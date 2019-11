L’ultimo mese dell’anno si avvicina. Scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Leone su amore, lavoro e salute per il mese di dicembre. È un buon momento per l’amore, sia chi vive in coppia, sia chi è single, potrà concludere quest’anno all'insegna del romanticismo e della passione. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe essere chiamato a fare una scelta.

Nonostante lo stress iniziale, potrete intraprendere la strada giusta e ricevere delle soddisfazioni. Un periodo di recupero anche per il fisico, purché vi concediate del tempo per dedicarvi a voi stessi e scappare dal tran tran della routine quotidiana. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del mese di dicembre 2019 per i nati sotto il segno del Leone.

Oroscopo di dicembre 2019 per il Leone

Amore: quello di dicembre sarà un mese vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti e anche gli incontri saranno favoriti, soprattutto a partire dal 9 del mese.

A differenza del periodo precedente il Leone avrà più tempo da dedicare al partner e agli affetti. La passione si riaccende e travolgerà i nativi del segno, soprattutto a fine anno. Che voi siate single o impegnati, gli astri lasciano presagire giornate molto intriganti. Giove sarà in posizione favorevole, dunque le coppie insieme da tempo, che stanno pensando di avere un figlio, potranno fare affidamento sulla protezione del pianeta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Coloro i quali hanno bisogno di trovare dei chiarimenti, potranno riavvicinarsi al partner e mettere un punto alle polemiche. Anche chi è alle prese con questioni legali, come per esempio una separazione, potrà trovare una mediazione e vivere le feste in serenità.

Lavoro: le giornate fino al 9 dicembre potrebbero rivelarsi un tantino sottotono per quanto riguarda la sfera professionale. Secondo il presagio degli astri qualcuno dovrà prendere un'importante decisione durante la prima metà del mese.

È tempo di decidere, dunque o dentro o fuori, senza se e senza ma. Il Leone potrebbe aver rimandato questo momento per lungo tempo, ma ora non è più possibile. Prendere una scelta è d'obbligo e potrebbe anche portare dei vantaggi per il nuovo anno. Alcune situazioni si sbloccheranno entro l’inizio del 2020 e questo riguarda anche la sfera economica, dove potrebbero esserci dei miglioramenti. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o incrementare i propri guadagni se conduce un’attività in proprio.

Salute: durante il mese di dicembre ci sarà un buon recupero psicofisico per il Leone. Il momento migliore sarà a partire dal 23 dicembre, quando qualcuno potrà anche concedersi qualche momento in più di riposo o magari intraprendere un viaggio. Vi sentirete energici e di buon umore, il tempo passato in famiglia vi aiuterà a ritrovare la positività.