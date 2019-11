Per voi nativi del segno dei Gemelli questo dicembre porterà con sé buone prospettive a livello sentimentale, sia per quanto riguarda le coppie abbastanza consolidate, sia per quelle che hanno appena cominciato il proprio cammino. Ciò nonostante, la fortuna potrebbe non essere sempre dalla vostra parte e quindi qualche piccolo screzio potrebbe turbare la stabilità. La medesima situazione si riscontrerà nel lavoro, ma le cose continueranno a migliorare.

Amore e affetti

A dicembre avrete a che fare con una settimana finale davvero molto positiva, soprattutto perché Giove, in opposizione negli ultimi tempi, ha reso la vostra relazione molto faticosa, fatta di un passo avanti e dieci indietro, e ciò renderà la ripresa più dolce e anche decisamente passionale. Dovrete però attendere il giorno 21 per dare vita a questo turbinio di sentimenti e carica erotica.

Ci saranno comunque delle incomprensioni, ma con qualche chiarimento in più riuscirete finalmente ad avere la meglio su un Mercurio non del tutto favorevole.

Per voi single, il periodo nel bel mezzo delle festività natalizie sarà quello più proficuo per fare una conoscenza che cambierà la vostra situazione sentimentale. La situazione nel resto del mese potrebbe invece essere piuttosto altalenante.

Lavoro e studio

Giove non sarà più in opposizione fin dai primi giorni del mese, quindi le prospettive di un buon lavoro e di guadagno si alzeranno, anche se non ci saranno le remunerazioni enormi che potreste aspettarvi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In compenso qualcosa si muoverà con nuovi progetti, nuove idee e, perché no, anche delle collaborazioni del tutto nuove e decisamente migliori rispetto alle precedenti. Venere, dalla vostra parte dal giorno 21, non farà che migliorare ancora questa rosea prospettiva, soprattutto se il vostro lavoro riguarda il campo artistico e creativo. Saranno anche molto buoni i presupposti per alcuni investimenti per la casa o per la vostra persona.

I colloqui di lavoro per voi ancora alla ricerca di un impiego dipenderanno esclusivamente dalla vostra capacità di relazionarvi e di apparire all'eventuale datore di lavoro.

Voi studenti avrete a che fare con molto stress, che non vi permetterà di svolgere adeguatamente i vostri esami o i vostri compiti.

Fortuna e salute

La vostra fortuna potrebbe subire un battuta d'arresto a causa di Mercurio in opposizione, Venere e Giove vi permetteranno di avere comunque delle soddisfazioni: non saranno molto grandi, ma abbastanza appaganti.

Sul livello fisico e mentale questo dicembre sarà perlopiù un mese fatto di recupero delle energie e di ritrovare quell'atmosfera che in questi mesi precedenti non avete potuto provare appieno.