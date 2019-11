Sabato 9 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Ariete mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte sarà sui gradi della Bilancia, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito la classifica delle previsioni zodiacali del 9 novembre per i 12 segni astrologici.

Sul podio

1° posto Cancro: affettuosi. Il clima nel focolare domestico dei nati Cancro sarà, con ogni probabilità, sereno ed ai nativi verrà, come conseguenza, più semplice essere affettuosi verso l'amato bene donandogli le dovute attenzioni.

2° posto Scorpione: taciturni. Oggi i nati del segno avranno probabilmente poca voglia di dialogare, sia in ambito amoroso che lavorativo, preferendo un mood taciturno anziché dire come realmente la pensano.

3° posto Pesci: diplomatici. Le circostanze odierne potrebbero mettere i nati Pesci nell'eventualità di doversi 'diefendere' da alcune accuse di egoismo avanzategli. Riusciranno a cavarsela grazie alle loro doti dialettiche.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Nel cielo vi saranno svariati contrasti planetarie che renderanno controversa la giornata dei nativi i quali, con tutta probabilità preferiranno attendere periodi più consoni per premere il piede sull'acceleratore.

5° posto Acquario: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati Acquario potrebbe non essere dei migliori in questa giornata ma il loro broncio sarà da ricercarsi nelle asperità del periodo piuttosto che nei contrasti odierni.

6° posto Ariete: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far storcere il naso dei nati del segno che, data la loro indole, reagiranno in maniera veemente non curandosi delle persone che ascolteranno.

7° posto Capricorno: distratti. Mercurio retrogrado giocherà probabilmente un ruolo fondamentale in queste 24 ore in quanto renderà i nativi poco lucidi e concentrati. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe un'ottima idea.

8° posto Vergine: bugiardi. Qualcosa poco vicina alla verità che hanno detto nei giorni scorsi potrebbe venire allo scoperto oggi mettendo i nati Vergine in un'intricata situazione imbarazzante.

9° posto Gemelli: svogliati. Quest'oggi la voglia di mettersi in gioco e darsi da fare potrebbe latitare tra i nati Gemelli che preferiranno probabilmente starsene in panciolle godendosi gli affetti più cari.

Ultime posizioni

10° posto Toro: lavoro 'flop'. Nell'ambiente professionale nativo qualcosa potrebbe non girare a dovere ed i nativi avvertirne tutto il peso. Per questo la giornata lavorativa risulterà più pesante del solito, più mentalmente che fisicamente.

11° posto Bilancia: finanze 'flop'. I Marte in contrasto coi Luminari non lascerà presagire probabilmente nulla di buono sul fronte finanziario dei nativi che farebbero bene a revisionare con dovizia i loro conti.

12° posto Sagittario: stressati. I nati Sagittario in questa giornata dovranno, con ogni probabilità, sopperire alla mancanza di una pedina professionale. Tale mole lavorativa aggiuntiva, però, potrebbe stressarli oltremodo.