La Luna in Cancro nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 13 dicembre, approfondisce una sensibilità che diventa protettiva nei confronti delle persone amate. Più emotivi e premurosi saranno anche la Vergine, Scorpione, Pesci e Toro che potranno beneficiare di splendidi momenti a due, vissuti nel focolare domestico. Fortunate anche le sensazioni per il Sagittario e l'Acquario.

E' ora il momento di approfondire il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: la quadratura della Luna con i pianeti presenti in Capricorno potrebbe farvi chiudere in voi stessi, sprigionando una certa indolenza in coppia.

Come bloccati e incapaci di risolvere eventuali problemi che sorgono improvvisi, potreste tendere anche al vittimismo.

Toro: molto attenti a rendere l'ambiente domestico più accogliente, seguirete un'influenza lunare molto protettiva che fa approfondire splendide sensazioni nel "nido d'amore" che avete costruito insieme. Urano renderà il tutto molto originale, suggerendo le idee giuste per colpire dritto al cuore la dolce metà.

Gemelli: Sole e Mercurio in opposizione rendono le sensazioni amorose piuttosto superficiali e una sorta di apatia non fa approfondire alcune problematiche di fondo, che potrebbero essere messe in luce attraverso un dialogo chiarificatore.

Cancro: la Luna nel segno rende l'amore protettivo e affettuoso. Sarete molto attenti ai bisogni del partner, poiché bisognosi di instaurare una serenità domestica basilare per voi e per le persone che amate. Se esistevano già dei problemi in coppia, sarà il momento giusto per affrontarli con calma.

Leone: buona la congiunzione Sole-Mercurio favorevole dal Sagittario per approfondire l'amore, attingendo a una spiccata intelligenza utile per analizzare il rapporto a due sotto tutti i punti di vista e con maggiore obiettività.

Vergine: l'astro d'argento in casa astrologica quarta, garantisce sensibilità e una mente intelligente. Molto protettivi nei confronti della persona amata, assumerete un atteggiamento materno anche se a tratti l'umore potrebbe diventare altalenante e sprigionare un'irrequietezza ansiosa molto emotiva.

Previsioni astrologiche per gli altri segni

Bilancia: l'astro d'argento in quadratura potrebbe farvi sentire incompresi. Un certo pessimismo che tende a farvi ricercare un'interiorità più profonda trovata in solitudine, crea indolenza e tenderete a incolpare il partner di queste vostre sofferenze, sottolineando le sue mancanze nei vostri riguardi.

Scorpione: più dolci e pronti a difendere il partner con tenacia, nessun problema resterà irrisolto e troverete subito le soluzioni giuste per ovviare, garantendo benessere. Ampliando la sfera d'azione, grazie a un'intuizione fulminea che solo Marte e Luna in sinergia favorevole garantiscono, risolverete il tutto in men che non si dica.

Sagittario: il Sole nel segno illumina la quotidianità amorosa e garantisce nuova energia vitale, tutta da investire con ottimismo nella relazione. Mercurio anch'esso nel segno, garantisce splendidi cambiamenti costruttivi per progredire anche grazie a un'intuizione fortunata.

Capricorno: Venere incrocia le sue energie con la Luna in opposizione e rende le sensazioni esorbitanti. Il desiderio di amare e di ricevere affetto è grande, quindi attenzione a non esagerare con questo bisogno di proteggere la persona amata che può sfociare in una possessività eccessiva.

Acquario: i pianeti presenti in Capricorno costruiscono quasi una corazza sicura per l'amore di coppia. Più affettuosi e aperti a un cambiamento in grado di migliorare la relazione, avrete anche Mercurio e il Sole dalla vostra.

Solo Marte cerca di scombussolare il tutto rendendo le sensazioni troppo impetuose.

Pesci: puntate sulla posizione favorevole dell'astro notturno che regala un magnetismo e una sensibilità fantasiosa sorprendenti. Molto attenti alle esigenze della persona amata, anticiperete quasi le richieste prima che quest'ultime vengano pronunciate. Questa percezione quasi preveggente è il risultato di Nettuno che anticipa gli eventi come una "spugna di emozioni".