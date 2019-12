Per il 2020 il segno del Leone dovrà stare molto attento alle difficoltà che potrebbe riscontrare sul lavoro, ma se sarà vero che ci saranno dei “fastidi” che rallenteranno il rendimento lavorativo sarà altrettanto vero che i guadagni saranno ingenti grazie al lavoro fatto durante l'anno che sta per lasciarci.

Favoriti i viaggi, gli sport e la salute che farà sentire pieni di energie e di tanta fantasia da applicare in molti ambiti.

Lavoro e studio

L'anno prossimo sarà molto redditizio, soprattutto se avete fatto del vostro meglio durante i mesi finali del 2019 sul posto di lavoro.

Riceverete i frutti del vostro duro lavoro e avvierete dei progetti lasciati in sospeso da tempo oppure del tutto nuovi. Quindi ci sarà molta stabilità economica e, probabilmente, riuscirete anche a fare un investimento importante come una casa o una automobile.

Non mancheranno gli ostacoli da superare, qualche difficoltà burocratica e organizzativa dal momento che l'appoggio di Giove non è propriamente a vostra disposizione, ma la vostra testardaggine il più delle volte giocherà a vostro favore.

L'importante è agire con moderazione e calma, assolutamente senza quella frenesia maniacale che spesso utilizzate sul lavoro. Le collaborazioni dovranno essere valutate caso per caso.

La ricerca di lavoro dovrà essere incentivata dall'invio di curriculum fin da subito. Avrete un picco di colloqui dalla fine della primavera in poi, ma fate attenzione ad un dicembre che sarà inevitabilmente “macchiato” dalla negatività di Saturno.

Per voi studenti il consiglio sarà quello di essere concentrati durante le spiegazioni in aula perché difficilmente riuscirete a fare ogni cosa da soli che siano compiti scritti oppure interrogazioni ed esami.

Fortuna e salute

Da gennaio a marzo Giove e Saturno saranno molto favorevoli al vostro segno soprattutto in ambito professionale tanto che potrebbe capitare qualche collaborazione vincente. Da aprile in poi, però, dovreste darvi da fare quasi esclusivamente in solitaria perché avrete sicuramente una maggiore libertà anche creativa e riuscirete a tirarla fuori in tutto il suo splendore soltanto se lavorerete per conto vostro.

La salute vi permetterà di fare ogni cosa vogliate, dagli sport più difficili per passare anche a viaggi più lunghi del solito.

Non sarete minimamente preoccupati se verrete accompagnati oppure no: l'importante sarà divertirsi e perché no anche trovare qualcuno che apprezzi un vostro hobby e voglia condividerlo con voi.

Gli ascendenti favoriti del 2020 per il vostro segno sul lavoro e sulla salute saranno l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci.