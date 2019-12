L’Oroscopo di lunedì 30 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. La Luna nel pomeriggio abbandonerà l'Acquario ed entrerà in Pesci favorendo così i segni d’acqua. Per i single dell’Ariete sarà una giornata avventurosa, mentre la maggior parte dei nativi del Cancro avranno un promettente lunedì.

In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di lunedì 30 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questo sarà un lunedì importante e pieno di impegni.

Dovrete correre per portarvi avanti con alcune faccende di casa e i preparativi del Veglione di San Silvestro. Riposate a sufficienza in modo da farvi trovare pimpanti per la festa di fine anno. I single avranno modo di vivere delle nuove ed emozionanti avventure sentimentali ma occhio agli amori fugaci.

Toro: il 2019 sta per concludersi e questo lunedì sarete impegnati nella preparazione della festività di fine anno. Qualcuno si recherà a festeggiare in compagnia, altri invece saranno ospiti in casa altrui.

Comunque sia, questa giornata riserverà delle problematiche che riuscirete a risolverete grazie alla vostra tenacia. Fisico in calo per molti nativi, riposate di più.

Gemelli: se il Natale non è stato eccellente, avrete modo di rifarvi a Capodanno. Questa sarà una giornata piena di impegni e di preparativi. Dovrete essere positivi e non pensare ai problemi degli scorsi mesi. L’anno nuovo sarà promettente anche se molti nativi avranno ancora dei mutui da portare avanti. Non esagerate con il cibo e con gli alcolici.

Cancro: vivrete un lunedì promettente anche se dovrete impegnarvi più del solito. In casa dovrete rimettere in ordine e badare ai capricci di eventuali bambini. Ultimamente siete molto annoiati e siete in attesa di qualcosa di speciale o di una svolta. Abbiate pazienza e apprezzate ogni miglioramento.

La negatività non aiuta. Alcune coppie sposate progetteranno una vacanza da fare nei prossimi mesi. Questa giornata volerà via in un baleno.

Leone: da tempo siete in cerca di soluzioni per via di alcuni incresciosi problemi. Ultimamente tutto vi sta andando storto ma tenete duro perché il 2020 riserverà delle opportunità migliori. Le coppie giovani si ritroveranno al centro della scena nei prossimi giorni. Transazioni finanziarie in arrivo, cercate di essere cauti.

Vergine: lunedì dedicato alle vicende di cuore. I single innamorati stanno combattendo con un tormento e un dubbio interiore. Approfittate di queste ultime giornate del 2019 per riflettere bene, non tutti meritano le vostre attenzioni. In casa dovrete tenere gli occhi bene aperti.

Bilancia: inizia una settimana avvincente e piena di successi amorosi.

L’intesa di coppia non potrà fare altro che aumentare ed anche il vostro fisico sarà in ripresa dopo gli ultimi avvenimenti. Vi state dando molto da fare anche in un periodo di relax come questo. Avete dei progetti e nel 2020 riuscirete a realizzarli grazie alla vostra caparbietà e perseveranza.

Scorpione: lunedì che celerà qualche insidia in mattinata. Dovrete guardarvi dai vostri malumori che rischieranno di compromettere un rapporto. In famiglia ci saranno degli scambi d’opinione a causa di un disaccordo. Nel pomeriggio tutto tornerà sereno e sarà possibile fare dei progetti.

Sagittario: sarete agitati in vista della fine dell’anno.

Da tempo attendete un colpo di fortuna, magari per trovare l’amore o un lavoro. Siete pressati, in famiglia si pretende troppo da voi. Cercate di dire la vostra con tutto il rispetto possibile. Non alimentate false speranza.

Capricorno: giornata interessante specie a livello amoroso e famigliare. Se nei giorni scorsi c’è stata una lite, in questo lunedì sarà possibile riparare e chiedere chiarimenti. Riceverete o farete delle scuse e il clima si rasserenerà. Mettete da parte l’orgoglio. Preparatevi a trascorrere una fine dell’anno scoppiettante.

Acquario: il 2019 sta per finire e vi sentirete malinconici.

Anche se nei mesi precedenti avete affrontato delle battaglie, ripenserete ai momenti buoni che ci sono stati. Il 2020 non sarà certamente negativo. I single potranno poi fare conquiste il 31 dicembre.

Pesci: in arrivo una mattinata monotona e piatta per quasi tutti i nativi. Siete stufi di fare sempre la solita vita e volete vivere delle emozioni in più. Ultimamente avete il morale sotto ai tacchi, ma dal tardo pomeriggio di lunedì vi darete una bella scossa. Preparatevi a vivere una settimana avventurosa e brillante.