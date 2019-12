L'Oroscopo del giorno 16 dicembre prevede una fase di riflessione per il Cancro, mentre il Capricorno potrebbe trascurare il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per voi questo sarà il momento adatto per farsi valere. Avrete bisogno di concentrarvi maggiormente su voi stessi e ritrovare la serenità. Saranno favorite le relazioni sentimentali. Avrete comunque bisogno di mantenere i vostri spazi.

Toro: ci sarà un buon recupero in questo periodo e potrete lasciarvi alle spalle tutte le difficoltà passate.

Venere in aspetto favorevole vi farà ritrovare la giusta sintonia in amore. Sul lavoro potreste dover prendere delle decisioni importanti.

Gemelli: in questa giornata del 16 dicembre potrebbero esserci delle tensioni. Attenzione a non esagerare con le parole a causa della troppa impulsività. Alcune questioni che credevate far parte del passato, potrebbero ritornare nuovamente in ballo.

Cancro: avrete modo di riflettere alcune questioni rimaste in sospeso. Giove e Venere in aspetto positivo vi aiuteranno in ambito sentimentale.

Potreste rivolgere la vostra attenzione a coloro che potrebbero in seguito diventare importanti per la vostra vita.

Leone: in amore riuscirete a ritrovare maggiore entusiasmo e serenità. Ritroverete anche la fiducia in voi stessi e non passerete di certo inosservati a chi vi sta intorno. Chi è single potrà provare a conquistare una persona che da tempo lo affascina.

Vergine: se finora avete dovuto tollerare certe situazioni, in questa giornata del 16 dicembre potrete liberarvi di ogni ostacolo. Cercate di prendervi del tempo per riflettere su ciò che veramente desiderate ottenere in amore. Qualche persona a voi cara potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: spesso tendete a prendere delle decisioni per compiacere chi avete al fianco e non fate ciò che veramente vorreste. Questo vostro modo di fare contribuisce a non rendervi del tutto appagati della vostra vita. Alcune vostre scelte potrebbero creare dei malintesi.

Scorpione: questo inizio settimana sarà molto interessante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Vi aspetta un futuro ricco di nuove opportunità sul lavoro. Alcune conferme che aspettavate da tempo potrebbero finalmente arrivare.

In ambito economico dovrete comunque cercare di essere previdenti.

Sagittario: lunedì 16 dicembre sarà una giornata piuttosto tranquilla. Chi è single potrebbe volere al proprio fianco una persona attiva e vivace. Potreste anche decidere di organizzare una gita o una vacanza per movimentare un po' la vita di coppia.

Capricorno: siete molto presi dalle vostre attività quotidiane e per tale ragione potreste non dare molta importanza al partner che si ha vicino. Potreste dover ben riflettere su alcune situazioni che da tempo vi creano dei malesseri.

Acquario: in questo periodo della vostra vita non sono di certo mancati i momenti difficili. Chi ha la giusta persona al proprio fianco potrà però recuperare nel migliore dei modi. Cercate di riflettere di più su ciò che veramente vale la pena portare avanti sia sul lavoro che in ambito sentimentale.

Pesci: le tensioni che state attraversando in questo periodo non devono abbattervi. Approfittatene invece per dimostrare quanto realmente valete. Cercate di fare di tutto affinchè i vostri desideri si realizzino e non demoralizzatevi se incontrerete qualche piccolo ostacolo.

In questa giornata del 16 dicembre potrete fare nuovi passi avanti a livello sentimentale.