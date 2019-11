L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce l'entrata di Venere nel domicilio astrologico del Capricorno. Una nuova riservatezza lambisce le sensazioni a due e rende i sentimenti più ragionati. Non solo il Capricorno ma anche il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci renderanno più rigorose le emozioni, ma non per questo saranno incapaci di amare. Anzi, costruiranno unioni più solide, come stilato nelle previsioni astrali segno per segno.

Amori e insicurezze nell'oroscopo di giovedì

Ariete: cercate di non rinchiudervi in voi stessi, subendo una quadratura di Saturno e Venere nociva e pesante per l'amore.

Il modo di aprirsi alle sensazioni amorose diventa egoistico e molto distaccato, attenzione quindi a non agire in maniera troppo impulsiva per eccessivo orgoglio.

Toro: in amore sceglierete in maniera definitiva, affiancando agli affetti un modo di pensare brillante e originale. Amanti della propria libertà, lotterete con le unghie e con i denti per affermare la vostra personalità in coppia, anche dominando i propri desideri se ciò è utile a difendere questo istinto indipendente.

Gemelli: un po' troppo capricciosi con il partner, potreste rifuggire dai problemi a causa di un'eccessiva noia.

L'umore è altalenante con Luna e Giove in opposizione che spengono gli entusiasmi.

Cancro: l'opposizione di Venere dal domicilio astrologico del Capricorno scombussola un po' l'amore di coppia e rende le emozioni un po' aride. Alquanto distaccati, la convivenza diventa più difficile e potreste avvertire un senso di abbandono da parte del partner.

Leone: puntate tutto su una Luna in trigono che insieme all'astro della buona sorte, fa sentire felici e ottimisti. La persona amata potrebbe portarvi splendide novità amorose, smorzando un modo di amare forse troppo rigoroso inferto da Venere in casa astrologica decima.

Vergine: la serietà di Saturno investita dai raggi lunari in Capricorno, fa amare in modo discreto e alquanto freddo. Avrete bisogno che il partner riscaldi a fuoco lento il vostro cuore, per sciogliervi e manifestare con più slancio ciò che provate.

Luna in Capricorno nelle previsioni astrali fortunate

Bilancia: la situazione sentimentale diventa molto cupa e alcune difficoltà si fanno sentire con Venere in quadratura. Alcune disavventure avranno un effetto negativo nella relazione e potrebbe aleggiare una certa solitudine sentimentale.

Scorpione: Marte stringe un sestile con l'astro venusiano benefico per trovare un accordo in amore, migliorando il modo di vivere la relazione a due. La passione fluirà come un fiume in piena e il partner saprà riempire il vostro bisogno di essere amati e di riconfermare i propri sentimenti.

Sagittario: la voglia di amare è tanta con Luna e Giove in congiunzione che innalzano l'affetto e garantiscono splendide novità fortunate per i sentimenti. Gli orizzonti mentali si ampliano e potrete analizzare la storia con maggiore profondità d'animo.

Capricorno: Venere appena entrata nel segno, rende l'amore di coppia molto stabile e solido. I sentimenti diventano più riservati anche grazie all'influsso di Saturno e non vi saranno eccessivi sentimentalismi, ma l'affetto sarà sincero.

Acquario: la vicinanza di Venere dal domicilio astrale antecedente smorza un po' quell'istinto libero e ribelle che stavate applicando in coppia. L'amore trasformerà completamente la vostra vita, ma attenzione a non essere ossessionati dal partner.

Pesci: finalmente Venere ha rotto una quadratura pericolosa per l'amore e potrete aprirvi alle sensazioni con maggiore enfasi.

Plutone e l'astro venusiano molto vicini, cambiano la base del rapporto e il bisogno di gratificazione diventa impellente.