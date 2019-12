L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 6 dicembre approfondisce alcune percezioni sensibili sprigionate dal sovraffollamento planetario presente in Capricorno, che apre le relazioni a nuovi modi di sperimentare i sentimenti. L'entusiasmo e la voglia di costruire insieme lambirà anche lo Scorpione, la Vergine, Pesci e Toro e la passione toccherà vette mai raggiunte. La posizione della Luna favorevole in Ariete sarà benefica per garantire coraggio e nuovi slanci sensuali anche agli altri segni zodiacali di Fuoco.

Approfondiamo ora nel dettaglio tutte le previsioni astrali.

L'oroscopo dell'amore di venerdì: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: coraggiosi e vitali con la Luna nel segno e con il Sole in posizione favorevole, sarete pieni di spirito d'iniziativa e stimolati a dare il meglio di voi stessi in coppia. Un desiderio di maggiore autonomia però potrebbe generare impazienza nella concretizzazione dei progetti relativi al rapporto amoroso.

Toro: Venere in splendida posizione veglia sull'amore in maniera indiscussa, garantendo passionalità. Un'apertura mentale molto positiva viene elargita da Giove sempre in Capricorno che fa vivere gli affetti in modo più tranquillo.

Gemelli: in apparenza pacati e tranquilli, basterà un nonnulla per scatenare una reazione imprevedibile in coppia. Luna emana influssi potenti dall'Ariete e alquanto instabili, capaci di annullare la diplomazia in un attimo ma sotto le lenzuola, la passione è assicurata.

Cancro: molto desiderosi di affetto con Luna in quadratura a Venere, seguirete un istinto premuroso anche molto affascinante. Renderete il contesto di coppia molto accogliente e una nuova fiamma brucerà nel rapporto, ravvivando la passione.

Leone: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dall'Ariete e regala una nuova energia positiva, anche se molto indipendente. Il desiderio di affermare maggiormente la propria personalità in coppia farà rivoluzionare la solita routine in modo imprevedibile, a caccia di nuovi stimoli che creano eccitazione.

Vergine: la relazione diventa più serena con Venere e Giove che vegliano sulla stabilità di coppia. Alcuni sogni potrebbero cambiare l'umore e creare qualche percezione troppo emotiva. Attenzione a tenere a bada questo influsso che fa evadere dalla realtà amorosa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sensibili ma molto capricciosi con la Luna che si oppone al segno, tenderete a seguire un istinto molto impetuoso che potrebbe far attuare dei cambiamenti bruschi nella relazione. I colpi di testa sono in agguato dunque e un modo di fare testardo e alquanto aggressivo, potrebbe creare qualche attrito nel rapporto amoroso.

Scorpione: la passione accende il rapporto a due ma cercherete di introdurre anche interessi ambiziosi che aprono le porte a un'evoluzione costruttiva.

Buone le intuizioni con Mercurio nel segno che insieme a Nettuno, rende la passionalità più romantica.

Sagittario: un nuovo entusiasmo lambisce l'amore di coppia e la Luna dal domicilio astrologico primo incrocia le sue energie con Sole. Più calmi e comprensivi nei confronti del partner, avvierete una riflessione interiore che sarà introspettiva per gli affetti. Capendo voi stessi al meglio, potrete riversare poi sensazioni positive nel rapporto a due.

Capricorno: i pianeti presenti nel segno spronano a vivere la storia amorosa con un nuovo entusiasmo e tutto a un tratto, l'amore diventa morbido e molto profondo.

Avete bisogno di progredire in due, condividendo e costruendo insieme. Questo è il momento giusto per iniziare.

Acquario: un esame approfondito delle sensazioni che provate porterà i suoi frutti se esternerete queste emozioni al partner, condividendo questo bagaglio introspettivo che potrà essere utile per migliorare la relazione. E' il momento giusto per sanare eventuali incomprensioni e ritrovare un nuovo equilibrio.

Pesci: la Luna è passata nel domicilio dell'Ariete ma non nega il suo influsso benefico, che diventa meno riflessivo e più coraggioso.

Cercate di trarre insegnamento da questa energia che sprona all'azione, solo così potrete superare alcuni impicci che offuscano l'amore di coppia.