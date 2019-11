Nel mese di dicembre troviamo Giove ed il Sole spostarsi dal Sagittario al Capricorno (dove stazionano Mercurio, Plutone e Saturno) mentre Marte permarrà sui gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno sui gradi dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete.

Amore

L'ultimo mese del 2019 per i nati Ariete sarà, purtroppo, ben lontano dall'essere spensierato a causa dell'avverso spostamento di Giove ed il Sole nel Capricorno e da Venere in Acquario. A tali asperità si sommeranno anche quelle ben note del duetto Urano-Saturno nell'Elemento Terra che, adesso più che mai, 'spingeranno' i nati del segno ad un'accurata revisione delle loro relazioni affettive, di qualsiasi genere esse siano.

La famiglia originaria, presumibilmente, balzerà in primo piano ed i 'colpi di testa' che i nativi hanno avuto dalla primavera in poi potrebbero emergere nuovamente. Mettere la testa sotto la sabbia non servirà a granché: quindi, la soluzione ideale sarebbe armarsi di coraggio ed affrontare di petto una situazione che si sta trascinando da un po'. Sotto la lente d'ingrandimento i rapporti con i genitori ed i fratelli che i Pianeti di Terra proveranno a rendere più fluidi anche in alcuni casi limite.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Le riappacificazioni saranno probabilmente una chimera, vista l'indole ostinata dei nativi e tale testardaggine non sarà vista di buon occhio dal nucleo familiare dove i rapporti potrebbero incrinarsi definitivamente. Riassumendo, i passaggi planetari 'delineano' un percorso chiarificatore in ambito relazionale ma i nati Ariete dovranno decidere se seppellire l'ascia di guerra o meno.

Lavoro

Ad essere maggiormente favoriti dalle posizioni planetarie dicembrine saranno, con ogni probabilità, i nativi che operano come dipendenti.

C'è da sottolineare che molti tra i nati del segno svolgono mansioni lavorative precarie e, spesso, sono costretti a 'dividersi' su più fronti. I lavoratori a chiamata, quindi, potrebbero ricevere qualche opportunità supplementare a patto che non siano venali ed accettino tali offerte di buon grado. Infatti, è possibile che le chiamate extra possano sì arrivare ma siano principalmente basate sulla quantità più che sulla qualità, specialmente economica.

Ciò non toglie che rifiutare tali opportunità non sarà visto di buon grado dai datori di lavoro che, in futuro, potrebbero giustamente virare su altre figure professionali. A metà mese il nervosismo potrebbe crescere e sarà buona norma tra i nativi sforzarsi di tenere a freno la lingua onde evitare gaffes. Giorni fortunati: 14 e 27.