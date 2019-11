La terza settimana del mese è ormai entrata nel vivo, vediamo quali giorni presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 21 novembre. Sarà una giornata fortunata per il segno della Vergine, che si appresta a vivere un momento vantaggioso, quanto per l'amore che per l'ambito lavorativo. Anche il Cancro recupera, soprattutto dal punto di vita fisico, mentre per i Pesci sarà una giornata leggermente sottotono. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 21 novembre per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del 21 novembre 2019 segno per segno

Ariete: Marte non è più in opposizione, dunque le prossime 48 ore potranno rivelarsi produttive per coloro i quali desiderano concludere delle situazioni rivelatesi controproducenti e iniziare qualcosa di nuovo. Entro l’inizio di dicembre potrebbero esserci degli importanti cambiamenti per molti appartenenti al segno. Con Venere favorevole è un momento positivo per parlare di sentimenti, per confessare i propri sentimenti alla persona amata o per ricominciare dopo una separazione una storia finita.

Toro: con la Luna in posizione favorevole, questa giornata di rivelerà interessante per il segno. L’inizio mese è stato un po’ travagliato, delle questioni di carattere economico potrebbero aver agitato il Toro. Durante le prossime ore giungeranno delle soluzioni, se questo ancora non è successo. Momento di forza per i sentimenti, all'interno della coppia c’è desiderio di crescere, di fare passi in avanti, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Gemelli: un oroscopo vantaggioso proteggere il segno, tuttavia durante la giornata di giovedì 21 novembre qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico. I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi stanchi e fuori forma e necessitate di un momento di riposo. Durante le prossime giornate tuttavia sarà possibile recuperare, il week end soprattutto si rivelerà vantaggioso per stringere nuove collaborazioni, ma anche per fare incontri di tipo sentimentale.

Particolarmente fortunati saranno i rapporti con Cancro e Toro.

Cancro: durante questa seconda metà di novembre il segno è occupato nella ricerca della serenità e dell’equilibrio, venuti un po’ a mancare durante le giornate precedenti. È un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo potrebbero nascere idee interessanti, vi sentirete creativi, tuttavia sara bene non fare passi azzardati.

Leone: è un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Le cure e i trattamenti iniziati durante questo periodo dell’anno porteranno buoni risultati. Bene l'amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Tuttavia l’aspetto finanziario potrebbe creare delle preoccupazioni, il consiglio degli astri è quello di evitare spese superflue e cercare di gestire al meglio le proprie disponibilità.

Vergine: durante la giornata di giovedì 21 novembre il segno potrà dedicarsi all'amore, ultimamente messo un po’ da parte. È un buon momento per trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia e anche i single potranno fare degli incontri intriganti e trascorrere una serata leggera. Migliorano le cose anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, con l'avvicinarsi della fine dell’anno tutti i nodi verranno al pettine.

Bilancia: Il transito di Saturno nel segno durante questa giornata potrebbe aiutare a risolvere alcune situazioni e a consolidare la propria posizione, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Non è un momento di particolare forza per quanto riguarda i sentimenti, all'interno del rapporto di coppia non mancano i momenti sottotono e le discussioni. Il mese di dicembre si rivelerà più fortunato in tal senso e anche i single potranno fare degli incontri intriganti.

Scorpione: sarà una giornata faticosa per quanto riguardi rapporti interpersonali e soprattutto i sentimenti.

All'interno della coppia potrebbero nascere delle problematiche, forse legate ai figli o alla gestione della casa. Il consiglio degli astri è quello di agire con cautela, essere diplomatici, ma soprattutto evitare di dire qualcosa di cui potreste pentirvi. Le situazioni personali vi renderanno un po’ distratti a discapito dell’ambito lavorativo. Attenzione a non commettere qualche errore dettato dalla distrazione.

Sagittario: questo giovedì potrebbe rivelarsi un tantino sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico, sentirsi nervoso ed irritabile.

Liti e discussioni potrebbero nascere sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Non temete però durante le prossime giornate il Sole entra nel segno, dunque le problematiche potranno essere risolte.

Capricorno: è un momento vantaggioso per il segno, durante le prossime giornate alcune situazioni troveranno finalmente soluzione e voi potrete tornare a respirare un’aria più serena. Con Giove e Saturno che entrano nel segno il Capricorno concluderà l’anno nel migliore dei modi. L’amore giocherà un ruolo da protagonista e anche gli incontri sono favoriti.

È il momento ideale per rimettersi in gioco, per farsi avanti, gli astri vi favoriscono.

Acquario: questa settimana si concluderà in modo favorevole per il segno. Durante le prossime ore delle soluzioni arriveranno all'interno della sfera sentimentale, dove non sono mancati i litigi e i momenti sottotono. Il weekend, in particolar modo, si rivelerà fortunato per i single che potrebbero fare degli incontri interessanti anche per il futuro. In ambito lavorativo finalmente potrebbero arrivare dei riconoscimenti.

Pesci: il cielo non vi è contrario, tuttavia questa terza settimana di novembre potrebbe aver riservato dei momenti sotto tono al segno. Durante la giornata di giovedì sarà bene muoversi con cautela, evitare decisioni affrettate ma soprattutto non diventare schiavi del nervosismo e dello stress accumulati. Qualcuno potrebbe inoltre accusare un calo fisico di sentire di qualche malessere stagionale.