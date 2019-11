Domenica 10 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte continuerà il suo transito in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno nell'orbita del Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano permarrà in Toro, nel frattempo Nettuno sarà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: focosi.

La domenica in casa Acquario sarà presumibilmente divisa tra una spiccata affettuosità, sino al tardo pomeriggio, e la ritrovata passionalità nelle ore serali.

2° posto Cancro: galanti. La loro indole romantica emergerà probabilmente fuori in questo ultimo giorno della settimana per i nati Cancro, con grande soddisfazione dell'amato bene che ultimamente lamentava una certa trascuratezza da parte loro.

3° posto Sagittario: relax. Dopo le sfiancanti giornate appena trascorse, ecco che i nati Sagittario sentiranno il dovere di allentare la morsa dedicandosi al rilassamento più assoluto in modo da godersi gli affetti più cari.

I mezzani

4° posto Bilancia: mondani. La voglia di divertimento potrebbe essere tanta quest'oggi ed i nativi presumibilmente vorranno soddisfarla organizzando una scanzonata serata assieme agli amici di vecchia data.

5° posto Gemelli: focus familiare. Oggi i nati Gemelli potrebbero essere chiamati a risolvere un'annosa faccenda familiare dove il loro tempestivo supporto servirà a mettere la parola 'fine' alla spinosa questione.

6° posto Scorpione: taciturni. Domenica in cui i nativi potrebbero optare per un mood taciturno che poco andrà a genio a capi e colleghi. Il loro sarà un modo per evitare di esternare eventuali problematiche.

7° posto Leone: cauti. I contrasti planetari odierni potrebbero far decidere ai nati Leone di avanzare coi piedi di piombo in qualsiasi circostanza, onde evitare qualsiasi passo falso.

8° posto Toro: dispersivi. Le energie saranno probabilmente parecchie ma i nativi non sapranno bene dove orientarle. Tale dispersione di forze potrebbe influire nel loro tono umorale durante le ore serali.

9° posto Ariete: impulsivi.

Tra il pensiero ed la parola dei nativi oggi sembrerà non esserci 'filtro' perché agiranno impulsivamente sia nei gesti che nelle parole e la probabilità di gaffe sarà alta.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bugie. Le menzogne che alcuni nativi hanno detto nei giorni scorsi potrebbero venire allo scoperto mettendoli in un'imbarazzante situazione con capi e colleghi.

11° posto Capricorno: distratti.

Le idee e gli intenti in casa Capricorno potrebbero venir meno e, come conseguenza, i nativi saranno inclini a distrazioni di ogni tipo. Amore in stand-by.

12° posto Pesci: dispettosi. Oggi i nati del segno sembreranno presumibilmente avere un diavolo per capello ed ogni azione che intraprenderanno sarà per dispetto. Se non cambieranno registro subiranno una sonora ramanzina dall'amato bene.