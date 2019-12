L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le sensazioni sprigionate dai transiti planetari di mercoledì 18 dicembre, analizzando l'entrata di Luna in Vergine. Un modo di amare più controllato viene impartito dall'astro d'argento che disciplina le emozioni con la timidezza e una maggiore ingenuità. Alcuni segni zodiacali, come quelli di Terra, tenderanno a razionalizzare i sentimenti, aggrappandosi alla prudenza e alla circospezione. Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali segno per segno.

Legami vincolanti nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: Mercurio e Sole splendono su di voi dal cielo astrologico del Sagittario e infondono ottimismo e una nuova intuizione intelligente che farà capire al volo i desideri della persona amata. L'amore risente ancora di alcuni alti e bassi elargiti da Venere in Capricorno, ma tra un po' tutto passerà.

Toro: una percezione più sensibile della stravaganza di Urano nel segno viene regalata da Luna in trigono che consente di cogliere al volo alcune opportunità imprevedibili.

In questo modo riuscirete ad arginare i rischi di incorrere in alcuni imprevisti che possano minacciare la felicità di coppia.

Gemelli: non esagerate con l'utilizzo della logica, proposto in modo troppo esasperato da Luna in quadratura che cerca di farvi tenere sotto chiave le emozioni. Tutto ciò potrebbe produrre pensieri pessimistici difficili da fronteggiare.

Cancro: i sentimenti diventano più disciplinati con Luna in Vergine che aumenta la timidezza e l'irrequietudine. Cercherete di far sì che tutto vada avanti in modo controllato, governando le emozioni quasi per paura di perdere il controllo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Forse alcune sensazioni passate potranno riaccendere una scintilla spenta dalla circospezione.

Leone: Luna è passata nel cielo astrologico adiacente ma influisce sempre positivamente sull'amore, elargendo una carica intellettiva che smorza un po' gli affetti per incentrare maggiore controllo sulle sensazioni. In coppia, attenzione a non commettere passi falsi di cui potreste pentirvi.

Vergine: la Luna nel segno acuisce il senso pratico e bilancia le emozioni contaminandole con la razionalità. Gli istinti in coppia diventano così più contenuti e un modo di amare circospetto e prudente rende il tutto molto controllato. Una nuova maturità regalata da Saturno in trigono indirizza le sensazioni verso la strada giusta.

Previsioni astrali portentose

Bilancia: nel bel mezzo di Luna e Marte, come fate a non amare? L'astro d'argento acuisce una sensibilità premurosa e molto concreta nell'attuare i sogni della persona amata. Marte regala una sferzata di sex appeal che non guasta mai. Via libera all'amore quindi, contrastando alcuni astri in Capricorno che cercano di "rompere le uova nel paniere".

Scorpione: Marte cerca di dare una spinta propulsiva all'amore ma viene un po' ostacolato da una Luna troppo sensibile in Vergine.

In questo modo sarete più attenti alle mosse da mettere in pratica, adottando maggiore pazienza e circospezione nel modo di agire, evitando così di attaccare il partner senza ragione.

Sagittario: la coppia Mercurio e Sole dà una maggiore apertura all'ascolto, illuminando la strada amorosa in modo più sereno e consapevole. In questa maniera potrete approfondire un dialogo con la persona amata, rendendo la storia ancora più stabile.

Capricorno: l'influenza della Luna in trigono a Saturno bilancia le emozioni in modo più consapevole.

Alcune tensioni che sembrava cercassero di ricollegarsi al passato, adesso sono allentate e nuovi cambiamenti maturi migliorano la relazione a due.

Acquario: alti e bassi sono causati da una quadratura di Urano che scombussola un po' l'ambiente familiare e sprigiona un desiderio di evadere dalla realtà. Irrequieti in coppia, vorreste seguire una scia più libera che garantisce maggiore indipendenza.

Pesci: la percezione dell'amore in coppia è alquanto offuscata da Luna in opposizione a Nettuno che fa vedere le situazioni come vorreste che fossero, rifuggendo da una realtà utile per approfondire in maniera più concreta la verità.

Affrontate quindi una questione se proprio non vi va giù, analizzandola così com'è.