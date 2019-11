Durante la settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre, la Luna transiterà nel segno del Sagittario, e con Venere che abbandonerà il loro cielo, faranno tesoro dei propri sentimenti e li riverseranno verso il partner, mentre il Leone potrebbe decidere di organizzare qualcosa di speciale per il proprio partner. Ottime notizie per i nativi Scorpione: partire dalla giornata di martedì, la loro relazione di coppia spiccherà il volo. I Pesci saranno particolarmente favoriti per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se in proprio.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 25 novembre al 1° dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 25 novembre al 1° novembre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna in Sagittario, la vostra settimana procederà molto bene, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì. Presterete particolare attenzione verso l'ambito familiare, sfruttando particolarmente il vostro amore per i vostri cari.

Se avete una relazione fissa, cercate di non far innervosire il partner con qualche battuta di troppo. Se siete single potreste sperare in un incontro molto fortunato. In ambito lavorativo, saprete gestire bene i vostri impegni e imparare dai vostri errori, accumulando dell'utile esperienza. Voto - 7,5

Toro: potrebbe esserci qualche divergenza all'interno dell'ambito sentimentale durante la settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortunatamente, il pianeta Venere corre in vostro soccorso, cercando di limitare i danni. Se siete single non avrete molta voglia di dedicarvi all'amore, piuttosto avrete più voglia di trascorrere il vostro tempo come più vi pare. Per quanto riguarda il lavoro, saprete sfruttare al meglio le giornate di venerdì e sabato per cercare di concludere degli ottimi affari. Favoriti inoltre i progetti in collaborazione.

Voto - 7,5

Gemelli: potreste sentirvi annoiati a fare ancora una volta le stesse cose durante la settimana. Sentirete la necessità di fare nuove esperienze, provando magari a frequentare nuove conoscenze, soprattutto se siete single nati nella seconda e nella terza decade. Le relazioni fisse avranno modo di esplorare alcuni ambiti inesplorati. Per quanto riguarda il lavoro, ritroverete un po’ di serenità, trovando nuovi stimoli in progetti per voi del tutto inediti.

Voto - 8

Cancro: Venere in opposizione al vostro segno potrebbe crearvi qualche difficoltà durante la settimana. La vostra vita sentimentale sarà piuttosto travagliata e fareste meglio a non "raffreddare" ulteriormente il vostro rapporto. Se siete single I single si accorgeranno che qualcosa non quadra nella cerchia di amicizie e chiederanno chiarimenti che però non arriveranno. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana sarà ricca di impegni, al punto che faticherete a trovare del tempo da dedicare ai vostri hobby.

Voto - 6

Leone: potreste decidere di organizzare qualcosa di speciale per la vostra anima gemella durante la settimana. Vi sentirete in debito nei suoi confronti, e avrete un disperato bisogno di aumentare l'affiatamento di coppia. I single godranno di un ottimo momento, sia in amore che nelle finanze, e sono in cerca di nuovi spunti per divertirsi e fare nuove esperienze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, la Luna in opposizione potrebbe causarvi un po’ di stress, e fareste meglio a saperlo gestire.

Voto - 7

Vergine: configurazione astrale a vostro favore durante la settimana. Venere in quadratura perfetta al vostro segno zodiacale, vi permette di riuscire a portare in alto l'intesa di coppia. Avrete modo di trascorrere tanti momenti fuori casa in buona compagnia, oppure da soli a fare ciò che più vi piace. Se siete single avrete un forte fascino e sarete intrigati da delle conoscenze in particolare. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra vivacità, la vostra tenacia abbinata ad una buona dose di dinamismo saranno le chiavi di volta per raggiungere il successo.

Voto - 9

Bilancia: potrebbero spuntare degli imprevisti nel corso della settimana per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete delle mansioni arretrare da portare a termine e il tempo a vostra disposizione non sarà molto. Fareste meglio a chiedere aiuto ad un vostro collega se volete farcela. Meglio l'ambito sentimentale dove avrete svariate occasioni per trascorrere il vostro tempo in compagnia della vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single, questi potrebbero fare degli incontri interessanti soprattutto nel fine settimana.

Voto - 7,5

Scorpione: un quadro astrale particolarmente benefico per i nativi del segno durante la settimana. Saprete toccare le corde della vostra relazione di coppia con una notevole armonia che farà sciogliere il cuore della vostra dolce metà, favorendo l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i single, fareste meglio a non essere troppo precipitosi e attendere con pazienza il momento giusto. In ambito lavorativo, cercherete di portare avanti in tutti i modi le vostre mansioni, anche se sarete costretti a fare gli straordinari.

Voto - 7,5

Sagittario: sarà una settimana senza infamia e senza lode per i nativi del segno. In amore cercherete di mantenere ottimale il vostro rapporto, riuscendo ad andare d'accordo con il partner, mentre i single studieranno nuovi metodi per cercare di fare nuove conquiste, oppure di "affondare il colpo" con una nuova conoscenza. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, avrete modo di fare delle scelte utili per portare avanti la vostra carriera professionale, ma vi serviranno tempo e risorse qualunque strada scegliate.

Voto - 7,5

Capricorno: avrete modo di trascorrere delle giornate molto romantiche in compagnia della vostra anima gemella. Venere in combinazione a Giove, favorisce le relazioni di coppia, nate da poco oppure da tempo. I cuori solitari sapranno come mettersi in gioco e riusciranno a trovare l'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie anche ad un pizzico di fortuna, potreste raggiungere svariati successi, suscitando inoltre un po’ di invidia da parte dei colleghi. Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale privilegiata per voi nativi del segno.

Le giornate migliori saranno nel fine settimana, dove avrete modo di esprimere al meglio il vostro affetto nei confronti della vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, questi potrebbero essere nostalgici, ma sempre con la testa volta a trovare l'amore. In ambito lavorativo, saprete sfruttare al meglio la situazione per attirare clientela e fare degli ottimi guadagni, anche grazie ad un sublime gioco di squadra con i vostri colleghi. Voto - 8,5

Pesci: con Venere in quadratura al vostro segno, finalmente tornerete a sorridere, a partire dalla vostra relazione sentimentale, dove già a partire dalla giornata di martedì, saprete come far impazzire la vostra dolce metà.

Per quanto riguarda i single, saranno così presi dai loro impegni che si lasceranno sfuggire un'occasione. Sul posto di lavoro, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, dovrete portare a termine degli incarichi particolari per il vostro capo oppure per un vostro collega. Voto - 7,5