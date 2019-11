Durante la giornata di domenica 24 novembre, la Luna entrerà nel segno del Leone, permettendo loro di essere estremamente amabili e sensibili in compagnia del partner, mentre Capricorno sarà guidato da alti ideali soprattutto se ha intrapreso una relazione da poco. Per Bilancia la situazione familiare andrà a gonfie vele, grazie agli influssi benefici del pianeta Venere, mentre Cancro potrà godere di un'ottima armonia in ambito lavorativo, grazie a Marte in quadratura al segno dello Scorpione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 24 novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 24 novembre 2019 segno per segno

Ariete: una configurazione astrale gratificata dal passaggio della Luna nel segno del Leone, che vi permetterà di essere particolarmente generosi, specie in ambito familiare. Saturno in opposizione inoltre, favorisce maggiormente i single per quanto riguarda l'ambito sentimentale, anche se farebbero meglio a capire prima con chi avrebbero a che fare.

Le relazioni fisse saranno molto aperte al dialogo, ciò nonostante sarebbe il caso di non esagerare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Venere in Sagittario, vi dona la possibilità di spendere con oculatezza, senza esagerare e scegliendo ottimi progetti. Voto - 8

Toro: configurazione astrale che vi porta un alleggerimento delle incombenze lavorative durante la giornata di domenica. Gli influssi di Plutone nel segno del Capricorno, vi dona sensualità, voglia di divertimento in compagnia della vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single, si profila un appuntamento proposto da una persona sulla quale non avrebbero mai osato sperare, specie se nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro, Nettuno in ottimo aspetto, vi permette di raggiungere i risultati sperati per poter aprire un progetto che vi sta a cuore. Voto - 8

Gemelli: potreste sentirvi piuttosto stanchi, oppure svogliati. Giove e Venere nel segno dialettico e complementare del Sagittario, possono farvi avvertire lievi forme di stanchezza mentale o ancora proprio una lieve debolezza fisica.

Potreste non riuscire a fare le scelte giuste sul posto di lavoro, per cui rimandate gli affari importanti. In ambito amoroso i single potrebbero realizzare degli incontri fortunati, che porteranno un raggio di Sole nella loro vita sentimentale. Le relazioni fisse prenderanno in considerazione l'idea di fare qualcosa che li rivitalizzi. Voto - 6,5

Cancro: Marte in quadratura al segno dello Scorpione influenzerà positivamente la vostra giornata, a partire dalla sfera emotiva, dove un nuovo rapporto d’amore vi sta aprendo il cuore e i sensi, per una vera nuova stagione di emozioni, anche se siete avanti negli anni.

Buone notizie in arrivo per le relazioni di lunga data. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Nettuno in angolo benefico col vostro segno vi rende capaci di mettere mano al portafoglio e alla borsa con una maggiore disinvoltura che nei giorni scorsi, con nuovi obiettivi da portare a termine, e dunque guadagni in arrivo. Voto - 8,5

Leone: Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di domenica.

Assieme agli influssi di Venere e di Giove, sarete amabili, sensibili e pronti all’ascolto delle esigenze della vostra dolce metà, aprendo dunque un'intesa maggiore e un rapporto di coppia decisamente più benefico. Se siete single potrete fare incontri molto interessanti e viverli appieno con grande intensità. Al lavoro sarete colti da grande creatività, per cui sarebbe la giornata giusta per fare qualche cambiamento e cercare di portare a casa più guadagni.

Voto - 9

Vergine: configurazione astrale positiva per i nativi del segno. Marte è positivo costantemente per voi dal segno dello Scorpione, ma Giove è sempre in un’angolatura contraria. C’è probabilmente la necessità di concentrarvi maggiormente sulle esigenze della persona amata che ha bisogno del vostro appoggio e della vostra presenza, soprattutto se nati nella terza decade. Se siete single dovrete fare attenzione alle persone che avete deciso di frequentare. Sul posto di lavoro, Plutone potrebbe portare un po’ di scompiglio sulla vostra tabella di marcia.

Fareste meglio a riorganizzare la vostra agenda. Voto - 7

Bilancia: buona configurazione astrale per i nativi del segno durante la giornata di domenica. Molto felice e fortunata la dimensione familiare, grazie agli influssi del pianeta Venere. In ambito sentimentale saprete godere del calore dell’affettività con la vostra dolce metà, in modo completo. Successi in arrivo per i single in cerca di avventure romantiche, specie se nati nella prima decade. La gestione delle vostre risorse appare molto equilibrata, saggia, difficilmente si lascia tentare da acquisti che non siano selezionati con cura.

Voto - 7,5

Scorpione: Sole in congiunzione al vostro segno zodiacale, continuerete ad essere baciati dalla fortuna. Camminate su una strada dove i contrasti si attutiscono e le vostre capacità umane, tecniche, mentali vengono messe in luce. In amore saprete come soddisfare le esigenze della vostra dolce metà, aumentando l'affiatamento di coppia. Ai single non mancherà il fascino e le nuove proposte potrebbero essere dietro l’angolo. In ambito lavorativo, aperte essere accattivanti e persuasivi quanto basta per attrarre i collaboratori, grazie all'aspetto benefico di Saturno.

Voto - 7,5

Sagittario: la Luna è nel segno vostro amico del Leone e in Sagittario accanto a Venere, la giornata di domenica si preannuncia spumeggiante e spettacolare in ogni ambito. All'interno della sfera sentimentale riuscirete a evidenziare le vostre migliori qualità, colpendo al cuore chi vi preme. Periodo ideale per i single per riuscire a trovare la loro fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, alcune novità saranno lo stimolo necessario per portare avanti con entusiasmo le vostre mansioni, arrivando se necessario a collaborare con i colleghi.

Voto - 8,5

Capricorno: situazione dei moti planetari che vi sorride più o meno in maniera totale. La situazione sentimentale sarà particolarmente rosea per i cuori solitari in cerca dell'amore. Il vostro fascino e lo slancio vitale saranno le carte vincenti. Per le relazioni fisse ci saranno degli inconvenienti da superare, ma che fortunatamente non andranno ad intaccare l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, non vi lascerete incastrare da progetti ed iniziative che potrebbero presto rivelarsi fallimentari.

Voto - 7,5

Acquario: gli influssi del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, permetterà ai nativi del segno di essere particolarmente romantici. La vostra relazione di coppia procederà avanti a gonfie vele e vi permetterà di avanzare delle proposte utili per portare avanti la vostra storia d'amore. Per i single è arrivato il momento di fare nuove conoscenze visto che gli incontri non si faranno attendere. Sul posto di lavoro cercate di evitare i rimproveri insensati verso i vostri collaboratori che si impegnano per venirvi incontro.

Evitate inoltre di essere saccenti con le persone che hanno più esperienza di voi e che cercano solo di insegnarvi qualcosa. Voto - 7

Pesci: giornata particolarmente radiosa per i nativi del segno. Continua una fase ottimale nel settore sentimentale e erotico. Marte appena entrato nel segno dello Scorpione e Plutone nell’amico Capricorno seguitano a favorirvi nell’eros, nella passione. Che siate single oppure no, l'amore riserverà per voi delle gradite sorprese. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, siate tentati di fare diversi acquisti in maniera allegra, spensierata, lievemente incosciente.

Ciò nonostante, cercate di non prosciugare tutti i vostri risparmi. Voto - 7,5