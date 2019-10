L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre annuncia cambiamenti per i nati nel segno del Leone. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: le coppie che hanno discusso nei mesi passati vivranno ancora dei momenti di crisi. Sul lavoro potrebbero arrivare occasioni da cogliere al volo. Avrete nuove idee e voglia di cambiare diversi aspetti della vostra vita.

Per chi si è dato poco da fare nell'ultimo periodo, è ora di recuperare.

Toro: in questo periodo potreste aver voglia di uscire dai vostri soliti schemi. Chi è single da tempo potrebbe ritrovare la voglia d'impegnarsi sentimentalmente. A livello professionale potrebbero esserci in atto dei cambiamenti molto importanti. Un po' di stanchezza vi impedirà di essere al 100%.

Gemelli: in questa settimana dal 4 al 10 novembre riuscirete ad essere sereni.

Nei rapporti interpersonali sarete stressati del solito e prenderete ogni cosa con maggiore spensieratezza. La forma fisica sarà in miglioramento. Nel weekend potreste dover prendere delle decisioni.

Cancro: le nuove storie d'amore che nasceranno in questo periodo si riveleranno molto importanti. Per le coppie che stanno insieme da tempo potrebbe invece presentarsi qualche problemino, ma nulla di così difficile da risolvere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In ambito professionale riceverete belle gratificazioni.

Leone: in amore potrebbe far ritorno una vecchia fiamma del passato. Dovrete decidere voi se ritornare a riaprire una storia che sembrava essere chiusa. Risulterete molto ambiziosi e questo sarà il momento più adatto per mettervi in gioco.

Vergine: dopo un periodo di tensione, nella settimana dal 4 al 10 novembre, l'amore tornerà ad essere tranquillo e sereno.

Sul lavoro ci saranno degli accordi presi che dovranno essere rivisti interamente. Ottimo periodo per fare qualche proposta e per portare avanti qualche vostro progetto personale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: i single potranno vivere nuove avventure che li renderanno molto allegri. Grazie a Venere, nelle coppie saranno risolti diversi problemi di gelosia. Qualcuno potrebbe aver voglia di cambiare professione, mentre chi lavora in proprio potrebbe fare i conti con la concorrenza.

Scorpione: molte coppie dovranno prendere delle decisioni ed affrontare diversi problemi. Per le relazioni che hanno già avuto difficoltà nei mesi passati, la situazione potrebbe essere molto critica, tanto da arrivare ad punto di rottura. Cercate da tenervi lontani dalle complicazioni.

Sagittario: l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre prevede nuovi incontri per i nati nel vostro segno zodiacale.

Non escludete a prescindere la nascita di nuove storie d'amore. Se avete voglia di cambiare alcuni aspetti della vostra vita, datevi da fare ma cercando comunque di rimanere prudenti.

Capricorno: per voi inizierà una fase di recupero e di riflessione. Queste giornate non saranno le più adatte per agire, ma dovrete determinare quello che veramente volete dal vostro futuro. Ci saranno alcuni momenti di agitazione, che potrete riuscire a risolvere grazie alle vostre intuizioni.

Acquario: favoriti coloro che vogliono vivere nuove relazioni senza troppi impegni. Gli ultimi mesi sono stati molto faticosi per voi e avete bisogno di ritrovare l'energia e un po' di relax. La vostra forma fisica non sarà al top.

Pesci: la settimana dal 4 al 10 novembre si prospetta molto pensierosa per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Chi non ha ancora trovato l'amore potrebbe sentirsi giù di morale. Se avete preso alcuni accordi sul lavoro, potreste decidere di rivedere alcuni parti. La forma fisica sarà in miglioramento.