L'ultimo mese dell'anno, quello di dicembre, per i nativi Ariete sarà caratterizzato da una sfera lavorativa in netto rialzo, con Mercurio che tornerà ad essere in congiunzione con il segno zodiacale. Ciò nonostante, Giove non favorevole potrebbe rovinare dei progetti lavorativi; sarà quindi necessario il massimo impegno.

In ambito sentimentale ci sarà ancora molto da lavorare. Venere in quadratura durante la prima parte del mese potrebbe causare qualche litigio. La comprensione potrebbe essere dunque la chiave vincente per mantenere alto l'affiatamento. Bene la salute e la fortuna.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di dicembre 2019 per i nativi sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

Una configurazione astrale non proprio a vostro favore durante il mese di dicembre per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere in quadratura per la prima parte del mese, potrebbe creare qualche problema all'interno delle relazioni di coppia. Fate attenzione dunque, in quanto le incomprensioni saranno sempre dietro l'angolo.

Anche il dialogo è poco interessante e Marte può portare tensione anche in quei rapporti sentimentali che sono logorati da molto tempo. Per quanto riguarda i cuori solitari in cerca dell'amore, potrebbero esserci delle delusioni. Dovrete rivedere alcuni aspetti del vostro carattere se volete davvero riuscire a innamorarvi per davvero.

Bene le amicizie, soprattutto per i nativi nella seconda e terza decade.

Avrete dunque tanti momenti per divertirvi in compagnia dei vostri amici, con la possibilità di trascorrere tanti momenti spensierati e felici, che vi distrarranno dai problemi della vita quotidiana.

Fortuna e salute

Sarà un periodo positivo per quanto riguarda la fortuna durante il mese di dicembre. Nonostante Giove abbandonerà il vostro cielo, avrete comunque una configurazione astrale a vostro favore, che vi permetterà di superare abilmente alcuni ostacoli della vita quotidiana.

Bene anche la salute. Ciò nonostante potrebbe capitare qualche giornata in cui le energie caleranno, ma non vi mancherà la volontà di portare avanti i vostri obiettivi.

Lavoro e impegni

Mercurio sarà dalla vostra parte per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ciò significa che riuscirete a portare a termine con tenacia i progetti lavorativi, anche quando penserete di non farcela. Giove in buon aspetto, nella prima settimana offre ancora qualche buona opportunità, ma il cielo adesso diventa più pesante e tutto quello che ottenete inizia ad essere il frutto di durissimo lavoro.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, avranno maggiori possibilità di riuscire nell'impresa. Ma dovranno ovviamente mostrare tanta volontà e molta voglia di mettersi in gioco.