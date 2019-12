Profuma di Natale la maggior parte degli eventi per l'Immacolata in Toscana 2019! Per la data di domenica 8 dicembre è previsto lo svolgimento di appuntamenti tradizionali quali il Mercato nel Campo a Siena, la sempre attesa e applaudita accensione dell'albero di Natale a Firenze, i caratteristici Mercatini di Natale a Caldana, ma per il giorno che dà il via al periodo natalizio sono in programma anche tante altre manifestazioni a carattere gastronomico, ludico e sociale. In altre parole, per la seconda domenica di dicembre il suolo toscano sarà animato da una miriade di mercatini natalizi, feste a tema, manifestazioni folcloristiche e sagre tematiche con la stagione in corso.

I principali mercatini natalizi per l'Immacolata in Toscana

Tra i mercatini natalizi che vengono allestiti in Toscana per il giorno dell'Immacolata spicca il Mercato nel Campo a Siena. Questo tradizionale allestimento senese viene organizzato ogni anno in Piazza del Campo e prevede la presenza di oltre 150 bancarelle ricche di prodotti gastronomici, oggettistica natalizia e articoli vari. Quest'anno l'evento è in programma il 7 e l'8 dicembre.

Un'altra manifestazione espositiva che sta già riscuotendo un grandissimo successo è il Villaggio Tirolese ad Arezzo.

La kermesse quest'anno ha preso il via il 16 novembre e sarà attiva fino al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. In questo lasso di tempo la bellissima cornice di Piazza Grande ospita casette di commercianti e la Grande Baita dove assaggiare tante specialità gastronomiche.

Quanto a riscontro e popolarità non è certamente da meno il Mercatino di Natale in Piazza Santa Croce a Firenze. L'evento espositivo fiorentino è già aperto dall'inizio della terza decade di novembre e fino ai giorni immediatamente precedenti alla Santissima ricorrenza sarà visitabile ogni giorno, feriali compresi, dalle 10:00 alle 22:00.

Tra I mercatini natalizi in programma per il weekend dell'Immacolata in Toscana meritano una doverosa menzione anche i Mercatini di Natale a Caldana, nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Anche questo allestimento natalizio della Maremma, infatti, si svolge ogni anno e registra sempre un ottimo numero di presenze.

Nel novero degli altri eventi espositivi toscani in agenda per l'8 dicembre ci sono poi Natale nel Borgo a Rosia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena, i Mercatini di Natale a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, e i Mercatini nell'Arte a Pienza, in provincia di Siena.

Altri eventi per l'Immacolata in Toscana

Ogni anno, in data 8 dicembre, alle ore 18:00, si svolge l'accensione dell'albero di Natale a Firenze. L'appuntamento viene sempre preceduto dal Corteo della Repubblica Fiorentina.

Per quanto concerne i villaggi natalizi, i "Regni di Natale" toscani più rinomati sono il Natale a Montepulciano, il Paese di Babbo Natale a Chianciano Terme, il Piccolo Regno di Babbo Natale a Lucca. il Villaggio di Natale a Livorno, Natalia Magic Christmas a Fucecchio e il Villaggio di Natale a Campocatino, in provincia di Lucca.

Infine, per quanto riguarda le sagre e gli eventi gastronomici, per il fine settimana dell'8 dicembre sono in programma la Sagra del Cinghiale a Suvereto, la mostra mercato "Enogastronomica" a Firenze, alla Fortezza da Basso, e Castagne e Vino Novo a San Gimignano.