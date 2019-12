L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 18 dicembre approfondisce le novità sentimentali tenendo conto della presenza di Luna in Vergine e di Venere ancora per poco in Capricorno. L'astro d'argento dalla casa astrologica sesta rende le emozioni piuttosto celate da una severa riservatezza mentre il desiderio di concretizzare l'amore in modo stabile abbraccerà anche i Pesci, lo Scorpione e il Toro nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Vergine nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: alcune iniziative promettenti per l'amore animeranno la sfera sentimentale in modo piacevole.

Saturno e gli altri astri in Capricorno sono disarmonici, quindi attenzione a non impuntarvi in maniera eccessiva, portando avanti le proprie idee e cercando sempre di avere ragione a tutti i costi.

Toro: Luna e Urano incrociano insieme le loro energie attuando cambiamenti senza scosse. In questo modo le sensazioni prendono il volo e una nuova eccitazione provocata da nuovi incontri, rende la sfera amorosa magica. Approfittatene.

Gemelli: attenzione a un accumulo di stress, forse provocato dal lavoro o da tensioni di tipo familiare, che non fanno approcciare alle novità amorose con entusiasmo.

Certo Luna rema contro e produce insicurezza, ma non rifugiatevi in un mondo tutto vostro rischiando di sprofondare nei pensieri ossessivi.

Cancro: riflessivi e molto riservati nei confronti delle novità sentimentali, cercherete di captare alcuni influssi quasi premonitori che Luna in trigono con Nodi lunari emana. In questo modo potrete farvi un quadro completo della persona che sta di front e solo allora Marte darà la spinta giusta per procedere con maggiore sicurezza.

Leone: decisi e più meticolosi nel concretizzare l'amore, applicherete una logica minuziosa che farà stilare la strategia adatta a colpire il cuore della persona amata.

Armatevi di coraggio, conferito da Sole e Mercurio favorevoli all'azione, rompendo un freno dei sentimenti elargito da Urano e Marte in quadratura.

Vergine: un senso di osservazione molto spiccato farà ampliare la visuale amorosa a 360° e una nuova obiettività farà captare l'amore vero. Potrete così fare le scelte giuste grazie a una spiccata intuizione che solo Luna nel segno sa regalare.

Le predizioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un po' di delusione offusca il cielo amoroso e la solitudine si fa sentire soprattutto con le feste natalizie in arrivo.

Alcuni ricordi del passato tornano prepotenti, ma la dolcezza e la pazienza offuscheranno mano mano il tutto, facendovi aprire la mente a nuove storie entusiasmanti.

Scorpione: mente, corpo e anima sono avvolti dal sestile Luna-Marte che rende le nuove storie in avviamento molto sensuali. Una forte energia spinge a ricercare l'amore in modo molto dinamico, anche in maniera impulsiva. Attenzione quindi a prendere le decisioni amorose adottando maggiore prudenza.

Sagittario: Luna in quadratura cerca di rendere più opaca una benevolenza innata che fa fidare di tutti in maniera incondizionata.

La tenerezza, però, non potrà essere offuscata dalla dissonanza di Luna che si scontra con un Sole caldo e accogliente e con Mercurio che promette bene per l'amore.

Capricorno: Luna dalla Vergine rende il modo di amare molto controllato e,insieme a Saturno, trasforma il tutto molto circospetto. Avete bisogno di avviare una storia più durevole, ma un'intuizione fuori dal comune farà captare la persona con la quale potrete costruire in maniera stabile.

Acquario: ancora un po' e Venere entrerà nel segno, promettendo bene per l'amore e illuminando la sfera sentimentale in maniera imprevedibile.

Pazientate quindi e iniziate a guardarvi intorno, a caccia di novità che a breve saranno sensazionali.

Pesci: le nuove opportunità sentimentali potrebbero essere frenate da una spiccata insicurezza che fa vivere le sensazioni amorose con ansia. Attenzione a non farvi offuscare le idee da Nettuno che, opposto a Luna, potrebbe farvi gettare nelle braccia della persona sbagliata.