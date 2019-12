L'Oroscopo del weekend di dicembre che va dal 20 al 22 approfondisce l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale tenendo conto della presenza di Luna in Bilancia e poi in Scorpione. Intuizione e passionalità animeranno questo fine settimana magico per i sentimenti anche grazie alla presenza amorevole, e al tempo stesso indipendente, di Venere in Acquario che renderà gli affetti più leggeri e frizzanti. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Da Ariete a Vergine

Ariete: attenzione a un inizio weekend un po' altalenante per i sentimenti.

Nei primi due giorni, la Luna offuscherà le emozioni sprigionando un'indecisione sul da farsi che paralizzerà un po' i sentimenti. In compenso, però, Venere romperà la quadratura e in posizione di sestile astrologico darà il via all'approfondimento dell'amore a 360°.

Toro: nuovi stimoli si produrranno dalla quadratura Urano-Luna che sprigionerà sensazioni originali. Difficili manovrare queste emozioni che potrebbero procurare vere e proprie battaglie amorose, a tratti anche distruttive per la smania di trovare nuova eccitazione.

Gemelli: buone le giornate di venerdì e sabato che vedranno una Luna in trigono molto empatica e amorevole. Venere già a inizio weekend entrerà nell'Acquario e un nuovo modo di amare più libero, ma non meno affettuoso, animerà la sfera sentimentale in modo magico.

Cancro: finalmente Venere romperà l'opposizione e potrete approfondire i sentimenti con maggiore tranquillità e sensibilità. I primi giorni del weekend la Luna remerà contro e potrebbe rendervi incostanti e superficiali, forse per paura di sbagliare in amore. Buone e romantiche le sensazioni di domenica.

Leone: il weekend inizierà alla grande grazie a Luna in sestile che vi renderà molto affascinanti. Potrete fare stragi di cuori, quindi, ma attenzione, approfittate dell'influsso lunare di venerdì e sabato perché poi Venere in opposizione potrebbe dare filo da torcere alle conquiste amorose.

Vergine: Venere andrà via dal Capricorno ma potrete contare sempre su Giove, Saturno e Plutone in trigono che stanno attuando un cambiamento fortunato per l'amore. Una Luna molto provocante e sensuale animerà la giornata di domenica.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: Luna nel segno venerdì e sabato sprigionerà una socievolezza che diventerà quasi protettiva nei confronti delle persone che amate. Molto intuitivi, seguirete una scia lunare che farà percepire alcuni sensazioni nascoste dall'inconscio.

Scorpione: puntate tutto sulla presenza della Luna nel segno domenica che renderà l'amore molto magnetico e voi più affascinanti. Perfetto il binomio di Marte e Luna, esplosivo per i sentimenti poiché le emozioni prenderanno il volo grazie a un sex appeal potente.

Sagittario: buone le sensazioni amorose per i primi giorni del weekend.

Luna sarà in posizione benefica e potrete approfondire gli affetti con maggiore slancio e profondità d'animo. Anche Venere nel segno dell'Acquario darà il via a manifestazioni d'affetto più entusiasmanti.

Capricorno: Venere passerà nel domicilio adiacente ma non smorzerà il suo influsso romantico. L'amore sarà sempre stabile e le sensazioni saranno profonde. Attenzione solo a un influsso nervoso della Luna in quadratura,che passerà nella giornata di domenica.

Acquario: splendida Venere nel segno che entrerà venerdì e animerà in modo indipendente e profondo la sfera affettiva. Anche la Luna diventerà complice di questo splendido idillio amoroso: approfittatene, quindi, i pianeti sono dalla vostra parte.

Pesci: benvenuta Venere molto vicina a voi che non sminuirà di certo l'amore, ma sprigionerà un bisogno di libertà notevole. Cercherete così di ritagliarvi gli spazi vitali, ampliando le vedute mentali e approfondendo così anche quelle sentimentali in modo più frizzante.