Il 2020 sarà un anno veramente strepitoso per i nati sotto il segno dello Scorpione. Infatti Plutone, Saturno e Giove in Capricorno e Nettuno in Pesci faranno in modo che ogni situazione che si presenterà diventi vantaggiosa. Sarà un ottimo anno a 360 gradi: per la professione, l'amore e per i guadagni. Ogni evento che gli Scorpione incontreranno sul proprio cammino evolverà in pochissimo tempo e le occasioni saranno da cogliere al volo per ottenere vantaggi. Di seguito le previsioni astrali dedicate all'amore e al lavoro.

Il lavoro indagato dall'oroscopo annuale

Un anno splendido prometterà incantevoli sensazioni per voi Scorpione. Urano in Toro stimolerà a vivere con versatilità la vita, abbandonando il ricordo delle cose passate, la noia e la tristezza per vivere un presente e un futuro ricco di occasioni. Da gennaio a marzo voi Scorpione sentirete una certa inquietudine, anche il più piccolo problema in campo lavorativo diventerà un macigno. Ma ecco che con l'arrivo della primavera la strada dei nati sotto questo segno sarà priva di ostacoli.

Con l'arrivo dell'estate ogni problema lavorativo verrà risolto con facilità e potrete così godervi delle sane e rilassanti vacanze, liberi da ogni problema. Solo verso la fine dell'anno a metà dicembre, l'opposizione di Saturno e Giove produrrà irrequietudine. Anche in questo caso però, l'influsso benevolo di Plutone e Nettuno veglierà su di voi e permetterà di risolvere ogni questione, anche la più ostica.

Nonostante qualche piccolo intoppo sul cammino, per i nati sotto il segno dello Scorpione quest'anno sarà uno dei migliori sia per il lavoro che per la carriera. Armatevi di pazienza e di buon senso e potrete ottenere successo senza ombra di dubbio. La tempestività sarà fondamentale e farà afferrare al volo le opportunità per concludere tutte le situazioni che stanno a cuore, grazie a un Saturno favorevole da fine marzo a inizio luglio.

L'astro saturniano poi si congiungerà a Giove in Acquario e sarà proprio a metà dicembre che qualche nube apparirà all'orizzonte, ma il 2020 rimarrà comunque un anno molto positivo.

Ci sarà la possibilità di migliorare le finanze con entrate vantaggiose e poche uscite. Quest'anno saranno favoriti anche i buoni investimenti, gli avanzamenti di carriera e gli affari in genere.

Previsioni astrali riguardanti l'amore dello Scorpione

ll 2020 favorirà i grandi incontri. Voi Scorpione single sarete più affascinanti, dinamici, loquaci e non avrete alcun problema ad incontrare persone interessanti con cui poi stabilizzare la propria sfera affettiva. Sarà la congiunzione tra Saturno e Plutone che permetterà di risolvere ogni tipo di problema, anche quelli che durano da un po' di tempo.

Voi Scorpione, molto passionali e affascinanti, non vi tirerete indietro davanti a una storia d'amore.

Il 2020 quasi sicuramente offrirà tante opportunità e sarà un anno davvero eclatante, basterà rimanere concentrati e disciplinati nelle sfide che intraprenderete e tutti i vostri sogni si realizzeranno. L'amore quest'anno potrebbe rivelarsi veramente dinamico. Voi nati sotto questo segno siete sempre stati guidati da una consapevolezza di contare su voi stessi e di non cercare compromessi, anche al costo di restare da soli. Ma affascinanti per natura, non passerete di certo inosservati in questo 2020.

Urano in Toro imporrà alle coppie l'abilità di trasformarsi per rendere sempre vivo l'amore. Con Plutone, Saturno e Giove in Capricorno favorevoli saranno favorite le convivenze, i matrimoni e le nascite.

Il transito di Nettuno renderà affascinanti e seduttivi gli Scorpioni single e la vitalità combinata al fascino, creerà un mix davvero irresistibile. Buoni gli incontri con il Capricorno, i Pesci, Cancro, Gemelli e la Vergine. Impetuosi i rapporti con il Toro e l'Ariete mentre saranno da evitare i Leone. Buona l'attrazione fisica con Acquario e Bilancia.