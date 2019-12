L'Oroscopo dell'amore per i single dal 23 al 29 dicembre approfondisce le sorprese amorose in chiave stellare, individuando i transiti planetari fortunati per avviare nuove storie sentimentali. In particolare Luna renderà molto magnetici e sensuali lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno e l'Acquario. Sole in decima casa astrologica benedirà l'amore riscaldando i cuori nelle previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo settimanale fino al 29 dicembre

Ariete: l'astro diurno potrebbe ritardare la realizzazione dei progetti amorosi e potreste approcciarvi alle nuove storie in modo troppo ambizioso.

Buone le giornate di martedì e mercoledì, quando alcune sorprese potrebbero illuminare una sfera amorosa troppo cupa.

Toro: cercate di non scattare a causa di un influsso lunare che insieme a Marte produrrà irritabilità nella giornata di lunedì. Per fortuna la congiunzione finirà già martedì e potrete beneficiare della posizione di Sole in trigono favorevole per gli affetti.

Gemelli: martedì e mercoledì, la congiunzione Luna-Mercurio potrebbe rendervi frivoli. Cercate di capire i sentimenti che provate per una persona che ha colpito nel segno, senza tener conto del giudizio altrui.

Cancro: troppo sensibili lunedì, cercate di evitare di seguire una scia impulsiva che potrebbe farvi commettere qualche sbaglio in amore. Buona la giornata di martedì e mercoledì, mentre giovedì, venerdì e sabato le sensazioni amorose saranno alquanto tese a causa di un Sole in opposizione che potrebbe rendervi tristi.

Leone: piuttosto irrequieti a causa di una quadratura lunare che si farà sentire a inizio settimana, sarete alquanto aggressivi nei confronti dell'amore. Già martedì le sensazioni miglioreranno e potrete approfondire le occasioni amorose in modo più sentimentale e profondo.

Vergine: benvenuto Sole in Capricorno che riscalderà anche i vostri cuori e farà superare alcuni intralci amorosi adottando una prudenza e una calma che risulterà benefica per concretizzare i desideri amorosi.

Buono il weekend con Luna in trigono che approfondirà le opportunità amorose con ambizione e sensibilità.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: buona la posizione di Luna a inizio settimana che punterà un riflettore sensibile sugli affetti, dando una spinta magnetica soprattutto lunedì. La posizione di Sole in quadratura invece potrebbe sprigionare una irrequietezza ambiziosa capace di far saltare le tappe in modo troppo precipitoso.

Scorpione: Luna nel segno lunedì aprirà una settimana favolosa per i sentimenti. Molto affascinanti e magnetici, riuscirete a catturare l'attenzione di una persona che vi ha rapito il cuore. Marte farà il resto, garantendo sensualità e un dinamismo che farà passare all'azione in modo battagliero.

Sagittario: martedì Luna entrerà nel segno e produrrà intuizioni felici e benefiche per l'amore.

In sinergia con Mercurio, potrete approfondire splendide sorprese e i nuovi incontri saranno illuminati da un Sole molto vicino al segno.

Capricorno: la settimana si aprirà accogliendo Sole nel segno che sprigionerà energie vitali tutte da investire nell'amore. Riflessivi e pronti a impegnarvi per concretizzare i sogni amorosi, sarete lesti nel fare le mosse giuste, che anche se non daranno i loro risultati subito colpiranno nel segno in futuro.

Acquario: Venere brillerà ancora nel segno e regalerà splendidi momenti di romanticismo. Le opportunità si presenteranno copiose e potrete coglierle al volo, attingendo ad alcune intuizioni fortunate per i sentimenti, che saranno il risultato di una spiccata apertura mentale.

Pesci: buono l'inizio settimana con Luna che incrocerà le sue energie benefiche con Nettuno. Molto comprensivi e sensibili, entrerete in comunicazione con gli altri in modo empatico, assorbendo le sensazioni come una "spugna di emozioni". Questo sesto senso sarà benefico per capire chi vi sta di fronte.