Come ogni anno, l'atmosfera del natale coinvolge tutti, in un momento festoso e sentimentalmente ricco di significato. Negli ultimi anni, le frasi di auguri di Buon Natale sono diventate un 'must': naturalmente, si è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di originale che possa far colpo sulla persona a cui è destinato il messaggio. Anche in occasione di questo Natale 2019, non mancano le frasi spiritose ma anche quelle toccanti per far breccia nel cuore dei nostri amici e familiari.

Ecco, qui di seguito, qualche suggerimento per i vostri messaggi d'auguri da condividere su Whatsapp e Facebook.

Buon Natale, frasi di auguri da inviare su WhatsApp e Facebook

Taylor Caldwell, scrittrice, disse sul Natale: 'Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli.'

Lo scrittore Jostein Gaarder ebbe modo di dire: 'È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere.'

Per chi, invece, vuole essere spiritoso, si può prendere in prestito una celebre frase dei 'Peanuts', i simpatici protagonisti dei fumetti di Charles M.

Schulz: “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”.

Tra le frasi classiche che non possono mancare a Natale, non poteva mancare: 'Con tutto l’amore che può contenere il mio cuore ti auguro un Natale pieno di felicità!'. Poi, c'è la classica frase di auguri che va oltre, parlando di sogni da realizzare: 'Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare: per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale!'

Per chi, invece, ha una vena romantica, può scrivere: 'Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e alla tua famiglia. Auguri!'.

Non può mancare il riferimento a Babbo Natale: 'Non ho la renna o il vestito rosso ma un dono te lo mando lo stesso, auguri!'.

Rime e poesie per augurare Buon Natale

Per un amico o una persona speciale, si può lasciare questa dedica: 'Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!'

Per chi, invece, piace stupire con qualcosa di poetico, si può scrivere: 'Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio.

Buon Natale!'

Anche questa frase riuscirà a far colpo: 'Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Natale!'

A chi piace, invece, la classica dedica di Natale con la rima, si può scrivere: 'Babbo Natale corre in fretta, c’è un angelo che lo aspetta, a breve riceverai un regalo speciale: è il mio augurio di un magico Natale!'

Non può mancare nemmeno la frase toccante, di quelle che lasciano il segno nel profondo dell'anima: 'Queste feste natalizie mi hanno fatto il regalo più bello io potessi desiderare: te! Regalo inaspettato e da sempre desiderato!'

Per chi, invece, non ha dimenticato le vecchie tradizioni, come quelle delle campane che suonano a festa, c'è questa frase: Che il suono melodioso delle campane avveri i desideri di chi crede ancora nell’amore verso il prossimo e che porti pace a te e alla tua famiglia.'

Per un'amicizia speciale: 'Non credo sia possibile trovare un'altra persona al mondo che possa capirmi con un solo sguardo come fai tu, questo ti rende l'amica che tutti vorrebbero sotto l'albero di Natale e che io ho la fortuna di avere!'.

Norman Vincent Peale, invece, ebbe a dire: 'Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello'.

Gertrude Tooley Buckingham parlò, così, del Natale: 'Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile'.

Qualunque sarà la frase che si sceglierà per augurare un Buon Natale, il miglior augurio che ognuno può fare alle persone care è quello di avere una buona salute, a prescindere dal denaro che non è in grado di regalarci la vera felicità.