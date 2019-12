L'Oroscopo di domenica 15 dicembre approfondisce ancora una volta la presenza di Luna in Cancro prima che passi nel domicilio astrologico del Leone. Un collegamento sensibile e molto emotivo unisce le percezioni passate con quelle presenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo di domenica

Ariete: alcuni torti ricevuti in passato potrebbero ritornare nel presente e continuare a fare male. Questo modo di rimuginare sulle "ferite emotive" ancora aperte e sanguinanti viene elargito da Luna che sprigiona nostalgia e malinconia.

Toro: Urano nel segno propone di sbrogliare la matassa di emozioni ingarbugliata da Luna in sestile astrologico, superando alcune proiezioni dell'inconscio e aprendovi all'attuazione dei progetti a cui ambite. Gli astri dal Capricorno vi sorridono.

Gemelli: se i tempi nei giorni passati sono stati molto frenetici, sarà bene rallentare un po' il ritmo e concedersi momenti di tranquillità a casa, ricreando un'atmosfera soft e stupendo il partner con effetti speciali. Che ne dite, accettate la proposta?

Cancro: ultrasensibili grazie alla presenza di Luna ancora nel segno, tenderete a vivere le emozioni in modo molto profondo, entrando in empatia con gli altri. Inutile cercare di nascondere ciò che provate per una persona che vi ha rapito il cuore, le emozioni saliranno a galla in modo imprevedibile.

Leone: Marte un po' imbronciato dallo Scorpione fa impuntare sull'amore e potreste tenere troppo il puntiglio, intavolando questioni di principio che creano attrito. Ma si sa che in amore bisogna mettere da parte l'orgoglio e trovare un compromesso che soddisfi entrambi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Vergine: Luna in sestile astrologico si fa sentire ed emana influssi potenti e sensibili. Aprirete così una finestra emotiva nella vostra interiorità e approfondirete le sensazioni anche in modo sofferto, per trovare le giuste risposte e progredire in maniera più consapevole.

Previsioni astrali

Bilancia: la quadratura di Luna tenderà a farvi nascondere una sensibilità molto spiccata e potreste anche pensare di manipolare le persone che vi sono vicino in modo tale da non aprirvi a manifestare ciò che provate.

Alti e bassi in amore provocati dagli astri in quadratura dal Capricorno quasi sfidano e mettono alla prova la vostra pazienza.

Scorpione: il bisogno di essere amati è forte grazie all'influenza del satellite notturno che punta un riflettore sull'esigenza di essere coccolati, accuditi. Marte più battagliero nel segno darà una spinta determinante per progredire, ricercando l'amore nei posti giusti.

Sagittario: se Nettuno rema contro e confonde un po' le idee, il contatto con il lontano è spiccato e potrete puntare sulla forza delle gambe per intraprendere passeggiate rilassanti e molto interattive per trovare le soluzioni giuste a un problema che vi divora.

Capricorno: l'opposizione lunare si fa sentire e potrebbe proporre alcune difficoltà domestiche, proprio sfidandovi a superarle contenendo un impulso emotivo molto accentuato. Attenzione ad arginare un senso di solitudine che può essere superato solo grazie alla presenza di Giove nel segno.

Acquario: a una spiccata seduzione si associa un magnetismo misterioso che vi rende molto affascinanti. Mercurio promette novità in campo amoroso e una nuova complicità per voi che siete in coppia.

Pesci: sarete molto esposti ad alcune fluttuazioni emotive impartite da Luna in Cancro che crea trambusto in campo sentimentale.

Basterà una parola a farvi cambiare d'umore repentinamente, divenendo così ansiosi senza sapere perché.