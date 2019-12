L'Oroscopo del 2020 prevede la risoluzione di alcuni problemi per i nati sotto il segno del Toro, mentre il Cancro dovrà troncare le relazioni malsane.

Scopriamo ora le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: negli ultimi mesi potreste poter avvertito parecchia insicurezza in diversi ambiti della vostra vita. Per il nuovo anno invece, avrete modo di chiudere con il passato e lanciarvi appieno nelle nuove opportunità che vi si presenteranno. In ambito lavorativo potrebbe arrivare l'occasione che aspettavate da tempo.

Sarà necessario essere abbastanza flessibili.

Toro: se avete trascorso le ultime settimane a riflettere, adesso sarà il momento di passare all'azione. Potrete risolvere alcune problematiche in amore e riuscire a trovare anche un buon compromesso. Per voi questo sarà l'anno della rivincita.

Gemelli: in questo 2020 potreste rivedere alcune scelte che avevate fatto in passato. Dovrete essere disposti ad apportare dei cambiamenti qualora i vostri progetti non andassero come previsto. Attenzione alla gestione del denaro e agli investimenti eccessivamente frettolosi.

Cancro: l'opposizione di Saturno vi porterà a fare delle scelte abbastanza difficoltose. Potreste essere costretti a tagliare con il passato e ad escludere dalla vostra vita alcune persone che non vi hanno portato nulla di buono. Non è il momento di dubitare o di essere incerti, ma dovrete cercare di essere più decisi che mai sul da farsi. In ambito professionale avrete modo di chiarire alcuni aspetti che non vi convincono del tutto.

Leone: le stelle favoriscono i nati sotto il vostro segno zodiacale e non mancheranno le opportunità per conseguire dei nuovi successi. Giove in ottimo aspetto vi regalerà rande fortuna che potrete sfruttare in ambito professionale. Sarà il momento di impegnarvi e riportare alla luce tutte le vostre ambizioni.

Vergine: sicuramente in questo 2020 non mancheranno le difficoltà per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma alla fine dell'anno potrete ritenervi abbastanza soddisfatti.

Sarà importante assecondare le intuizioni e affidarvi al vostro istinto.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ambito lavorativo potreste mettere in discussione alcuni progetti che non vi convincono del tutto. Se negli ultimi tempi avete preso delle decisioni che riguardano la vita di coppia, adesso potreste esservene pentiti. Sarà necessario parlare chiaro con il partner per tentare di trovare un nuovo equilibrio. Il 2020 sarà l'anno in cui vanno avanti solo le relazioni veramente importanti.

Scorpione: chi lavora in proprio avrà nuove opportunità per emergere. In generale, nel nuovo anno miglioreranno i successi professionali. Incrementeranno i guadagni e si risolveranno alcuni contenziosi legali che andavano avanti da tempo. Chi desidera aprire una propria attività sarà agevolato.

Sagittario: Giove in sarà in transito sul vostro segno zodiacale in 2020 e vi farà venir voglia di cambiamenti. Volete intraprendere nuove strade e migliorare la vostra esistenza, è arrivato il momento adatto per poterlo fare.

Capricorno: questo nuovo anno sarà ricco di progetti da portare avanti, ma la cosa non vi spaventa. Amate rimanere impegnati e concentrarvi sui vostri obiettivi in modo da poterli raggiungere il prima possibile. Se in passato avete fatto alcune scelte, adesso potreste ricredervi. Se un progetto in cui eravate impegnati non decolla, potreste decidere di cambiare strada.

Acquario: questo sarà un anno di forza, in cui dovrete impegnarvi solo in questioni che hanno parecchia possibilità di avere un risvolto positivo.

In amore dovrete non sottovalutare le critiche del partner, ma fate del vostro meglio per migliorare la situazione.

Pesci: nel 2020 ci saranno tante nuove opportunità che metteranno alla prova le vostre capacità. Possono nascere delle collaborazioni molto interessante e inaspettate. Potrete cercare di riportare in sesto dei vecchi progetti e realizzare un desiderio che credevate essere impossibile.