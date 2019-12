L'Oroscopo di domani lunedì 30 dicembre 2019 ci prepara all'incontro quotidiano con le stelle. Come da copione ormai consolidato, a tenere alta la curiosità di tutti gli appassionati della buona Astrologia, sono le nuove previsioni applicate al lavoro e all'amore. A fare da bilancino tra positività e negatività nel periodo è un transito astrale di prim'ordine: l'ingresso della Luna in Pesci. Grande è l'attesa per sapere cosa riserverà di interessante l'Astro d'Argento in merito a lunedì, soprattutto in ambito sentimentale.

In questo caso, in primo piano spicca come sempre la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sui primi sei segni dello zodiaco. Quindi sotto la lente, in esclusiva andranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati del periodo? Diciamo subito che a poter contare su ottime predizioni astrali, dunque avere la certezza assoluta di avere a disposizione la benevolenza degli astri, saranno Toro e Cancro.

Ai fortunati nativi nei predetti simboli astrali, il periodo sorriderà soprattutto per merito dell'ottimo aspetto generato dal trio Giove-Sole-Mercurio. Previsti una spanna più in basso intanto, anche se classificati abbastanza positivamente, i nativi in Gemelli e Leone, preventivati con le quattro stelle della normalità. Invece, si profila molto diverso il periodo nei riguardi di due altri segni, in questo caso preventivati in giornata "no": a riguardo, le previsioni zodiacali del 30 dicembre annunciano diversi problemi a carico di coloro nativi in Ariete e Vergine, nel frangente pronosticati rispettivamente con la spunta relativa al "sottotono" e quella del "ko".

Classifica stelline 30 dicembre 2019

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa di prossimo arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai singoli segni.

In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in oggetto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante il giorno 30 dicembre 2019. Come già specificato in apertura, in questa sede verranno presi in considerazione i soli segni relativi alla prima sestina. Pertanto, visto che abbiamo già anticipato qualcosa ad inizio articolo anche in merito ai migliori e peggiori del periodo, adesso andiamo pure a dare un giudizio finale analizzando la seguente scaletta con le stelline del giorno:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Oroscopo lunedì 30 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo vostro lunedì. Il periodo, valutato in questo contesto con le tre stelle dei frangenti non troppo positivi, sarà abbastanza impegnativo per molti di voi Ariete.

Ad accusare il colpo potrebbe essere per lo più il settore legato ai sentimenti purtroppo. Intanto, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. Secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, qualche incomprensione con la persona amata potrebbe farvi agitare: siate meno polemici e più riflessivi, ok? Meglio evitare i litigi per cose futili, in primis perché potrebbero degenerare in discussioni senza fine. Single, state girando in tondo senza combinare nulla, è così? Bene, allora fate una bella pausa ed esaminate in profondità le situazioni che non vi soddisfano.

Con la Luna dissonante non si può certo affermare che questa giornata sarà una meraviglia sotto il profilo sentimentale: rilassatevi! Nel lavoro infine, i rapporti con i colleghi non saranno al settimo cielo, ma nessuno vi impedirà di raggiungere i vostri traguardi. Ovviamente sempre che Marte non ci metta il suo zampino... Cercate quindi di essere meno ansiosi e aspettate che passi il frangente negativo.

Toro: ★★★★★. Si annuncia una giornata molto solare, positiva quanto basta e portatrice di buone notizie nelle situazioni più importanti. Finalmente, pian piano, le vostre aspirazioni si realizzeranno quasi tutte: in giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare in quella cosa che sapete, il che vi permetterà di ben sperare per una positiva conclusione.

In amore, sarete affettuosi e romantici con la vostra metà: la gioia del Natale vi avrà nel frattempo già contagiato permettendo ad entrambi di vivere una giornata indimenticabile, quasi magica. Ottimi i rapporti a livello di amicizia e soprattutto in ambito familiare. Single, alcune circostanze favorevoli forniranno la soluzione a grandi problemi o a questioni che vi stanno a cuore. In questo momento oltre alla grinta, potrete contare su idee acutissime e spirito costruttivo. Potrebbe anche esserci un incontro che riterrete davvero importante: se così fosse, mostratevi disponibili, aperti e attenti alle esigenze della persona in questione, ok?

Il vostro target dovrà essere assolutamente quello di poter aspirare a qualcosa di meraviglioso e soprattutto duraturo. Nel lavoro, sono in arrivo conferme interessanti. Alcuni incroci astrali, indubbiamente positivi, vi sosterranno garantendovi il meritato successo. Abbiate maggiore fiducia nelle vostre capacità e siate meno titubanti.

