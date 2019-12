L'Oroscopo di lunedì 23 dicembre vive appieno la presenza di Luna in Scorpione, benefica per elargire sensazioni positive che sono il risultato di un lavoro interiore e molto consapevole svolto sulle emozioni celate da tempo. Le previsioni astrologiche fortunate accoglieranno anche l'entrata di Sole in Capricorno che renderà la sfera amorosa molto vitale e quella lavorativa altrettanto ambiziosa.

Sensazioni dirompenti nell'oroscopo di lunedì

Ariete: più frizzanti e aperti a nuovi stimoli, amplierete la cerchia di conoscenze a caccia di novità amorose.

Buona la comunicazione che, oltre a ridestare gli interessi sentimentali, sarà benefica anche per allacciare rapporti lavorativi fruttuosi.

Toro: provate a lasciarvi andare alle sensazioni amorose, ma con maggiore calma e mettendo da parte per una volta un'impetuosità che fa prendere le decisioni in maniera troppo precipitosa. In campo lavorativo, rispondete agli obblighi con maggiore spirito responsabile.

Gemelli: gli influssi planetari sono molto forti e riguardano in particolare gli affetti familiari.

Cercate un modo di comunicare che sia più leggero e una maggiore partecipazione emotiva sia in amore che sul lavoro.

Cancro: una nuova rinascita sarà avviata da Luna in Scorpione e il compito principale sarà tenere a bada le paure per ricavare emozioni positive che saranno il risultato delle esperienze passate filtrate in modo profondo dall'inconscio.

Leone: non cercate di evitare alcune situazioni imposte dal destino. Marte e Urano in posizione di quadratura astrale creano una tensione esplosiva che potrebbe farvi scattare per un nonnulla. Quindi in amore così come nel lavoro, sarà richiesto uno sforzo maggiore per liberarvi da alcune tensioni costrittive.

Vergine: in pieno discernimento interiore grazie a una Luna molto introspettiva e indagatrice, i sentimenti nascosti nel cuore saranno messi allo scoperto e dovrete fronteggiare il tutto con coraggio.

Buono il lavoro con Saturno e Giove fortunati nel farvi ottenere successo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un influsso un po' confusionale potrebbe farvi credere di non essere all'altezza delle situazioni. In amore cercate di trarre energia magnetica dalla vicinanza di Marte e Luna. Sul lavoro sarà richiesta maggiore capacità di giudizio per ottenere i risultati sperati.

Scorpione: i raggi lunari illuminano il vostro segno d'acqua, emanando bagliori iridescenti e intuitivi nello stagno torbido e misterioso di voi Scorpione. A stretto contatto con l'inconscio, dubbi e paure saliranno a galla e sarà il momento di metabolizzare il tutto in modo costruttivo.

Sagittario: Mercurio garantisce un buon aiuto stellare, capace di dissipare dubbi e insicurezze infondati. Abbiate più fiducia in voi stessi e potrete approcciarvi all'amore in modo più consapevole.

In ambito professionale, richiedete pure l'aiuto di una persona fidata.

Capricorno: più vitali con Sole nel segno che fa affermare la personalità in modo più ambizioso e fiducioso nelle proprie capacità, potrete contare anche su Plutone e Saturno nel segno che insieme a Giove elargiscono fortuna. In amore, cercate di vivere il tutto con maggiore leggerezza.

Acquario: Luna in quadratura a Venere potrebbe portare alla luce alcuni demeriti in grado di bloccare un'evoluzione interiore che se completata, potrebbe essere costruttiva per l'amore. Buono il lavoro grazie ai pianeti in Capricorno molto vicini a voi.

Pesci: il lavoro andrà un po' a rilento a causa di un'eccessiva pigrizia che non fa dare il meglio di voi in campo professionale. L'amore sarà splendido con Luna e Venere in trigono, pronti a elargire un'ottima intesa che equilibra la possessività con la razionalità.