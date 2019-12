L'Oroscopo di domani, lunedì 23 dicembre, è pronto a rivelare come sarà questa giornata secondo l'astrologia. Eccoci nella settimana di Natale piena di dolcezza, sorprese e feste. Si prospetta una giornata abbastanza diversa per via del transito lunare e della posizione dei pianeti. La Luna si preparerà ad uscire dallo Scorpione per transitare in Sagittario. Ci sarà un grosso viavai e delle spese da effettuare. Lunedì stellare per i nativi di Capricorno e Acquario, ma anche i nati del Bilancia avranno buone notizie, specie d'amore.

Approfondiamo tutto, leggendo le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del dicembre

Vergine - 12° posto - Cercate di non spendere troppi soldi e comprate solamente lo stretto necessario. Ultimamente avete fatto delle spese eccessive, qualcuno ha persino azzardato un investimento. I risparmi scarseggiano e questo non vi consentirà di vivere serenamente le festività dei prossimi giorni. In amore dovrete affrontare una questione spinosa. Chi è sposato da anni ultimamente si sente trascurato.

Da martedì l'umore migliorerà e avrete molta voglia di festeggiare.

Gemelli - 11° posto - Possibili scontri tra parenti, cercate di non lamentarvi di continuo. In giornata riceverete una chiamata, un invito o un augurio anticipato. Ci saranno anche delle uscite e perdite di denaro, qualcuno infatti dovrà recarsi a fare la spesa casalinga. Ultimamente state mangiando più del dovuto e siete particolarmente nervosi. Qualcosa vi sta turbando, magari un problema economico o lavorativo. Chi studia ora potrà riposarsi dopo le fatiche dei mesi scorsi. Prestate attenzione alle esigente del partner il quale si sente trascurato da voi.

Pesci - 10° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà inquieti perché qualcosa vi impensierirà abbastanza. Magari un problema del passato tornerà a riaffacciarsi sulla vostra vita togliendovi il sonno.

Nel periodo natalizio è normale lasciarsi prendere dalla malinconia. Fate uno sforzo in più e cercate di distrarvi oppure di confidarvi con una persona che vi sta a cuore. Per l'anno nuovo avete bisogno di vivere nuove emozioni, sognate un amore come quello dei film. Comunque sia, in questa giornata ci saranno tante cose da fare, qualcuno dovrà uscire o magari mettersi in viaggio. Cercate solamente di non spendere eccessivamente perché la fine del mese sta per arrivare e rischiate di finire in bolletta.

Scorpione - 9° in classifica - Fino a metà pomeriggio la Luna sarà ancora nel vostro segno rendendovi vulnerabili e lunatici. Da tempo avvertite una certa necessità di dover verificare quello che provate per il partner o per una persona che avete conosciuto di recente. Avete bisogno di maggiori sicurezze perché non sopportate le ambiguità, inoltre siete tormentati da alcune preoccupazioni familiari o economiche.

Questo è stato un mese particolarmente dispendioso, infatti siete rimasti a corto di soldi. Presto la Luna abbandonerà il vostro segno per transitare in Sagittario. Dunque, l'amore tornerà protagonista e tutto avrà una risposta ben chiara.

Leone - 8° in classifica - Vi aspetta un lunedì molto stancante in cui avrete decine di cose da fare sia in casa che fuori. Detestate fare la fila, purtroppo questa sarà una giornata estremamente esasperante e piena di attese. Sarete di corsa e non riuscirete a trovare un attimo di respiro. La vostra pazienza sarà messa a dura prova e forse il partner vi farà infuriare.

Chi ha dei figli finirà per richiamarli per via di alcuni capricci. Nei giorni precedenti ci sono stati degli imprevisti che hanno stravolto i vostri piani natalizi. Proprio per tale ragione qualcuno rischierà di farsi prendere dallo sconforto, ma in questo periodo sarà possibile rialzarsi poiché capirete di non essere completamente soli.

Cancro - 7° posto - Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. L’Oroscopo del 23 dicembre dice che sarà un lunedì molto faticoso e dovrete prendere una decisione che riguarderà la famiglia o il partner. Sarete di corsa e non avrete tempo da dedicare agli altri.

Molti progetti rischieranno di saltare all'ultimo minuto. Coloro che vivono da soli, sentiranno un improvviso bisogno di essere circondati dall'affetto familiare. Valutate se accettare un invito o se organizzare qualcosa per conto vostro. Ancora più stressati saranno coloro che dovranno anche lavorare. Cercate di concentrarvi su un'attività alla volta in modo tale da terminare il prima possibile. I cuori solitari incontreranno un ammiratore segreto e nel 2020 sarà possibile tuffarsi nell'avventura.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° in classifica - La settimana ripartirà con lo spirito giusto. Anche se avrete un po' di cose da sbrigare in casa, sarete molto energici ed arriverete a sera con il sorriso sulle labbra.

