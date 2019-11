Dicembre 2019 è arrivato. Come andranno le giornate del dodicesimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Scopriamo gli astri e le stelle con le previsioni sull'amore, il campo professionale e quello salutare di tutti i nati sotto il nono segno dello zodiaco. Di seguito, anche consigli per gestire nel miglior modo possibile le festività natalizie.

Nell'ultimo periodo i nati sotto il segno del Sagittario hanno vissuto una situazione decisamente favorevole. Sia a livello sentimentale che lavorativo le stelle sono state dalla vostra parte.

Venere e Giove sono stati positivi e questo ha garantito dei successi in campo professionale ed anche dei vantaggi. A livello sentimentale è stato possibile fare dei grandi progetti con la persona amata.

Nel mese di dicembre saranno favorite le cure, per questo motivo in particolare nella parte centrale del periodo cercate di organizzare al meglio le diverse situazioni per migliorare il vostro stato psicofisico. Anche in questo periodo l'amore sarà protagonista nella vostra vita, sarà possibile fare delle conoscenze e, chi ancora non ha trovato l'anima gemella, potrebbe conoscere la persona giusta.

A livello lavorativo, Giove non sarà più nel segno, ma potrete comunque andare avanti e dimostrare le vostre capacità e le vostre idee a livello organizzativo. Vediamo nel dettaglio le stelle e le previsioni astrologiche che riguardano il settore professionale e quello amoroso per tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore del Sagittario

In amore riuscirete a gestire al meglio le diverse situazioni, non saranno molte le difficoltà che si presenteranno. Qualcuno potrebbe vivere delle giornate complicate, ma solo chi ha una relazione a distanza.

Sarà possibile fare delle scelte che riguardano il proprio percorso di coppia, qualcuno potrebbe decidere di fare dei progetti importanti. Se ci sono delle indecisioni riguardanti la persona da amare, questo è il momento giusto per decidere quale strada imboccare. Il periodo favorevole per l'amore sarà quello compreso nella terza settimana del mese.

A livello professionale, come anticipato, Giove non sarà nel segno, ma potrete comunque esporvi per ottenere buoni risultati. Mercurio inizierà un ottimo transito nel segno a partire dalla seconda settimana: saranno presenti il Sole e la Luna dalla vostra parte.

Il periodo è ideale per iniziare una nuova collaborazione o fare degli accordi. Se siete in attesa di risposte, queste aggiungeranno entro la fine del mese, potrete così vivere serenamente la fine del 2019 e iniziare il nuovo anno al meglio.