Gemelli: ★★★★. Una giornata serena invogliata da tanta pace ed altrettanta buona voglia di fare. Diciamo anche che il vostro fisico sarà carico di energia per affrontare questo nuovo lunedì ed averla quasi sempre vinta. Partite però cauti e non sprecate tutte le vostre risorse all'inizio della giornata: il percorso che intraprenderete sarà bello quanto "tosto", avrete bisogno quindi di molta costanza.

In amore invece, gli astri vi assicureranno diverse opportunità di divertimento e di spensieratezza. Il consiglio è sempre quello: perché non organizzare qualcosa di sfizioso insieme al partner? Cercate quindi di svagarvi con lui/lei, almeno quel tanto necessario per riuscire a godere appieno di questi giorni di festa. Single, il cielo sarà sicuramente generoso nei vostri confronti, vi consentirà di trascorrere bene questa giornata. La Luna poi, dal canto suo assicurerà buon umore e programmi allettanti, utili per conoscere nuove persone e magari fare qualche importante amicizia. Nel lavoro, sarà la curiosità, il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante nella vostra attività professionale.

Grazie al vostro entusiasmo vedrete tutto in maniera più limpida e cristallina.

Astrologia del giorno 30 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Il prossimo giorno in calendario sarà sicuramente ottimo, per non dire che potrebbe rasentare la perfezione per tanti di voi del Cancro. La stanchezza dei giorni scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con eventuali progetti, se ancora interessano: saranno finalmente alla vostra portata. Le previsioni di lunedì indicano con una certa sicurezza che forse in amore cambierà l'atmosfera rispetto al solito! Vi sentirete sereni e rilassati e tutto andrà sicuramente per il meglio, specialmente nelle relazioni con il vostro partner.

Concedete altre chance alla persona amata: potenzialmente quest'ultima è in grado di regalare al rapporto davvero qualcosa di speciale, senz'altro capace di farvi sentire appagati e perfettamente equilibrati. Single, sarete euforici e le prospettive per il futuro vi sembreranno molto più rosee rispetto a poco tempo fa. Scatenate pure la fantasia in questo momento, perché potrebbe essere l'arma vincente su parecchi fronti di stampo sentimentale. Nel lavoro invece, sarà un periodo ricco di sorprese, magari anche di proposte o di nuove opportunità. Qualcuno vorrebbe provare a mettersi in proprio: grazie al alla Luna amica, sarà facile raggiungere eventuali progetti o obiettivi, quindi non resta che osare.

Leone: ★★★★. In arrivo lunedì 30 dicembre abbastanza positivo, certamente in grado di regalare una partenza settimanale molto interessante. La parte più convincente del periodo arriverà nelle relazioni legate ai sentimenti e alle amicizie. Ansiosi di scoprire come è stata preventivata la giornata? In amore, sarà una giornata stabile e lineare, ovviamente non piena di gioia o nuove occasioni tali da garantire serenità assoluta, ma "saporita" quanto basta per far tirare un sospiro di sollievo a più di qualche Leone. Le coppie invece ritroveranno parzialmente la serenità perduta, rendendo alcuni momenti della giornata davvero molto convincenti per entrambi.

Single, avrete disponibilità e simpatia nelle relazioni sociali, il che vi consentirà di segnare punti a vostro favore. Finalmente arriveranno delle persone con le quali poter entrare in perfetta sintonia e, magari, trasformare le stesse (con il tempo) in qualcosa di piacevolmente interessante. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno sicuramente energie benefiche capaci di alimentare la vostra voglia di fare. Alcune situazioni potrebbero favorire la messa in campo di importanti accordi, migliorando così la vostra visione del futuro.

Vergine: ★★. Il prossimo lunedì sarà non troppo di parte per voi della Vergine.

Secondo l'oroscopo di domani 30 dicembre, questa parte iniziale della settimana potrà contare solamente su due "misere" stelline, quindi sarà un frangente tutto in salita. Vediamo pertanto di dare qualche buon consiglio e magari fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. Per prima cosa il consiglio per quanto riguarda l'amore, visto che ultimamente le vostre esigenze non s'incontrano quasi mai con quelle della vostra dolce metà, è di cercare un sano compromesso sulle questioni attualmente in discussione. Se non lo farete il rischio è quello di dare spazio a possibili screzi o battibecchi infiniti, rendendovi di conseguenza di cattivo umore.

In generale sarete portati a mettere tutto in forse: la famiglia, la relazione e le amicizie. Tranquilli, perché nel corso della serata l’atmosfera cambierà tono e sia voi che il partner vi sentirete rinascere. Single, nel corso della giornata potrebbero esserci degli imprevisti, come pure non si escludono noie o contrattempi specialmente in caso di viaggi e spostamenti vari. Cercate di rimanere con i nervi saldi, tutto si aggiusterà, ok? Nel lavoro, dovete allontanare eventuali malesseri e cercare di rimanere obiettivi nei vostri principi. Solo così costruirete delle salde fondamenta per il vostro futuro.

