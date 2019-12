Luna in Ariete diventa protagonista dell'Oroscopo del weekend che va dal 6 all'8 dicembre. Il luminare notturno governerà le emozioni in modo alquanto irrequieto e una nuova energia istintiva investirà anche il Leone, l'Acquario, Gemelli e il Sagittario. Le previsioni astrali di questo weekend che apre le porte alle festività natalizie, diventano intriganti ed entusiasmanti anche grazie alla presenza di molteplici pianeti posizionati in Capricorno, benefici per avviare storie stabili.

Sensazioni magiche nell'oroscopo del weekend dal 6 all'8 dicembre

Ariete: Luna diventerà protagonista di questo weekend, tutto da vivere puntando sull'autoaffermazione di sé che procurerà un nuovo modo di approfondire l'amore, che diventerà a un tratto più entusiasmante.

Attenzione però ai pianeti presenti in Capricorno che potrebbero rendere un po' tesi i gesti, succubi di una suscettibilità elargita da Luna.

Toro: la vicinanza lunare si farà sentire per tutto il fine settimana e insieme a Urano, alcuni tumulti emotivi sconvolgeranno la sfera sentimentale in maniera imprevedibile. Le infatuazioni amorose saranno dunque in agguato, preparatevi.

Gemelli: gli effetti lunari diventeranno davvero incontenibili e dirompenti. Sabato potrete vivere la sfera amorosa con immediatezza, seguendo un istinto irrefrenabile ed entusiasmante che farà cogliere l'attimo con rapidità e forte slancio passionale, smuovendo una sfera sentimentale troppo in stallo emotivo.

Cancro: Luna assumerà la figura di un contenitore di ricordi, dove sono celate le sensazioni del passato. Questi eventi che hanno segnato in modo indelebile il cuore, riaffioreranno come fulmini a ciel sereno, grazie alla presenza karmica dei nodi lunari. Fatene buon uso e applicate queste emozioni nel presente per progredire.

Leone: l'astro d'argento benefico dalla prima casa astrologica, si imporrà sui sentimenti in modo quasi invadente. Non potrete fare altro che lasciarvi andare a questo fiume in piena, che travolgerà corpo e mente garantendo sensazioni uniche.

Nessuna esitazione dunque, progredite nel costellato universo amoroso.

Vergine: il satellite notturno chiederà cosa volete dall'amore e se siete pronti a vivere le storie sentimentali con maggiore grinta e passione. Cosa risponderete? In ogni caso, Urano farà da sé proponendo novità a cui non riuscirete a resistere.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un forte impatto emotivo verrà garantito dall'influenza lunare che attraverso alcune problematiche, rigenererà il tutto creando un'ottima base su cui costruire l'amore in modo più stabile.

Sole veglierà su di voi.

Scorpione: troppo precipitosi, i pensieri fluiranno come un fiume in piena e potrebbero farvi dire cose di cui potreste pentirvi. Vorrete sfuggire ad alcuni obblighi in modo ribelle, seguendo un istinto battagliero marziano che innescherà conflitti dell'ego.

Sagittario: Luna presente in Ariete da venerdì e per tutto il weekend, farà vivere le opportunità amorose nell'immediatezza. L'astro d'argento un po' bambino e capriccioso, spingerà le emozioni al massimo intrecciando un accordo molto avvolgente con Sole nel segno.

Capricorno: splendidi gli astri presenti nel segno che in modo stabile, attuano un cambiamento che sta lì lì per prendere forma. Lasciatevi andare a questa metamorfosi costruttiva per l'amore, non ve ne pentirete.

Acquario: Luna, nel segno più irruente dello zodiaco, scombussolerà l'amore rendendolo molto dirompente e alquanto capriccioso. Nuove sfumature ingovernabili alimenteranno sensazioni travolgenti e saranno esplosive come fuochi d'artificio, grazie anche alla vicinanza rivoluzionaria dei pianeti presenti in Capricorno.

Pesci: molto sensibili e riflessivi, solo Luna dall'Ariete riuscirà a scuotervi da questo torpore emotivo che non fa vivere l'amore come vorreste. I pianeti presenti nel Capricorno stanno facendo il tifo per voi, dovrete solo affermare la vostra personalità ed essere voi stessi.