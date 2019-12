L'Oroscopo dedicato alla giornata di lunedì 2 dicembre offre molte opportunità sia in campo professionale che in amore. Un modo di vivere i sentimenti più libero e distaccato si fa strada nei cuori dell'Acquario, dei Gemelli, della Vergine, Ariete e Sagittario che potranno anche non essere capiti dal partner o dai familiari. La Luna entra nel domicilio astrologico undicesimo e lascia una scia futuristica che promette successi anche in ambito lavorativo.

Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di lunedì

Ariete: il rapporto con le emozioni potrebbe diventare difficile e teso a causa dell'influenza lunare che rema contro. Potreste talvolta apparire indifferenti e scostanti, anche a causa di Venere in quadratura che rende il tutto ancora più complicato. In campo professionale, alcuni cambiamenti potranno garantire successo in futuro, anche se adesso rivoluzioneranno il proprio io.

Toro: tra un po' Giove entrerà nel segno amico del Capricorno e con lui giungeranno successo e ottimismo.

In amore potrete riacquistare la meritata armonia e sul lavoro potreste intrecciare lo svolgimento di un progetto con un collega in particolare, con cui vi troverete bene, capendovi al volo.

Gemelli: il satellite notturno è complice dalla casa astrologica undicesima e punta sull'affermazione della propria personalità che tenderete a proiettare verso il futuro. Anche l'amore per adesso viene controllato e reso freddo da un modo di sentire gli affetti più distaccato. Attenzione a Nettuno in quadratura che in ambito lavorativo, potrebbe creare dei momenti di confusione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: attenzione ad alcuni nervosismi che giungeranno in famiglia, a causa di Luna che chiede maggior approfondimento dell'emotività. Forse state muovendovi con eccessiva leggerezza sia in campo sentimentale che in quello finanziario, quindi cercate di revisionare il tutto.

Leone: molto stravaganti a causa di un'opposizione lunare che potrebbe fare stancare chi è accanto a voi, potreste apparire altalenanti e mutevoli anche nei confronti delle amicizie. In ambito professionale, Urano e Luna quadrati potrebbero elargire degli imprevisti.

Vergine: alcune strutture vitali saranno rivoluzionate e uscirete da questo vicolo cieco in cui fino a ora vi eravate rifugiati, anche se non vi rendeva felici. Plutone e Saturno dal Capricorno avviano questo cambiamento che seppur doloroso, porterà al successo e farà contare in maniera indipendente sulle proprie forze.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: il senso dell'amicizia sarà spiccato in voi e vorrete attorniarvi degli amici che contano. Le emozioni diventano più controllate in amore a causa di un'influenza lunare che dall'Acquario, rende il modo di amare più controllato.

In ambito lavorativo, dovrete impegnarvi di più per emergere.

Scorpione: Mercurio nel segno porta con sé splendide novità amorose. I colpi di fulmine illumineranno la sfera amorosa in modo travolgente, mentre in campo lavorativo presto giungerà una svolta a rivoluzionare il settore professionale.

Sagittario: una Luna futurista dall'Acquario fa vivere l'istinto di fratellanza in maniera molto vitale, anche se in amore non riuscirete a capire fino in fondo i bisogni della persona amata. Sole nel segno in ambito professionale, farà affermare i propri pensieri con una grinta in più.

Capricorno: Plutone e Saturno nel segno impongono lo svolgimento di dure prove, ma riuscirete a ribaltare la situazione amorosa con successo grazie alla presenza di Venere apportatrice di successi sentimentali. Un grande dispendio di energie viene richiesto sul lavoro per progredire.

Acquario: tenderete a tenere lontano il passato, guardando al futuro con fiducia e determinazione. Molto disinvolti e anticonformisti in amore, amerete in modo più mentale che sentimentale. In ambito lavorativo, parteciperete attivamente ai progetti, portando avanti i propri ideali con sicurezza nelle proprie capacità.

Pesci: il sovraffollamento planetario presente in Capricorno risulta benefico per i propri affetti. Un cambiamento amoroso è alle porte e richiede coraggio da parte vostra, impegnandovi ad affrontare il tutto con maggiore concretezza. Buono il lavoro, soprattutto quello che punta sulla creatività.