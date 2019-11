Il fine settimana è arrivato e con esso ci prepariamo ad accogliere l’inizio di dicembre. Grazie agli influssi positivi della Luna sarà un week-end vantaggioso per l'Ariete, che ritrova determinazione e coraggio, ma anche per l'Acquario e il Toro, che si preparano a vivere un buon momento di recupero. Bilancia sotto stress.

Di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo del week-end 30 novembre e 1 dicembre, segno per segno

Ariete: la giornata di sabato 30 novembre sarà incentrata su questioni di tipo lavorativo.

Gli influssi positivi della Luna rendono i nati sotto questo segno determinati e sarà possibile raggiungere interessanti successi. Al contrario durante la giornata di domenica ci si potrà dedicare al riposo fisico e alla compagnia di parenti e amici. È un buon momento per coloro i quali vogliono tenere una cena tra amici o una piccola gita fuori porta.

Toro: con la Luna in trigono e gli impulsi positivi di Marte e Saturno, quello che sta per arrivare si rivelerà un fine settimana veramente interessante per il Toro.

Avete voglia di avventura, sfuggire dalla monotonia della routine quotidiana e concedervi un po’ di svago. Durante le giornate di sabato e domenica saranno favoriti i contatti e anche gli incontri di tipo sentimentale. Il segno si riscopre romantico e passionale, all'interno del rapporto di coppia si potranno vivere belle emozioni e qualcuno potrebbe pensare a progetti per il futuro.

Gemelli: quella di sabato 30 novembre si rivelerà una giornata abbastanza faticosa per il segno che risentirà degli influssi contrari della Luna in Capricorno.

Sarà una giornata dunque particolarmente sottotono non solo per il fisico, ma anche per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e sentimentali. Domenica però la Luna si sposta in Acquario favorendo un recupero per il segno, che potrà godersi il resto del week end.

Cancro: queste ultime giornate di novembre sono state di revisione per il segno, che ora più che mai ha bisogno di certezze e sicurezze. Durante le giornate di sabato e domenica l’influenza positiva di Marte in Scorpione porterà forza ed energia, alcune situazioni potranno trovare soluzione.

Con l'inizio del mese di dicembre il segno si prepara a vivere un momento molto più favorevole, alcuni nodi verranno al pettine.

Leone: la settimana è stata abbastanza impegnativa per il segno, che in più di un'occasione è stato messo a dura prova. Durante questo fine settimana però il Leone ricaricherà le energie e potrà recuperare anche per quanto riguarda il fisico. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sono giornate ideali per staccare la spina dagli impegni quotidiani e dedicarsi alla cura del corpo e degli affetti personali.

Incontri favoriti per i single.

Vergine: con l’inizio del mese di dicembre e l’avvicinarsi della fine dell’anno la Vergine si prepara a vivere un momento astrale vantaggioso. Questo weekend sarà l’inizio di un periodo caratterizzato da forza, energia e creatività. La voglia di fare non mancherà ai nati sotto questo segno, che con la giusta dose di ambizione e ottimismo potrà ottenere risultati interessanti sia a breve termine che a lungo termine. Ci sarà un recupero per quanto riguarda i rapporti di tipo interpersonale e anche in amore.

Incontri favoriti per coloro i quali vogliono rimettersi in gioco.

Bilancia: è un momento un po’ faticoso per il segno, ci sono delle questioni di tipo pratico o economico da risolvere. Già durante le giornate precedenti qualcuno potrebbe per essersi trovato a fare i conti con situazioni che riguardano la gestione della casa o delle finanze. Lo stress accumulato si farà sentire e durante questo weekend potrebbe spingervi a compiere un passo falso. Il consiglio delle stelle e di circondarvi di persone di fiducia, che sappiano ben consigliarvi e indicarvi la strada migliore da seguire.

Scorpione: durante le giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre gli influssi positivi della Luna e di Marte e Mercurio renderanno il segno inarrestabile. È il momento ideale per avanzare una proposta di tipo lavorativo o per compiere un passo importante, come finalizzare una vendita o un acquisto di tipo immobiliare. Sarà un momento vantaggioso anche per i sentimenti, non solo per le coppie che potranno vivere giornate serene ed emozionanti, ma anche per i single e coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Gli incontri sono favoriti.

Sagittario: è un momento positivo per il segno che anche durante questo fine settimana potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Sole e Giove.

Sono giornate di forte energia, in cui si può ottenere davvero tanto. Il consiglio delle stelle è quello di non restarsene con le mani in mano, se avete un obbiettivo da raggiungere, questo è il momento migliore. Le stelle vi sorridono anche in amore, rendendovi passionali nella coppia e favorendo gli incontri per i single.

Capricorno: con la Luna nel segno sono giornate vantaggiose, ma anche impegnative. Ci sono dei cambiamenti in atto e gestirne le conseguenze potrebbe essere più difficile di quanto previsto. A fine giornata tuttavia, seppur stanchi, sarete soddisfatti ed entusiasti dei risultati ottenuti.

È un buon momento per le questioni pratiche, ma anche l’amore è in recupero. Le stelle hanno dei bei progetti in serbo.

Acquario: la Luna nel segno durante la giornata di domenica 1 dicembre favorirà l’introspezione, i nati sotto questo segno potranno guardarsi dentro e trovare ciò che durante i mesi precedenti ha creato delle difficoltà. Una volta individuato il problema sarà possibile eliminarlo e cambiare le proprie abitudini. È un momento di recupero sia per quanto riguarda il fisico che la sfera sentimentale. In amore infatti l’Acquario si sente più sicuro e audace, anche gli incontri sono favoriti.

Alti e bassi in ambito lavorativo, delle problematiche potrebbero nascere con i colleghi.

Pesci: durante questo fine settimana avete voglia di stare in compagnia e circondarmi di persone capaci di strapparvi un sorriso e di farvi distrarre. Le giornate precedenti potrebbero essere state abbastanza faticose per il segno che ora a bisogno di un momento di riposo e dell'appoggio delle persone care. L'inizio del mese di dicembre porterà positività e successi, il 2019 si concluderà nel migliore dei modi per i nati sotto questo segno.