Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i dodici segni per quanto riguarda amore, lavoro e salute della giornata di domani, martedì 10 dicembre. La giornata parte a rilento per l'Acquario, in particolar modo modo per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Il Cancro recupera in amore, mentre per i Pesci potrebbero esserci degli imprevisti. Ecco di seguito l'Oroscopo di domani, martedì 10 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del giorno 10 dicembre 2019, segno per segno

Ariete: è un momento intenso per il segno, bisognoso di ricevere maggiori sicurezze, tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Un oroscopo vantaggioso protegge infatti coloro i quali desiderano migliorarsi professionalmente parlando o fare progetti in amore, l’unica pecca potrebbe essere un senso di insicurezza e agitazione da parte del segno. Recupero con l’avvicinarsi delle festività, quando Venere sarà in posizione favorevole.

Toro: le prime giornate di questa seconda settimana di dicembre si stanno rivelando alquanto faticose per il segno, che anche per quanto riguarda il fisico sta vivendo un momento leggermente critico.

Il consiglio degli astri almeno fino alla giornata di giovedì è di non fare passi azzardati, meglio evitare di esporsi e limitare le discussioni, anche in amore.

Gemelli: un quadro astrale vantaggioso protegge chi desidera raggiungere degli obiettivi e non ha paura di farsi avanti. Martedì 10 dicembre le stelle vi daranno una marcia in più, soprattutto in ambito lavorativo. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti, è il momento ideale per chi desidera ottenere qualcosa in più. Alti e bassi in amore.

Cancro: è un momento faticoso per il segno, che durante questa settimana avrà un atteggiamento alquanto volubile. Se l’amore vi farà ritrovare la serenità, la sfera lavorativa terrà la vostra mente in continuo movimento, non risparmiandovi preoccupazioni e agitazioni. Le stelle favoriscono gli incontri, le relazioni che nascono a dicembre 2019 si riveleranno importanti per il nuovo anno.

Leone: un oroscopo vantaggioso protegge i sentimenti e vi favorisce per quanto riguarda le questioni di cuore.

Tuttavia la stanchezza e il nervosismo accumulati durante le giornate precedenti vi impediranno di vivere come vorreste l’amore. Malintesi potrebbero nascere nel rapporto di coppia, il partner potrebbe fraintendere le vostre intenzioni, siate cauti. Migliora la sfera lavorativa.

Vergine: durante la giornata di martedì 10 dicembre la stanchezza accumulata potrebbe farvi risentire di un calo fisico. Vi sentirete nervosi e particolarmente polemici, questo potrebbe favorire la nascita di contrasti e litigi in amore e all'interno dei rapporti interpersonali.

È un momento faticoso per quanto riguarda le questioni pratiche, agite con prudenza.

Bilancia: è un momento di revisioni per il segno, ma gli astri non sono in opposizione. Sono infatti favoriti i giovani, che hanno intenzione di sposarsi o andare a convivere, ma anche chi è alla ricerca di nuovi incontri. Al contrario in ambito lavorativo potrebbe rivelarsi necessario interrompere alcuni contatti.

Scorpione: sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale le stelle lasciano prevedere un buon raggio di azione per il segno.

È una giornata utile per ottenere qualcosa, come un chiarimento in amore o un accordo in ambito lavorativo. Le stelle vi danno una marcia in più, non vi resta che sfruttare al massimo questi influssi vantaggiosi.

Sagittario: questa sarà una giornata di recupero per il segno, in modo particolare per il fisico. Energia e voglia di fare non mancheranno e aiuteranno il Sagittario a ritrovare la grinta e la determinazione un po’ perse durante le giornate precedenti. È un momento vantaggioso in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: gli ultimi due mesi sono stati pesanti per il segno, che durante dicembre 2019 vive un buon momento di recupero, soprattutto per i sentimenti. Serenità e romanticismo tornano nelle coppie e anche i single saranno favoriti nella ricerca di nuovi incontri. Al contrario in ambito lavorativo potrebbero continuare le tensioni, non è il momento ideale per avanzare una proposta o avviare una trattativa.

Acquario: il cielo avanza a rilento per quanto riguarda il lavoro, potreste vivere dei momenti di disagio, ma presto arriveranno delle soluzioni. È invece un mese vantaggioso in amore, le coppie che hanno attraversato delle incertezze, possono recuperare e ritrovare la serenità in vista delle feste.

Anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: è un momento vantaggioso per i sentimenti. All'interno della coppia si possono vivere forti emozioni e lo stesso vale per i single, avvantaggiati dagli astri nella ricerca dell’anima gemella. Attenzione ai soldi e alle questioni di carattere legale, potrebbero sorgere degli imprevisti.