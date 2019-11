È giunto l'ultimo giorno del mese. Come andrà la giornata di sabato 30 novembre 2019? Di seguito approfondiamo l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: cercate di evitare di stressarvi troppo in campo professionale, altrimenti rischiate di vivere dei momenti difficili anche in quello sentimentale. Provate a dedicare più tempo al relax.

Toro: in questa giornata se ci sono delle questioni rimaste in sospeso potrete risolverle.

In campo amoroso vi sentite più sereni. Nel lavoro è tempo di reagire alle ingiustizie.

Gemelli: in questa giornata vivrete un recupero a livello di salute, anche sul piano psicologico. In campo professionale sono in arrivo delle buone opportunità, è importante che siate pronti accoglierle. In amore situazione favorevole.

Cancro: i nati sotto il segno in questa giornata vivranno un momento di blocco in campo lavorativo. In amore, invece, è possibile che nascano delle complicazioni.

Leone: a livello sentimentale cercate di evitare polemiche e di dire cose di cui potreste pentirvi.

In campo professionale sono in arrivo delle buone iniziative.

Vergine: con la Luna favorevole, sono belle le stelle che riguardano il campo amoroso. Vivrete quindi un buon recupero a livello sentimentale. Nel lavoro con il vostro impegno potrete ottenere delle collaborazioni importanti.

Astri e stelle di sabato 30 novembre per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: le storie nate da poco sono fortunate, potrete fare dei buoni progetti. In campo lavorativo è possibile che dobbiate affrontare dei problemi.

Scorpione: in questa giornata, in campo amoroso è possibile che risolviate delle questioni in sospeso, vi sentirete infatti più sereni. Nel lavoro sono in arrivo soddisfazioni.

Sagittario: per i sentimenti non sarà semplice trovare delle soluzioni a delle crisi nate di recente. In questa giornata è meglio non esporsi troppo. In campo professionale con l'inizio del nuovo mese arriva una fase di recupero.

Capricorno: a livello lavorativo potrete risolvere alcune problematiche che fino ad oggi vi hanno bloccati.

In amore non fatevi sfuggire delle occasioni importanti.

Acquario: buona situazione astrologica a livello sentimentale per tutti i nati sono questo particolare segno. In particolare, i single è possibile che facciano degli incontri interessanti. In campo professionale sono in arrivo delle buone notizie.

Pesci: in questa giornata di fine mese in campo lavorativo la situazione, che fino ad oggi è stata difficile da gestire, potrebbe migliorare. Per quel che riguarda l'amore, potreste risolvere delle piccole questioni con il partner nate negli ultimi giorni.