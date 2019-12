Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana, il penultimo del mese di dicembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 20 dicembre 2019 per tutti i segni. Per il Capricorno è un periodo utile per le nuove conquiste, per lo Scorpione sono buoni i contatti di lavoro.

Nel dettaglio approfondiamo le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali, con amore e lavoro assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni e oroscopo del 20 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata avrete diversi momenti di stanchezza. Spesso avete troppo da fare e questo vi porta a sprecare le vostre energie per progetti non del tutto utili alla vostra vita.

Toro: le stelle sono dalla vostra parte e portano degli influssi positivi. Se c'è la volontà di ricostruire una storia, questo è il momento che vi permette di fare di più.

Gemelli: se siete alla ricerca dell'amore adesso sarà possibile trovarlo.

Questa è una grande fase creativa anche per il lavoro, arriveranno infatti nuove e positive idee.

Cancro: tra questa giornata e quella di sabato dovrete fare attenzione alle parole e gestire al meglio determinati situazioni. A livello lavorativo attenzione a qualcuno che potrebbe andare contro di voi. Complessivamente siete un po' agitati e nervosi.

Leone: non sottovalutate gli incontri di questo periodo. Se dovete parlare di cose di un certo rilievo è meglio agire entro la giornata di sabato.

Vergine: queste ore saranno interessanti, potrete contare su grandi energie e su tanta grinta. Bene anche l'amore, ci sarà più passionalità e feeling con la persona amata.

Bilancia: questo momento vi vede da un po' tesi e nervosi, fortunatamente in amore sarà possibile un riavvicinamento. Incontri fortunati.

Scorpione: in questi giorni saranno favoriti i contatti di lavoro. Attenzione a non farvi prendere da un momento di malinconia, superate ogni ostacolo perché questa fase è interessante.

Sagittario: in questo momento avrete l'occasione di parlare molto di questioni lavorative e anche di possibili spostamenti e viaggi. La Luna inoltre favorisce gli incontri d'amore.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale è il momento ripartire da zero e vincere una sfida, è un periodo utile per le nuove conquiste, proprio come piace a voi.

Acquario: state vivendo nuove emozioni. Vi sentite forti e pieni di voglia di fare, andate anche incontro ad un periodo che vi permette di liberarvi di situazioni difficili. Gestite meglio le cose da fare.

Pesci: buone le emozioni in arrivo, provate a programmare qualcosa di bello entro la prossima domenica.