L'anno 2020 si rivelerà parecchio difficile per il lavoro, la fortuna e la salute del segno della Bilancia. Molte difficoltà nel trovare lavoro e nel mantenere quello attuale in piedi saranno deleterie, anche sul piano fisico e mentale. Si dovrebbero stringere i denti e prepararsi a rimboccare le maniche, appoggiandosi sui brevi momenti di “respiro” che si presenteranno.

Lavoro e studio

Il lavoro sarà uno dei settori che nel 2020 che vi darà più filo da torcere. Innanzitutto, saranno sconsigliati gli investimenti e gli accordi perché con tutta probabilità non andranno a buon fine e si riveleranno anche dannosi per le vostre finanze.

Quest'ultime dovranno essere tenute strettamente sotto controllo, dal momento che Giove e Saturno non saranno benevoli per il mantenimento del vostro lavoro attuale. Fino a marzo potreste correre costantemente il rischio di perderlo o comunque di essere penalizzati anche per un nonnulla, quindi dovrete fare attenzione e non commettere errori. Da giugno le cose potrebbero trovare una stabilità, ma il periodo del 2020 continuerà comunque ad essere “traballante” a causa dell'opposizione di Marte.

La ricerca di un impiego sarà molto difficoltosa, dovrete davvero essere molto forti e tenaci se vorrete essere assunti, ma soprattutto evitate di “selezionare” determinate tipologie di lavoro e accettate anche quelli che non corrisponderanno esattamente alle vostre aspettative.

Dovrete necessariamente pensare a come crearvi un “canale” da cui possano passare dei soldi per avere un minimo di autonomia.

Gli studenti potrebbero essere sul punto di abbandonare gli studi che hanno intrapreso durante il 2019, mentre chi ha in mente di iscriversi ad una facoltà dovrà calibrare bene quali siano i “pro” e i “contro” di tale scelta.

Fortuna e salute

Il pessimismo purtroppo la farà da padrone nella vostra mente a causa di questo Giove tutt'altro che favorevole. Però l'assenza di supporto costante da parte di questo pianeta favorirà quei brevi lassi di tempo in cui potrete innanzitutto “respirare” meglio, ma soprattutto osare un po' di più.

Ovviamente andateci cauti, perché ci saranno molte illusioni dietro le proposte lavorative che vi verranno fatte.

Saturno sul fronte fisico potrebbe portarvi a malesseri che vi procureranno un po' di inappetenza, mentre Giove tenderà a farvi mangiare di più. Questo sbilanciamento dovrà interamente essere gestito dal vostro buonsenso, quindi cercate di avere energie mentali ottimali nonostante l'incremento di stress.

Gli ascendenti per il segno della Bilancia del 2020 per il lavoro e la salute saranno l'Ariete, il Toro, il Leone, lo Scorpione e il Capricorno.