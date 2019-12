L’Oroscopo del giorno 20 dicembre prevede grande energia per il Toro mentre ci sarà un buon recupero per la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi giorni avrete molteplici impegni da portare avanti. Se ci sono questioni rimaste in sospeso avrete modo di risolvere il tutto entro fine anno. Bisognerà riuscire ad organizzare ogni cosa nel migliore dei modi per riuscire a fare tutto in tempo. Attenzione a programmare tutto per bene e a calcolare anche piccoli probabili contrattempi.

Toro: Marte in ottimo aspetto nel vostro segno zodiacale vi assicura una grande energia. In amore ci sarà, invece, un buon recupero dato che questo mese non è stato molto positivo in ambito sentimentale.

Gemelli: la giornata del 20 dicembre vi regalerà grande forza grazie alla Luna nel vostro segno zodiacale. Ci sarà una condizione astrologica interessante per chi vuole cercare di apportare dei cambiamenti alla propria vita. Le coppie che hanno attraversato una crisi dovranno affrontare i propri problemi in maniera più sincera.

Cancro: si prospetta un periodo interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Non sarete più disposti ad accontentarvi o a sottostare alle decisioni degli altri. Alcuni di voi potrebbero decidere di frequentare persone nuove e tagliare i ponti con chi in passato non si è comportato affatto bene.

Leone: fortunatamente avrete al fianco l’amore di una persona cara che vi aiuterà a chiarire alcuni aspetti della vostra vita. Potrete mettere ordine nelle questioni che non vi stanno più a genio. Potreste ricevere una buona proposta in ambito professionale.

Vergine: in questa giornata del 20 dicembre dovrete stare attenti alle persone che vi circondano che potrebbero non essere del tutto sincere nei vostri confronti. Sentirete il bisogno di ricevere maggiore comprensione dalla persone a voi care, ma non sempre questo avverrà.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: state cercando di ritrovare un certo equilibrio in questo periodo. Siete delle persone molto emotive che non riescono a mantenere la propria serenità quando qualcosa va storto. In amore potrebbe verificarsi qualcosa che vi turberà.

Scorpione: in questo fine settimana avrete modo di recuperare in quanto ci sarà infatti una condizione astrologica molto positiva per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni di voi potrebbero aver fatto delle scelte troppo azzardate nell'ultimo periodo. Le difficoltà andranno affrontate il prima possibile, prima che diventino insormontabili.

Sagittario: la giornata del 20 dicembre sarà molto importante per i nati sotto il vostro segno zodiacale con gradevoli novità a rendere lieto il venerdì. Per voi inizierà un periodo di rivoluzione che vi porterà ad assecondare i vostri desideri.

Non la darete vinta a chi proverà ad ostacolarvi.

Capricorno: chi sta vivendo una relazione d’amore importante dovrà cercare di fare del proprio meglio per riuscire a risolvere alcune situazioni. I single saranno parecchio fortunati ed avranno modo di fare conoscenze molto interessanti.

Acquario: questo periodo sarà molto interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Segnerà infatti l’inizio di un grande rinnovo. Avrete voglia di spiccare in ambito lavorativo e sarete molto ambiziosi. Anche l’aspetto sentimentale della vostra vita merita però di ricevere maggiori attenzioni.

Pesci: in questa giornata del 20 dicembre alcuni di voi potrebbero cercare di risolvere alcuni problemi che riguardano l’ambito finanziario.

Avrete molti impegni a cui far fronte e questo potrebbe crearvi un po’ di stress. Le persone che vi stanno al fianco sapranno regalarvi serenità.