Nella giornata di venerdì 29 novembre i segni zodiacali di terra, senza alcuna eccezione, saranno quelli che avranno molta positività e dunque saranno pronti ad affrontare la giornata lavorativa con serenità ed efficienza, oltre al divertimento e al relax che li attende in serata. I segni di acqua, in particolare i Pesci e lo Scorpione, saranno invece decisamente giù di corda e oppressi da alcune decisioni da prendere il prima possibile.

A seguire, le previsioni per i dodici segni zodiacali.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lo stress potrebbe davvero essere un problema, quindi più che cercare di nascondere la vostra forte irritabilità dovreste rasserenarvi con qualcosa che vi stimoli positivamente. Un po' di shopping sarebbe l'ideale.

Toro: la positività farà parte di voi da questa giornata per proseguire con alcune delle successive. Regalatevi qualcosa di speciale e perché no, fate delle sorprese che il partner non si aspetta assolutamente.

Gemelli: la stanchezza vi impedirà di essere dei buoni amanti per la vostra dolce metà, quindi anche l'intesa potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Ci saranno alcune decisioni da prendere in famiglia.

Cancro: sarete impegnati sul lavoro, e la vostra efficienza sarà premiata nel migliore dei modi, probabilmente con un aumento pecuniario. Ancora poca la complicità di coppia, ma sarete sulla buona strada.

Leone: avrete bisogno di rivedere alcuni progetti in essere, ma anche di salvaguardare di più la vostra salute con alcuni accorgimenti contro le influenze stagionali e malesseri vari.

Vergine: sarete super organizzati per trascorrere queste giornate al meglio, in compagnia di parenti o amici. Tanto sano shopping e un cambio di look saranno le vostre priorità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: approfitterete della situazione di stallo sul piano lavorativo per dedicarvi maggiormente a ciò che più amate fare, dal trascorrere del tempo con le amicizie più strette al donare molta tenerezza al partner.

Scorpione: molto irritati, potreste rischiare di entrare in conflitto con il partner per questioni di poco conto. La serata però vi regalerà una notizia che vi risolleverà sensibilmente il morale.

Sagittario: ci sono delle perplessità sul lavoro che nel corso della giornata saranno completamente dissipate: successivamente riprenderete una velocità davvero ragguardevole, che vi farà anche fare un salto di qualità dal punto di vista personale.

Capricorno: tanta passionalità sarà alle porte e proseguirà per gran parte del fine settimana. Vi sentirete totalmente innamorati del vostro partner, al punto che potreste decidere di intavolare qualche progetto interessante.

Acquario: umore in rialzo. Le ultime esperienze ed alcuni acquisti vi avranno reso le cose più semplici, anche dal punto di vista emozionale. Freschi e vivaci, voi single in particolare sarete irresistibili.

Pesci: ancora poco inclini al dialogo. Sarete molto taciturni, e non soltanto per i pensieri che stanno affollando la vostra mente. Avrete a che fare con una decisione lavorativa che richiederà la massima attenzione.