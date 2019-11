L'Oroscopo del 21 novembre 2019, prevede momenti di pressione per l'Acquario mentre lo Scorpione potrà concludere dei buoni affari. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: potreste dover fare i conti con qualche ostacolo da superare, ma rispetto al passato adesso sarà un momento più semplice in cui le energie per affrontare le problematiche non vi mancheranno.

In ambito lavorativo non mancheranno le nuove opportunità.

Toro: in ambito sentimentale potreste aver bisogno di conferme da parte del partner. Non siete più disposti a proseguire pur avendo dei dubbi, ma avrete intenzione di affrontare tutte le problematiche. Grazie ad Urano avrete tempo per riflettere e prendere le vostre decisioni.

Gemelli: l'oroscopo di giovedì 21 novembre vi vede in recupero.

Le storie nate da poco potranno essere lente a proseguire, ma vi porteranno comunque un certo benessere interiore. Chi ha iniziato un nuovo progetto sul lavoro potrebbe sentirsi disorientato e aver bisogno di tempo per abituarsi alle novità.

Cancro: per voi ci sarà un lieve calo a causa di alcune difficoltà inaspettate. Potreste trovare difficoltà a proseguire con la dovuta calma questa giornata. Cercate di essere pazienti e più comprensivi con chi vi circonda, per non rischiare di innescare litigi accesi.

Leone: in ambito lavorativo avrete delle idee alquanto interessanti da poter mettere in atto. A livello sentimentale potreste mettere alla prova voi stessi e le vostre sensazioni. Potreste trovarsi in una situazione di confusione interiore, ma dovrete al più presto fare chiarezza.

Vergine: la tensione sarà palpabile per voi in questa giornata del 21 novembre. Siete delle persone che non si accontentano e quando non ottenete quello che vi eravate programmati, tendete a diventare irascibili. Dovrete cercare di cogliere il lato buono di ogni risultato ottenuto. Sarà utile una serata in compagnia di amici.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore non riuscite ad essere flessibili con il partner. State attraversando una fase di ribellione e sentite il bisogno di cambiare alcuni aspetti della vostra vita. Qualcuno potrebbe accettare un lavoro in un'altra città. Per i single ci saranno novità in amore.

Scorpione: Marte sul vostro segno zodiacale favorirà la nascita di nuove relazioni sentimentali.

In ambito economico potrete concludere un buon affare che vi farà risparmiare del denaro. Previste novità anche per chi ha una relazione da più tempo.

Sagittario: in questa giornata del 21 novembre potreste avvertire parecchia stanchezza. Alcuni di voi potrebbero sentire il bisogno di staccare la spina dal lavoro. Riuscirete a ritrovare un po' di buon umore solo restando in compagnia.

Capricorno: se avete interrotto una relazione da poco è probabile che abbiate dei ripensamenti.

In questo periodo potrebbero tornare presenti nella vostra vita alcune persone che avete conosciuto in passato. Cercate di non perdere la concentrazione sul lavoro.

Acquario: in questa fase della vostra vita potreste sentirvi parecchio sotto pressione. La causa sarà di alcune situazioni lavorative che non stanno procedendo come credevate. Le vostre problematiche prenderanno il sopravvento sull'amore, portandovi a trascurare questo aspetto della vostra vita.

Pesci: la giornata del 21 novembre, sarà abbastanza particolare per i nati sotto il vostro segno zodiacale. In amore avrete delle perplessità che ancora non riuscite a chiarire. Siete delle persone molto sensibili ed intelligenti. Non sprecate del tempo con chi non merita la vostra attenzione.