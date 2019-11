Sabato 30 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Plutone e Venere in Capricorno mentre Venere ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno sull'orbita dello Scorpione mentre Urano proseguirà il suo transito in Toro. Infine Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci con il Nodo Lunare che sarà nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, poco concilianti, invece, per Acquario e Bilancia.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Gli Astri odierni non lasciano presagire un tono umorale sereno visto lo Stellium di Terra ed il dissonante duetto Marte-Mercurio dallo Scorpione.

I nativi, dunque, potrebbero essere parecchio nervosi, specialmente in ambito professionale.

Toro: concentrati. Il contrasto mercuriale nulla potrà contro la stuola di Pianeti 'amici' ed a giovarne sarà presumibilmente la concentrazione in casa Toro. Favoriti i lavoratori autonomi del segno.

Gemelli: umore 'flop'. Se la Luna 'sottolineerà' ciò che non va nella loro quotidianità, il Sole 'tenterà' di far risaltare gli aspetti positivi. Questo contrasto potrebbe impattare nell'umore nativo rendendoli confusi ed imbronciati.

Cancro: gelidi. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori ed i nativi avere ben poche possibilità di placare gli animi questo sabato. Sarà bene che attendano giorni più propizi per una discussione chiarificatrice.

Scorpione geloso

Leone: determinati. La grinta solitamente ai nati Leone non manca di certo ma questo sabato sarà presumibilmente ancora più accentuata. I progetti professionali, in molti casi, subiranno una favorevole accelerata in queste 24 ore.

Vergine: chiamate extra.

Chi tra i nati del segno lavora a chiamate potrebbe ricevere numerose opportunità in questa ultima giornata del mese. Amore in secondo piano.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze pratiche che i nativi dovranno ultimare in giornata. Sarà bene procrastinarne alcune per evitare di stressarsi inutilmente.

Scorpione: gelosi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Scorpione che, impulsivamente, reagiranno in maniera veemente dimostrando una forte ed inopportuna gelosia.

Relax per Sagittario

Sagittario: relax. Le scorse giornate, come gran parte di novembre, sono state parecchio faticose ed in questo ultimo giorno saranno presumibilmente molti i nativi che opteranno per 24 ore di puro relax.

Capricorno: stacanovisti. La stanchezza sarà 'bandita' dal vocabolario del sabato nativo, difatti, probabilmente lavoreranno alacremente tutta la giornata. Amore in stand-by.

Acquario: indisponenti. Le copiose dissonanze odierne, capitanate dallo Stellium di Terra, renderanno la giornata a tratti di difficile gestione che, come conseguenza, renderà i nativi indisponenti verso gli affetti più cari.

Pesci: routine. Giornata senza infamia e senza lode per i nati Pesci che farebbero bene a dedicarsi a tutte quelle attività pratiche rimandate nei giorni scorsi in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.