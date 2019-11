Per i nativi del segno del Leone, questo dicembre 2019 l'amore sarà messo a dura prova a causa dell'opposizione di Venere, nel frattempo però il lavoro compenserà ampiamente questa difficile situazione sentimentale. Ottime le prospettive anche per i disoccupati, come pure per chi è in difficoltà con gli studi. Anche se molto dipenderà dalla forza di volontà.

Amore e affetti

La situazione decisamente ostica della vostra relazione amorosa vi metterà spesso in condizione di pensare a quale decisione prendere in merito.

Questo dipende moltissimo dalle innumerevoli incomprensioni che si sono create nel corso degli ultimi mesi, dalla scarsa partecipazione di entrambe le parti per equilibrare sentimenti e lavoro, ma anche dal calo della passione che finora aveva aiutato la stabilità all'interno della coppia. Venere non sarà in una buona posizione durante la prima parte del mese, e a partire dal 21 dicembre sarà praticamente in opposizione al vostro segno, quindi una svolta positiva pare probabile solo dal nuovo anno.

Anche per voi single le cose non andranno come vorreste. Avrete a che fare con qualche delusione e rifiuto, oppure con un'amicizia importante che probabilmente potrebbe rompersi senza alcun rimedio. Il consiglio sarà quello di ponderare bene le vostre scelte in modo da non pentirvene in futuro.

Lavoro e studio

Il lavoro andrà a gonfie vele, e soltanto quando saremo nel pieno delle festività natalizie ci sarà una piccola battuta d'arresto e un leggero calo finanziario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Mercurio e il Sole prima del giorno 22 dicembre vi daranno invece delle ottime prospettive di accordi e idee del tutto originali che saranno condivise anche dai vostri colleghi di lavoro. La produzione in aumento vi darà anche un guadagno extra con il quale potrete fare anche dei regali o delle sorprese alle persone.

Per chi è alla ricerca di un impiego ci sono molte possibili strade da percorrere: non avrete che l'imbarazzo della scelta, anche se sapete perfettamente che potreste scegliere qualcosa che va pienamente incontro alle vostre esigenze.

Voi studenti riuscirete a cavarvela, anche negli argomenti che risultano più difficili o che sono meno in linea con i vostri interessi.

Fortuna e salute

La fortuna non sarà ai massimi livelli. Avrete a che fare inoltre con un Mercurio decisamente favorevole per le prospettive di collaborazioni fra colleghi e riguardo agli accordi a breve e lungo termine. Quello che però segnerà definitivamente il vostro successo dicembrino sarà il duro lavoro e l'impegno incrollabile. La fortuna in amore potrebbe essere alquanto altalenante: se da una parte Marte vi darà una buona spinta erotica, dall'altra potrebbe anche scatenare dei litigi che troveranno risoluzione soltanto dopo molto tempo.

Per quanto riguarda la salute, sarà necessario evitare sforzi troppo ingenti.