Dopo la fine dell'estate non è stato facile riprendere in mano la solita routine. Comunque sia, tra alti e bassi siete arrivati alla pausa natalizia ed ora vi sarà possibile recuperare. Vivrete una settimana piena di eventi, sorrisi e sorprese. Qualcuno dovrà mettersi ai fornelli, altri invece saranno ospiti in casa altrui. Coloro che invece non potranno staccare dal lavoro, saranno ben contenti di non vedere determinati parenti. L'amore per rimane in stand by, chi è solo dovrà attendere la primavera/estate 2020.

Toro - 5° posto - Sarà una settimana frenetica, il maltempo dei giorni scorsi ha destato molta preoccupazione per gran parte degli abitanti d'Italia, ma sarà presto un lontano ricordo.

Nel 2020 ci sarà modo di ripartire, di rialzarsi più forti di prima. In questo lunedì qualcuno dovrà darsi da fare in vista del cenone di Natale. Questa giornata richiederà un'estrema attenzione, per cui sarà meglio tenere gli occhi bene aperti e guardarsi alle spalle. Qualcuno busserà alla vostra porta, non fatevi trovare impreparati. Le coppie stanno vivendo una fase di stallo da alcuni giorni.

Acquario - 4° in classifica - Venere nel segno conferisce fascino e sensualità. L'amore tornerà alla ribalta specie per le coppie sposate o conviventi che hanno affrontato una certa crisi. Sarà la giornata delle riconciliazioni e delle scintille sotto le lenzuola.

Anche la socializzazione risulterà favorita, quindi chi si sente solo potrà sviluppare delle nuove amicizie anche tramite social network. Se oggi vi piace una certa cosa, il giorno seguente può capitare che cambiate opinione e che non vi piaccia più. Per questo motivo venite spesso tacciati di essere ambigui, in realtà è il vostro cervello che cambia idea di continuo. Nei prossimi giorni non si escludono colpi di fulmine per quei cuori solitari che amano vivere alla giornata.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche si presentano estremamente positive. Sarà un lunedì interessante, finalmente vi sentirete baciati dalla fortuna.

L'amore tornerà protagonista, ogni dubbio o discussione sarà risolto. Sarà possibile rialzarsi, qualcuno ha già programmato una partenza. Alle porte della vigilia di Natale avrete da fare gli ultimi regali perché c'è chi ha rinviato troppo a lungo. Con il partner di sempre l'alchimia sarà straordinaria, finalmente potrete lasciarvi trascinare dal vortice della passione. Da gennaio qualcuno dovrà recarsi dal dentista, per cui cercate di non sperperare troppi soldi. I cuori solitari incontreranno una persona intrigante al più presto.

Capricorno - 2° posto - In questo lunedì stellare sarà molto importante partire con il piede giusto perché il buongiorno si vede al mattino.

Avrete un cielo magnifico con il Sole nel vostro segno pronto a donare un po' di pace e pazienza. Quelli che da tempo stanno sviluppando un progetto, riusciranno a compiere un passettino in più. Questo sarà un Natale diverso dal solito, chi ha affrontato un lutto non avrà molta voglia di festeggiare, ma sarà necessario sforzarsi perché è importante trascorrere del tempo prezioso con chi è ancora con vivo. Coloro che hanno accettato un compromesso o di lavorare nel periodo natalizio, avranno modo di riposare a gennaio. Se avete bisogno di un'entrata economica maggiore, in giornata potrebbe spuntare un'occasione imperdibile.

Sagittario - 1° posto - Questa sarà una delle vostre giornate migliori dell'intera settimana. Nel tardo pomeriggio la Luna comincerà a transitare nel vostro segno per cui non ci sarà da sorprendersi se avrete l'aria sognante. Sarete dinamici e propositivi, ma soprattutto positivi. La vostra energia finirà per contagiare anche chi vi sta attorno. Alle porte della vigilia di Natale ci sarà un grosso movimento. Coloro che dovranno accogliere degli ospiti per il tradizionale cenone, dovranno correre a fare la spesa e fare gli ultimi ritocchi in casa. Non si escludono incontri o code d'attesa. Qualcuno non avrà alcuna voglia di festeggiare e gli under 30 si vorrebbero concedere una lunga maratona di film o serie tv.