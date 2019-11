Durante la giornata di sabato 30 novembre, Toro chiuderà una settimana ricca di impegni nel più completo relax, grazie agli influssi della Luna nel buon segno del Capricorno. Quest'ultimo segno avrà modo di trascorrere una giornata buona per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Pesci sarà particolarmente ottimista sotto ogni ambito, mentre Gemelli potrà contare sul proprio sesto senso e godere di una situazione sentimentale particolarmente ottimale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 30 novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 30 novembre segno per segno

Ariete: Sole in trigono al segno del Sagittario vi riserva delle grandi sorprese per il fine settimana.

In amore Giove e Sole nell’amico Sagittario e Urano che vi guarda di buon occhio dal segno vostro amico del Toro, vi regalano una tranquillità emotiva e vi assisterà, specie se appartenete alla prima decade, concedendovi un’armonia completa con la vostra dolce metà. Chi di voi è in cerca dell’anima gemella accetti un invito che giunge da amici cari e rincontrerà una persona che gli aveva fatto battere il cuore qualche tempo fa. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tanti impegni da portare a termine e avrete bisogno di concentrazione.

Voto - 8

Toro: avrete modo di rilassarvi durante la giornata di sabato dopo alcune giornate faticose. La Luna nel segno amico del Capricorno promette una fase di relax con la vostra dolce metà, che poi assaporerete via via anche nei giorni a venire. Novità in arrivo per i single: potranno esserci belle sorprese per la sfera amorosa. Al lavoro vi guadagnerete la fiducia dei vostri colleghi e, soprattutto, del vostro capo portando a termine incarichi piuttosto importanti. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale abbastanza discreta durante la giornata di sabato.

Con Urano in quadratura al segno del Toro riprenderete la vostra vocazione di volare di fiore in fiore. Insieme al pianeta delle occasioni contate sul vostro senso dell’umorismo, spirito sempre in grado di rappresentare la vostra più grande forza di seduzione. Per quanto riguarda il lavoro sappiate affrontare gli imprevisti senza alcun pessimismo. Voto - 7,5

Cancro: sarà una giornata per voi faticosa, considerati gli influssi del pianeta Venere nel vostro cielo. L'ambito lavorativo si presenterà ostico da superare, al punto che l'aiuto di un collega sarà quasi d'obbligo.

Per quanto riguarda la situazione sentimentale, Il vostro spirito di indipendenza in questa giornata vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate da tempo. Le relazioni fisse invece, avranno qualche problema da affrontare. Voto - 6

Leone: con il Sole e Giove nel vostro cielo, sarete ostinati a raggiungere i vostri obiettivi su ogni campo. Sul posto di lavoro tali pianeti vi danno una grandissima mano per riuscire a far vedere chi siete e come vi sapete muovere quando il gioco si fa duro.

In amore guarderete con attenzione i movimenti del vostro partner per organizzare qualcosa di romantico. Ovviamente senza che lo sappia. Se siete single avrete l'occasione di svagarvi e non pensare ai vostri impegni. Voto - 8,5

Vergine: configurazione astrale particolarmente ampia che vi permette di muovervi molto bene sotto ogni ambito. La fortuna sarà dalla vostra parte e in ambito sentimentale Plutone, pianeta dell’eros, tende a darvi una carica fortissima di appeal sensuale. Sono favorite le avventure, le evasioni e anche le passioncelle dalla scarsa importanza, specie se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Non proponete grossi affari ad altre persone, fate con comodo il vostro lavoro per guadagnarci il più possibile. Voto - 8

Bilancia: sarete piuttosto stanchi viste le giornate precedenti piuttosto pesanti. Ciò nonostante sarete soddisfatti dei risultati ottenuti in ambito lavorativo che vi godrete con maggior gusto il meritato riposo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovrete cercare di capire che non potete tenere sotto controllo ogni aspetto della vostra relazione, e lasciare libera la vostra anima gemella.

Se invece siete single, siate conquistatori e seducenti, riuscirete senza dubbio a fare colpo su qualcuno. Voto - 8

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi rende vogliosi di avventure sentimentali, specialmente se siete single nati nella seconda decade, mentre le relazioni fisse potranno godere di momenti di alta intensità. Sul posto di lavoro saranno particolarmente di spicco le professioni di tipo autonomo che, grazie ad una notevole attitudine al comando, sapranno gestire al meglio le proprie risorse finanziarie, ottenendo molto probabilmente dei buoni risultati. Voto - 7,5

Sagittario: sarà una giornata molto promettente e fortunata grazie agli influssi del Sole nel vostro segno zodiacale.

Il vostro fascino e il vostro intelletto sono al massimo e sarete capaci di sfruttarli al meglio, che siate già impegnati oppure alla ricerca di nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Mercurio continuano la loro lenta e persistente azione positiva per il vostro segno, consentendovi di ottenere risultati sempre più palpabili, che danno una conferma alla vostra abilità personale. Voto - 8,5

Capricorno: la Luna sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di sabato, dandovi una vivacità di spirito che vi rende simpatici, specialmente se siete single nati nella prima decade.

Le relazioni fisse apriranno il loro cuore al loro partner, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia. Sul posto di lavoro le finanze non saranno un problema, a patto di mantenere il vostro atteggiamento responsabile e non cominciare a spendere soldi a destra e a manca con leggerezza, anche se state guadagnando bene. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale splendente per i nativi del segno. La sfera sentimentale riserva per voi momenti di dolce amore, utili a crescere e a portare avanti la vostra relazione. Se siete single farete tante nuove conoscenze e magari fra queste potreste trovare la persona giusta.

Per quanto riguarda il lavoro il pianeta della fortuna Saturno, vi rende efficienti e rapidi nell’esecuzione delle vostre mansioni lavorative e con discreti risultati. Voto - 9

Pesci: sarete molto ottimisti durante la giornata di sabato, considerati gli influssi del pianeta Marte in trigono al segno dello Scorpione. In amore una grande affettuosità vi sarà di grande aiuto tra voi e il partner. Riuscirete a coniugare la ragione con il sentimento, unendo la forza della passione con la calma della programmazione in progetti e in un avvenire assieme alla persona amata. Sul posto di lavoro avrete delle intuizioni geniali che vi aiuteranno nelle mansioni quotidiane.

Voto - 8,5