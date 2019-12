L'Oroscopo di sabato 28 dicembre prevede un Capricorno in relax, mentre la Bilancia potrà ritrovare una maggiore serenità.

Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avrete modo di lasciarvi andare alle emozioni in questo fine settimana. Non siate troppo puntigliosi nelle relazioni. Questo vostro modo di fare potrebbe aver creato del malcontento. Non vi sarà difficile recuperare in amore, a patto che ammettiate le vostre colpe.

Toro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale sono in atto dei cambiamenti anche piuttosto importanti.

Ci sono alcuni vostri aspetti della vostra vita che sopportate a fatica. Sarà dunque il momento di apportare una rivoluzione.

Gemelli: il 28 dicembre sarà una giornata abbastanza positiva per chi vuole concedere maggiore spazio alla propria vita sentimentale. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi a fare i conti con dei problemi provenienti dal passato e mai risolti.

Cancro: potreste risentire di alcuni malesseri, dovuti anche alle troppe abbuffate di questi giorni festivi. Faticherete a godervi i momenti gioiosi in compagnia delle persone a voi care.

In amore potreste essere meno pretenziosi nella relazione.

Leone: se ci sono state delle difficoltà nell'ultimo periodo, avrete modo di recuperare. Per voi ci saranno in arrivo delle nuove opportunità e potrete far crescere dei progetti importanti in ambito lavorativo. Non ci saranno dei cambiamenti particolarmente eclatanti.

Vergine: avrete voglia di ritrovare maggiore complicità nel rapporto di coppia. Negli ultimi mesi vi siete prefissi degli obiettivi molto importanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungerli. Attenzione alla situazione finanziaria non proprio al 'top'.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: gli astri in ottimo aspetto sul vostro segno zodiacale vi daranno modo di ritrovare una maggiore serenità. Sul lavoro invece, potreste faticare a ritrovare un certo equilibrio a causa di alcune critiche che vi sono state mosse di recente.

Scorpione: periodo molto fortunato per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Cercare di riporre maggiore fiducia in voi stessi se volete che i vostri progetti riescano al meglio. Non lasciatevi scappare occasioni importanti solo per la paura di commettere errori. Potrebbe esserci qualche complicazione che riguarda la sfera affettiva.

Sagittario: in questa giornata del 28 dicembre vi sentirete particolarmente liberi e intraprendenti. Se qualcuno vorrà porvi dei limiti, vi ribellerete. Chi non riesce a comprendere il vostro modo di fare potrebbe giudicarvi in malo modo.

Capricorno: in questo fine settimana potrete essere maggiormente rilassati. Non vi piace restare con le mani in mano, motivo per cui cercherete di impiegare il vostro tempo in qualcosa di proficuo. Se avete voglia di voltare pagina in amore, potrete farlo tranquillamente.

Acquario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà un buon recupero grazie ad un'ottima condizione astrologica. Sentirete il bisogno di frequentare nuovi ambienti che stimolino la vostra creatività. Vi piace mettervi alla prova.

Pesci: gli ultimi giorni sono stati molto difficili per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma il 28 dicembre inizierà per voi un buon recupero. In ambito familiare potrebbero esserci delle polemiche a causa della vostra sincerità.