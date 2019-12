L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 10 dicembre approfondisce l'entrata di Mercurio in Sagittario. Il pianeta della comunicazione e dell'intelligenza nel domicilio astrologico nono diventa più ricettivo e apre le menti a vedute più ampie. L'amore prende il volo e diventa più comunicativo anche per Bilancia, Acquario, Ariete e Leone nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni sensibili nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: molto emotivi in coppia poiché posizionati tra Nettuno e Luna, vivrete le emozioni in modo passivo e un sovraccarico di sensibilità potrebbe farvi commettere alcune imprudenze.

L'equilibrio è labile e le tentazioni sono in agguato.

Toro: Luna nel segno garantisce fortuna in amore poiché incrocia un trigono favorevole con Venere in Capricorno. Anche se Urano cerca di rendere il tutto un po' capriccioso, potrete contare anche su Giove che acuisce un modo di amare sensibile e molto protettivo.

Gemelli: la nuova posizione di Mercurio è in opposizione e potrebbe rendervi sprovveduti. Caotici nel vivere i sentimenti, attenzione a non rifiutare alcune responsabilità che in coppia vi toccano.

La vicinanza di Luna e Urano cercherà di mitigare il tutto, garantendo nuove sensazioni sensibili e intuitive.

Cancro: cercate di elaborare pensieri giusti, in grado di rivoluzionare la relazione a due in modo costruttivo e guardando il tutto da una prospettiva più neutrale. Venere in opposizione potrebbe seminare alcuni ostacoli in coppia che supererete solo attingendo a una diplomazia comprensiva.

Leone: la profondità di pensiero cresce con Mercurio in trigono che garantisce un'intelligenza geniale.

Attingete da Sole una carica vitale che farà approfondire l'amore con slancio, vincendo così una quadratura Luna-Urano un po' irrequieta per i sentimenti.

Vergine: attenzione a una quadratura di Sole e Mercurio che potrebbe farvi tendere a concentrare l'attenzione più su voi stessi che sulla coppia. Potreste poi essere testardi nel portare avanti a tutti i costi le vostre idee. I pianeti favorevoli in Capricorno cercheranno di contrastare questo atteggiamento chiuso, elargendo serenità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: più tolleranti nei confronti della persona amata, con Mercurio che approfondisce i sentimenti garantendo un modo di fare più comprensivo, eviterete di soffermarvi sui piccoli dettagli.

Buono l'influsso di Sole che contrasta alcune tensioni passeggere provocate dai pianeti in Capricorno in posizione di quadratura.

Scorpione: Plutone in particolare dal Capricorno, infonde una nuova grinta e fa emergere il desiderio di primeggiare nel rapporto, concretizzando i sogni anche grazie all'appoggio benefico di Marte nel segno. Continuate a tenere vivo il dialogo di coppia, anche se Mercurio si è spostato nel domicilio adiacente.

Sagittario: benvenuto Mercurio nel segno che garantisce un modo di amare più entusiasmante.

Semplici e diretti, la fiducia nel partner sarà illimitata perché sollecitata da una bontà d'animo che porta serenità. Attenzione a non essere eccessivamente pigri.

Capricorno: l'influsso di Luna in Toro si fa sentire e in sinergia con gli astri presenti nel segno garantisce splendidi momenti a due. Socievoli e premurosi, amerete in modo avvolgente e una serenità pacata sarà il risultato di un'evoluzione interiore proposta da Saturno.

Acquario: la mente si amplia e tocca orizzonti mentali sconfinati, seguendo una scia intelligente che fa diventare il modo di amare più brillante e consapevole.

Mercurio influisce benevolmente dalla casa astrale nona ed elargisce nuove conoscenze intuitive, anche se ingenue.

Pesci: molto aperti ai cambiamenti, affronterete il tutto in modo equilibrato anche se sarete molto sensibili. Nettuno incrocia le sue energie in sestile astrologico con Luna e il rapporto di coppia diventa molto controllato, delicato e profondo.