.

Diciamo che dovrete cercare di impostare il tutto sulla calma e sulla concentrazione. A qualcuno l'ansia potrebbe giocare brutti scherzi, specialmente nei confronti della persona amata. Consiglio: nel corso della giornata cercate di non abusare troppo del vostro intuito, ok? Una semplice disattenzione oppure una parolina di troppo e... sapete già come andrebbe a finire, vero? Single, come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto?

Dai, lasciatevi alle spalle il passato e provate a voltar pagina: le sorprese piacevoli sono spesso dietro l'angolo. Per prima cosa cercate di mettere da parte quel benedetto orgoglio di cui solo voi andate fieri, solo in questo modo l'amore tornerà a far breccia nel vostro cuore. Nel lavoro, sappiamo già che la strada del successo non sempre è lineare e/o senza ostacoli. In molti casi però, la grinta e la smania di arrivare alla meta saranno più che buoni incentivi per molti Capricorno, solo che questo giorno non è affatto tra i più indicati, sappiatelo!

Acquario: ★★★★. Il prossimo sabato d'inizio weekend sarà certamente positivo, quindi ottimo per la maggior parte di voi Acquario. A patto però di tenere ben salda la testa sulle spalle e molta concentrazione sulle cose che eventualmente andrete a mettere in gioco. Alcune situazioni si metteranno come da voi atteso e potrete contare su una rinnovata voglia di fare. Diciamo che con tanta pazienza e una necessaria dose si buona volontà, forse, potreste anche concludere in piena positività il periodo. In campo sentimentale intanto, il vostro sensibilissimo cuore verrà anch'esso travolto (si spera) da onde romantiche e passionali, il che vi renderà felici ed abbastanza appagati. Questo potrebbe costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia, soprattutto se ultimamente ha dato segni di lieve cedimento: tentar non nuoce! Single, preparatevi a ricevere cambiamenti importanti nella vostra vita affettiva. Probabile che l'amore tanto atteso bussi al vostro cuore prima di quanto possiate immaginare. Diciamo pure che "avventurette" e scappatelle mordi e fuggi non vi appagano più, anzi, avvertite già una certa irritazione nei confronti dell'amante di turno: solo voi siete i responsabili di tutto ciò... Nel lavoro invece, questa giornata profuma già di successo: avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo! Un po' di ansia è normale, ma respirando a fondo e rimarrete composti e vedrete tutto risolversi per il meglio.

Pesci: ★★★★★. Il prossimo sabato sarà fantastico per voi Pesci. In generale, la vostra sensibilità renderà più affidabile il vostro buon intuito. Senz'altro la giornata di fine settimana sarà piacevole soprattutto nelle cose riguardanti gli affetti, le amicizie e la famiglia, ovviamente strizzando l'occhio anche a qualche collega di lavoro da voi stimato. Secondo l'oroscopo del giorno 23 novembre intanto, riguardo l'amore, gli astri del momento sono sicuramente ben propensi a valutare voi nativi in modo molto positivo: eventuali pensieri negativi avuti nei giorni scorsi tenderanno a svanire velocemente, sciogliendosi senz'altro come neve al sole. Per lo più, per chi è in coppia, sarete teneri e premurosi ma non sempre capiti. Il vostro sincero attaccamento verrà scambiato per possessività: magari in passato effettivamente lo siete stati, insieme a una dimorante gelosia, ma adesso non più. Fidatevi ciecamente di chi avete accanto! Se single invece, sarete ottimisti ad oltranza, vivrete nella ferma convinzione di trovare proprio in questo periodo una persona "speciale" da portare all'altare. In amore, e senz'altro chi a coniato questo saggio detto aveva ragione, la speranza è sempre l'ultima a morire... Nel lavoro, per chiudere, le stelle suggeriscono di portare avanti quel progetto considerevole che avete in mente. Tenetevi pronti perché sicuramente una bella sorpresa rimetterà in moto l'attuale situazione.