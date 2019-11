L'Oroscopo settimanale dal giorno 2 al giorno 8 dicembre porterà l'amore ai segni di terra come il Toro e il Capricorno, mentre Marte in Scorpione agiterà gli animi del Leone, ma regalerà energia ai Pesci. Vediamo cosa dicono le stelle segno per segno.

Le previsioni della settimana fino all'Immacolata: amore e lavoro

Ariete: l'inizio di dicembre vedrà l'ingresso di Giove in posizione a voi negativa, anche Venere sarà dissonante e non sarà una settimana facile in amore.

Andrà meglio il lavoro.

Toro: Venere vi porterà nuovi amori, chi è solo avrà la possibilità di iniziare una nuova storia. Riguardo la professione, invece, andrete incontro ad alcune difficoltà e vi sentirete particolarmente stressati.

Gemelli: dal giorno 3 non avrete più Giove negativo, questa è già una buona notizia. Sarete molto impegnati con il lavoro, darete il massimo e vi metterete in luce. Alcuni progetti potrebbero sfumare.

Cancro: l'oroscopo settimanale indica che non saranno giornate positive riguardo ai sentimenti. Non vi sentirete amati dal partner e qualcuno potrebbe subire una rottura. Concentratevi sul lavoro che vi darà maggiori soddisfazioni.

Leone: le stelle indicano che Marte dissonante vi renderà abbastanza nervosi, farete sentire forte e chiaro il vostro 'ruggito' e non sarà facile avere a che fare con voi, meglio non contraddirvi.

Vergine: vi dedicherete con determinazione ed energia a un nuovo progetto di lavoro che avrà sviluppi futuri interessanti. Bene l'amore e l'intesa fisica con il partner. Nasceranno romantiche storie.

I consigli delle stelle dal 2 all'8 dicembre

Bilancia: vi sentirete un po' giù d'umore. La vostra relazione di coppia non sta andando bene e non sapete cosa fare o cosa pensare. Giove, Venere e Saturno sono in posizione sfavorevole e porteranno difficoltà.

Scorpione: l'oroscopo indica che Marte nel segno vi renderà più affascinanti e seducenti del solito. Farete conquiste e chi è in coppia, cementerà la propria unione grazie a una rinnovata passione.

Sagittario: trascorrerete in tranquillità questa settimana. Rivedrete vecchi amici e condividerete le vostre esperienze. Sul lavoro è in arrivo una novità che potrebbe cambiarvi la vita.

Capricorno: molti di voi avranno l'occasione di consolidare il rapporto di coppia con una convivenza.

Sarete molto importanti per la famiglia che vi chiederà consigli su varie situazioni.

Acquario: le stelle segnalano una settimana di alti e bassi a causa di Marte dissonante, che vi renderà piuttosto intolleranti. Mercurio negativo non migliorerà il vostro umore, il lavoro porterà delusioni. Andrà meglio il lato privato.

Pesci: avrete l'occasione di vedere crescere i vostri guadagni. Sarete più persuasivi e perspicaci e il lavoro vi darà soddisfazione.

Bene anche il profilo amoroso. Sentimento ed eros andranno a braccetto.