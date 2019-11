L'Oroscopo di giovedì analizza il transito di Marte in Scorpione che garantisce un'energia battagliera. Luna in Vergine elargisce buoni guadagni e avanzamenti di carriera anche a Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: Venere e Giove dal Sagittario garantiscono fortuna nei guadagni, solo Luna in Vergine rema contro, rimandando i successi lavorativi a un futuro non molto lontano.

In ambito sentimentale sarete romantici e premurosi, mandando sms ricchi di tenerezze.

Toro: la sfera emotiva ha bisogno di essere rinnovata alla perfezione, potrete quindi contare sull'aiuto di Luna che insieme a Urano ribalta le carte in tavola e garantisce nuove emozioni. In campo professionale vedrete colleghi e superiori sotto una nuova luce.

Gemelli: troppo affettuosi e quasi possessivi in amore, dovrete cercare di rispettare alcuni spazi vitali che rendono i sentimenti liberi di fluire in modo armonioso.

In ambito professionale qualcosa o qualcuno ha smontato l'entusiasmo e dovrete schiarire un po' le idee prima di concludere alcune trattative importanti.

Cancro: in amore cercherete di evitare le emozioni a causa di un'influenza lunare che rende le sensazioni un po' controllate. Prudenti e molto riflessivi anche in campo professionale, sarete precisi nello svolgimento del vostro lavoro.

Leone: la vicinanza lunare si fa sentire.

In amore eviterete coloro che ostentano le loro qualità e in campo professionale potreste essere nervosi e temerari, rischiando di commettere degli errori fatali.

Vergine: la presenza di Luna nel segno potrebbe rendere le sensazioni amorose rigide e sarete poco propensi ad esternare ciò che provate. In ambito lavorativo, sono previsti riconoscimenti positivi e nuovi cambiamenti di professione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli affari prendono il volo e potrete approcciarvi ai clienti in modo più propositivo.

Sono previsti dei successi lavorativi e la diplomazia che vi è consona sarà decisiva per sbloccare una situazione rimasta in sospeso. In amore preferirete non sbilanciarvi, aspettando risposte e conferme dalla persona amata.

Scorpione: Marte in sinergia con Sole rende molto combattivi e determinati i nati nel segno. Scaltri e molto brillanti, solo l'influsso mercuriano saprà rendervi più dolci e prudenti.

Sagittario: il bisogno di affetto è forte a causa di una quadratura Venere-Luna. Coloro che sono in coppia potrebbero apparire troppo protettivi nei confronti della persona amata, quindi cercate la giusta misura per amare in modo armonioso. Buono il lavoro.

Capricorno: il rigore saturniano viene reso ancora più severo dall'influenza del satellite notturno che dalla Vergine incita alla riflessione e alla prudenza.

Diffidenti nei confronti dell'amore, cercherete maggiore chiarezza prima di passare all'azione.

Acquario: Marte e Mercurio in quadratura producono un atteggiamento temerario nei confronti dell'amore. Troppo irascibili anche in ambito professionale, attenzione a non essere frettolosi nel prendere delle decisioni che potrebbero risultare sbagliate.

Pesci: Luna dal domicilio astrologico sesto rende l'amore incerto.

Le emozioni diventano timide e questa insicurezza minaccia una serenità tanto ambita. Attenzione anche a non lasciarvi prendere dall'ansia in campo lavorativo.